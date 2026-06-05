Los 10 candidatos a ganar la Bota de Oro del Mundial - rankeados

Algunos de los delanteros más determinantes del fútbol mundial dejaron su huella en los Mundiales. Figuras como Kylian Mbappé, Harry Kane, Ronaldo Nazário, Gerd Müller o Eusébio no solo brillaron con sus selecciones, sino que terminaron una Copa del Mundo como máximos goleadores del torneo, llevándose una de las distinciones individuales más prestigiosas del fútbol internacional.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la carrera por la próxima Bota de Oro vuelve a juntar a atacantes que llegan con cifras impresionantes en sus clubes y selecciones. Y si bien en otras ediciones hubo ganadores inesperados, la tendencia suele favorecer a los delanteros de los grandes candidatos al título.

A días para el comienzo de la gran cita, estos son los 10 favoritos de Sports Illustrated a quedarse con la Bota de Oro en la Copa del Mundo 2026.

10. Lautaro Martínez (Argentina)

Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier | German Adrasti/GettyImages

La defensa del título para Argentina volverá a tener a varias figuras de peso, pero gran parte de la responsabilidad ofensiva recaerá sobre Lautaro Martínez. Capitán y máxima referencia del Inter Milan campeón de Italia, el delantero llega al Mundial 2026 como uno de los atacantes más completos del planeta y en plena madurez futbolística.



Aunque formó parte del plantel que conquistó la Copa del Mundo en Qatar 2022, su torneo estuvo lejos de ser el esperado. Perdió la titularidad durante la competición y más adelante reconoció públicamente que no quedó conforme con su rendimiento pese al título conseguido. Esa sensación convierte al próximo Mundial en una oportunidad de revancha personal. Ya en la 2024 Copa América, donde fue el máximo goleador con cinco tantos y marcó el gol decisivo en la final, mostró de lo que es capaz.



Con experiencia, confianza y un rol protagónico tanto en su club como en la selección, Lautaro aparece como uno de los candidatos con más argumentos para pelear por la Bota de Oro.

9. Ousmane Dembélé (Francia)

France v Croatia - UEFA Nations League Quarterfinal Leg Two | Jean Catuffe/GettyImages

Ousmane Dembélé logró transformar por completo su imagen hasta convertirse en uno de los jugadores más decisivos del fútbol europeo. Ganador del Balón de Oro 2025, el francés llega al Mundial después de varias temporadas de crecimiento constante y con la etiqueta de líder futbolístico del Paris Saint-Germain, campeón defensor del título y otra vez finalista de la Champions League.



Su explosión definitiva estuvo acompañada por una mayor influencia cerca del arco rival. Ya sea actuando como extremo o apareciendo por zonas interiores, desarrolló una capacidad goleadora y de desequilibrio que antes no mostraba con tanta continuidad. Ese salto lo convirtió en la principal referencia ofensiva de un PSG acostumbrado a pelear todos los títulos.



Además, tendrá a favor el contexto. Francia vuelve a presentarse como una de las grandes candidatas a conquistar el Mundial gracias a una plantilla repleta de talento. Cuanto más lejos avance el conjunto francés, más oportunidades tendrá Dembélé de sumar goles y entrar en la discusión por la Bota de Oro.

8. Raphinha (Brasil)

Brazil v Colombia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Sports Press Photo/GettyImages

Cada Mundial suele devolver a Brasil al grupo de favoritos y esta edición no parece ser la excepción. Con Carlo Ancelotti al mando y una generación talentosa, la Canarinha intentará recuperar el protagonismo perdido en los últimos grandes torneos. Y dentro de ese escenario, Raphinha aparece como una de las principales cartas para pelear por la Bota de Oro.



El extremo llega respaldado por temporadas de enorme nivel en el Barcelona, donde logró consolidarse como una figura determinante en ataque gracias a su capacidad para generar goles y asistencias. Aunque algunas molestias físicas le quitaron continuidad recientemente, siguió siendo un jugador decisivo dentro de uno de los equipos más competitivos de Europa.



Su candidatura estará atada al recorrido de Brasil en el torneo. Las últimas Copas del Mundo dejaron eliminaciones más tempranas de lo esperado para una selección acostumbrada a pelear títulos. Si el conjunto sudamericano consigue volver a instalarse entre los cuatro mejores, Raphinha tendrá muchos más partidos para explotar una de sus mayores virtudes, aparecer constantemente en situaciones de gol.

7. Vinícius (Brasil)

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-PAR | NELSON ALMEIDA/GettyImages

Si Brasil cuenta con varias figuras ofensivas para ilusionarse, ninguna tiene tanto desequilibrio individual como Vini. El delantero del Real Madrid lleva años consolidado entre los mejores del mundo y, después de terminar como uno de los principales candidatos al Balón de Oro 2024, afronta el Mundial con la necesidad de trasladar su impacto de clubes a la selección.



Paradójicamente, sus números con la camiseta brasileña están lejos de reflejar la influencia que tiene en Europa. Durante gran parte de su recorrido internacional le costó transformar actuaciones en goles y todavía no consiguió firmar una Copa del Mundo acorde a su jerarquía. En Qatar 2022 solo convirtió una vez, una cifra modesta para alguien acostumbrado a decidir partidos de máxima exigencia.



El factor que podría cambiar ese panorama tiene nombre propio. Carlo Ancelotti, técnico que logró sacar la mejor versión del extremo en Madrid, ahora tendrá la misión de potenciarlo también con su país. La relación entre ambos fue clave en algunos de los años más exitosos de Vinícius a nivel individual, algo que alimenta la expectativa de verlo explotar definitivamente en un Mundial.

