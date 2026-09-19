¡Lluvia de renovaciones en el Barcelona! Deco aprovechó su momento en la Asamblea General Ordinaria del club para anunciar que Raphinha, Marc Bernal y Xavi Espart tienen encaminadas sus respectivas ampliaciones de contrato. El director deportivo adelantó que los acuerdos quedarán formalizados en los próximos días.

La principal noticia es la de Raphinha. El capitán y una de las figuras de los dirigidos por Hansi Flick tenía contrato hasta 2028 y extenderá su vínculo hasta 2030. Hasta ahora suma 11 goles y tres asistencias en siete partidos disputados entre todas las competiciones esta temporada. "Puedo decir aquí, públicamente, que ayer por la tarde hemos acordado la renovación de Raphinha por más años. Creo que va a estar con nosotros por los próximos cuatro años", contó Deco.

El propio futbolista había manifestado horas antes su deseo de continuar en el club e incluso retirarse con la camiseta de los culés. El acuerdo, entonces, agregará dos años al contrato que tenía firmado y lo vinculará con el Barça hasta que tenga 33 años.

✍️ ¡Deco anuncia las renovaciones inminentes de Raphinha (hasta 2030), Bernal y Espart! pic.twitter.com/fHK6V6b1Bn — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 19, 2026

Las otras dos operaciones corresponden a Bernal y Espart, los dos formados en La Masia. El mediocampista tenía vínculo hasta 2029 y ampliará hasta 2031. El lateral, cuyo contrato terminaba en 2028, firmará hasta 2030. Las dos operaciones también incluirán mejoras contractuales.

Las tres operaciones acompañan una estrategia deportiva que el dirigente desarrolló durante la Asamblea. La intención de la institución pasa por estrechar la relación entre el Barça Atletic y el primer equipo, además de darle una participación importante a La Masia dentro de la planificación. "Queremos estar más cerca. El B tiene que cubrir las necesidades del primer equipo. Tiene que tener la misma idea. No queremos que bajar al B sea un problema", aseguró Deco.

Raphinha, Barcelona | NurPhoto/GettyImages

La apuesta por los futbolistas formados en el club quedó reflejada en las cifras presentadas durante la reunión. Deco indicó que el valor de mercado de la plantilla alcanza los 1260 millones de euros y que 583 millones corresponden a jugadores surgidos de las inferiores.

El dirigente también explicó que las compras alcanzaron los 181 millones de euros y las ventas rondaron los 71 millones. Dentro de esa planificación, defendió una política salarial basada en la meritocracia y reiteró la ambición deportiva de la institución. "Nuestro objetivo es ganar todos los títulos", concluyó.