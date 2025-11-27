¿Llegará Lucas Ocampos al duelo de vuelta ante América?

Buenas noticias dentro de un escenario complicado para Monterrey. El atacante Lucas Ocampos fue operado con éxito de la muñeca derecha luego del accidente sufrido esta semana, generado mientras el jugador se trasladaba con prisa para atender una emergencia familiar.

El percance ocurrió mientras Ocampos conducía un scooter, lo que provocó una lesión que requirió intervención inmediata. La cirugía se realizó sin contratiempos y el futbolista ya inició su proceso de recuperación bajo supervisión del cuerpo médico del club.

Por ahora, la situación deportiva no es alentadora para Rayados pensando en la eliminatoria ante América. El jugador argentino luce prácticamente descartado para el duelo de vuelta de los cuartos de final, debido al reposo necesario tras la operación y al riesgo que implicaría una reincorporación acelerada.

Aunque el cuerpo técnico liderado por Doménec Torrent valora su importancia en ataque, no asumirán riesgos innecesarios en esta etapa del torneo. Ocampos ha sido uno de los futbolistas más determinantes del plantel, clave en profundidad, desequilibrio y presión alta.

El panorama, sin embargo, podría cambiar si Monterrey consigue avanzar. De lograr su boleto a las semifinales, existe optimismo dentro del club respecto a que Torrent podría volver a contar con Ocampos en la siguiente fase, siempre y cuando la evolución médica sea favorable.

En caso de reaparecer, el atacante seguramente deberá utilizar algún tipo de protección especial en la zona afectada. El objetivo sería evitar cualquier impacto que comprometa la recuperación o genere una recaída.

Por ahora, Rayados se concentra en resolver la serie ante el América, sabiendo que no tendrá disponible a uno de sus elementos más influyentes. El regreso de Ocampos dependerá únicamente del avance del equipo y de su progreso físico en los próximos días.

La operación exitosa es un primer paso alentador, pero el camino hacia su reincorporación todavía requiere paciencia, manejo cuidadoso y una dosis de fortuna en el terreno deportivo.