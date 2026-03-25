¿Lo trataron de la rodilla equivocada? Kylian Mbappé aclara la situación

''No, la información que tienen de que me trataron la rodilla equivocada no es real. Como dije, puedo ser indirectamente responsable de esta situación, cuando no te comunicas sobre esto. Cuando no comunicas lo que está pasando, abre la puerta a la especulación. Todo el mundo se precipitó. Este es el juego. Sé en que me meto cuando comunico o no'', declara Kylian Mbappé, poniendo fin a una serie de rumores que parecían dignos de una liga amateur de fútbol, y no de clubes de élite, como lo es el Real Madrid.

FBL-WC-2026-FRA-FRIENDLY | FRANCK FIFE/GettyImages

El pasado 7 de diciembre del 2025, el astro francés sufrió una dura lesión en su rodilla izquierda. Se trataba de un esguince, el cual puso en alerta al gremio futbolero debido a las repercuesiones que esto podría tener de cara al Mundial 2026 y la participación de una de sus principales figuras en la competencia más esperada por parte de los aficionados.

Los rumores indicaban que el cuerpo médico del Real Madrid había realizado los estudios correspondientes... ¡en la otra rodilla!, por lo que el jugador francés habría decidido viajar a su país para recuperarse como corresponde.

"La lesión de rodilla de Kylian Mbappé fue diagnosticada erróneamente después de que el personal médico del Real Madrid realizara una resonancia magnética en la pierna equivocada en diciembre. Mbappé disputó tres partidos con el Madrid antes de que se detectara y corrigiera el error", publicó recientemente el sitioThe Athletic, del reconocido diarioThe New York Times.

CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Sin embargo, las palabras del delantero merengue acaban con los rumores de la prensa. Aclara que ya se encuentra bien (que es lo más importante), y reitera que nunca existió tal confusión.

''Tuve la suerte de encontrar el diagnóstico correcto. Era algo que me molestaba y quería saber exactamente qué tenía... Se dijeron cosas que no eran verdad, pero así es la vida de un atleta de alto nivel''.

Esta situación saca a relucir algo muy importante en el fútbol actual. Ahora la información circula con una velocidad increíble, y lo que comienza como un simple rumor en redes sociales puede terminar en boca de periodistas que, con el fin de mantener siempre bien informada a su audiencia, puede caer en impresiciones o verdades a medias. Temas que se agravan aún más cuando los jugadores, en este caso Kylian, no aclaran de inmediato la situación.

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