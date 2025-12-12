En Cruz Azul se vive un momento de reflexión profunda tras la derrota ante Flamengo, y en medio de ese escenario aparece el nombre de Ignacio Rivero como posible protagonista de un cambio significativo. El mediocampista uruguayo valora seriamente un cambio de aires luego de varios torneos siendo rostro, motor y referencia del proyecto celeste.

De acuerdo con información surgida en el entorno del club, la directiva no vería con malos ojos abrirle la puerta a Rivero si el propio futbolista decide dar un paso al costado. La intención institucional es realizar una reestructura, entendiendo que el ciclo actual ha llegado a un punto de desgaste competitivo y emocional.

¿FIN DE UNA ERA? 🤔



En Cruz Azul llueve sobre mojado, luego de la derrota ante Flamengo, un referente podría decir adiós a la Máquina.



😰 De acuerdo con Rafael Ramos de ESPN, en Cruz Azul se planea una limpia y ahí se iría Ignacio Rivero, quien tiene la intención de salir.



😳… pic.twitter.com/YW9NvWTiE6 — Futbol Total (@futboltotal) December 11, 2025

Rivero no es un jugador más dentro del plantel. Desde su llegada se convirtió en una pieza clave por liderazgo, regularidad y compromiso. Con 232 partidos disputados, el uruguayo es considerado una auténtica leyenda moderna de Cruz Azul, portador del gafete de capitán y protagonista directo de los títulos recientes.

Para Nicolás Larcamón, Ignacio Rivero representa una pieza sumamente valiosa en el engranaje del equipo, tanto por su polifuncionalidad como por su influencia en el vestidor. Sin embargo, desde la directiva se entiende que ningún futbolista es intocable dentro del nuevo proyecto deportivo que se busca construir.

Cruz Azul v Tigres UANL - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La posible salida de Rivero también tendría implicaciones estructurales importantes. Su marcha abriría plazas de jugadores no formados en México, un punto clave para Cruz Azul de cara al mercado de invierno, donde la prioridad será renovar zonas específicas del plantel y equilibrar la nómina deportiva.

En lo personal, Rivero analiza su situación con serenidad. Tras varios años de exigencia constante, el mediocampista contempla la posibilidad de cerrar su etapa en La Noria en el punto más alto posible, consciente del respeto ganado tanto en la institución como entre la afición celeste.

Más allá de una eventual salida, el legado de Ignacio Rivero en Cruz Azul está asegurado. Capitán en momentos clave, símbolo de carácter en finales y referente silencioso en tiempos de presión, su nombre queda ligado a una de las etapas más estables y exitosas del club en la última década.