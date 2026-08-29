¿Lo dice por Julián? Simeone habla sobre Álvarez y señala que cualquier cosa puede pasar en el mercado de fichajes

En el partido correspondiente a la jornada número tres de LaLiga española, el Atlético de Madrid venció 3-1 al Sevilla, con doblete de Álex Baena y un gol más de Ademola Lookman. Miguel Sierra marcó el único tanto del Sevilla.

Sin embargo, al término del compromiso, la charla con Diego: el 'Cholo' Simeone giró muy poco alrededor de lo ocurrido dentro del terreno de juego, y en cambio trató, como ha sido una costumbre en las últimas semanas, sobre todo, sobre la situación con Julián Álvarez, quien se mantiene firme en su postura de salir del Atlético de Madrid, con la mira puesta en un solo destino: el FC Barcelona.

Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

''Julián está en su proceso personal'', declaró el 'Cholo' Simeone sobre su compatriota aergentino. ''Lo ayudaremos'', sentenció, en una declaración que seguro incomodará a más de un hincha del conjunto colchonero.

En cuando al mercado de fichajes, Diego Simeone declaró lo siguiente:

''En el cierre de mercado, siempre puede pasar algo''. La gente al instante pensó en Julián Álvarez. Sin embargo, el propio estratega de inmediato aclaró que no, que no lo dijo por el delantero argentino, que simplemente recurrió a la realidad. Que el mercado está abierto, y que, efectivamente, cualquier cosa puede pasar. Tanto en el caso Julián Álvarez como en muchos otros escenarios.

🚨 Simeone habla sobre la situación de Julián Alvarez pic.twitter.com/uV0Sx5meAD — Diario AS (@diarioas) August 29, 2026

Julián Álvarez rechaza propuesta del Arsenal

El Barcelona o nada. Esa es, y quedó clarísima, la postura de Julián Álvarez respecto de su futuro. El delantero habló con Mikel Arteta y le comunicó que no quiere fichar por el Arsenal, según informó David Ornstein, periodista de The Athletic especializado en el mercado de fichajes.

La noticia llega a pocos días del cierre del mercado y reduce las alternativas para resolver una situación que lleva meses dando vueltas. El Atlético de Madrid está dispuesto a negociar con los Gunners y los ingleses también aceptarían avanzar en un acuerdo entre clubes. La dificultad está del lado del futbolista. "Ha hablado con Arteta y le ha dicho que no quiere venir", expresó Ornstein en una transmisión de TNT Sports.

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