6. Cristiano Ronaldo (Portugal)

Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 Qualifier | NurPhoto/GettyImages

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue apareciendo en cualquier conversación sobre récords, goles y grandes escenarios. El capitán de Portugal afrontará el sexto y último Mundial de su carrera y eso convierte al certamen en una oportunidad única para sumar otro capítulo a una trayectoria difícil de igualar.



Aunque hoy compite lejos de las principales ligas europeas con el Al Nassr, su capacidad goleadora permanece intacta. El máximo anotador en la historia del fútbol de selecciones continúa siendo una garantía cerca del área y mantiene un rol central en el equipo dirigido por Roberto Martínez. Además de liderar el ataque, seguirá siendo el encargado habitual de penales y muchos tiros libres, una ventaja importante para cualquier aspirante a la Bota de Oro.



A su inagotable capacidad goleadora se le suma el hecho de que Portugal llega al Mundial con una generación especialmente talentosa alrededor suyo, con futbolistas capaces de producir ocasiones constantemente. Y CR7 podría sacar provecho de ello.

5. Erling Haaland (Noruega)

Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Image Photo Agency/GettyImages

A la Copa del Mundo le faltaba tener a Haaland, y a Haaland le faltaba jugar una Copa del Mundo. Después de años viendo a una de las mayores máquinas goleadoras del fútbol moderno fuera de las grandes citas internacionales, el delantero por fin tendrá la oportunidad de medirse en el escenario más importante con la camiseta de Noruega.



Los números ayudan a explicar la expectativa. Más de un gol por partido con su selección es una estadística extraordinaria. Y su capacidad para convertir una ocasión aislada en un gol lo vuelve diferente al resto de candidatos. El atacante del Manchester City no necesita mucho para ser decisivo.



Noruega aparece para muchos como una posible sorpresa del torneo, aunque su recorrido todavía genera dudas por falta de experiencia en instancias decisivas. Ahí surge otro punto a favor para Haaland en la carrera por la Bota de Oro. Incluso si su selección no alcanza las últimas rondas, tiene el perfil ideal para firmar cifras altas en pocos partidos. Y si Noruega supera las expectativas, el delantero podría convertirse rápidamente en uno de los grandes protagonistas del Mundial. La presión nunca pareció afectarlo.

4. Lamine Yamal (España)

Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-final | James Gill - Danehouse/GettyImages

Con apenas 18 años, Lamine Yamal llegará a su primer Mundial con una presión que normalmente recae sobre futbolistas mucho más experimentados. Sin embargo, hace tiempo dejó claro que el peso de las expectativas no parece afectarle. Fue una de las grandes figuras de la conquista de la Euro 2024 con España, marcó uno de los goles más recordados del campeonato y terminó consolidándose como el nuevo líder ofensivo de una generación llena de talento.



Lo llamativo es que su evolución parece acelerarse temporada tras temporada. En el Barcelona pasó de ser una promesa a convertirse en una referencia, asumiendo responsabilidades y también una cuota goleadora cada vez más importante. Lamine ya carga con el peso de una estrella a una edad en la que muchos apenas comienzan a sumar minutos.



Quizá la principal incógnita para la Bota de Oro sea si alcanzará el volumen de goles que suelen necesitar los ganadores del premio. Su influencia muchas veces aparece también en asistencias, desequilibrio o generación de juego. Pero si España vuelve a ser protagonista y el torneo se desarrolla a su ritmo, Yamal tiene talento suficiente para romper cualquier lógica.

3. Lionel Messi (Argentina)

Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Marcelo Endelli/GettyImages

El mejor futbolista de todos los tiempos nunca ganó la Bota de Oro de un Mundial. Entre títulos colectivos, Balones de Oro y récords casi imposibles de igualar, ese sigue siendo uno de los pocos grandes reconocimientos que faltan en la carrera de Lionel Messi. En Brasil 2014 y Qatar 2022 logró quedarse con el premio al mejor jugador del torneo, pero nunca terminó como máximo goleador de una Copa del Mundo.



Muy cerca estuvo en Qatar. Firmó siete goles, su mejor registro histórico en Mundiales, y quedó apenas uno por detrás de Kylian Mbappé, quien terminó llevándose la Bota de Oro gracias a los tantos convertidos en la final.



Aunque afrontará el Mundial con 39 años y menos explosión física, Argentina continúa dependiendo de su capacidad para ordenar el juego y aparecer en momentos decisivos. Y disputar el torneo en Norteamérica puede representar una ventaja adicional para alguien acostumbrado desde hace años al contexto del fútbol estadounidense con el Inter Miami CF.



Si realmente termina siendo su última Copa del Mundo, el escenario parece ideal para otro intento por conquistar el único gran premio individual mundialista que todavía se le resiste.

2. Harry Kane (Inglaterra)

Albania v England - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Michael Regan - The FA/GettyImages

Harry Kane ya sabe lo que es ganar una Bota de Oro en un Mundial. Lo consiguió en Rusia 2018, en una campaña en la que Inglaterra alcanzó las semifinales y él se convirtió en el segundo futbolista inglés en lograrlo, luego de Gary Lineker en 1986. Ocho años después, vuelve a aparecer entre los principales candidatos, quizá en el mejor momento de su carrera.



Llega respaldado por cifras extraordinarias con el Bayern Munich, donde mantuvo una regularidad anotadora inigualable. A diferencia de otros atacantes, Kane no se limita a finalizar la jugada, sino que también participa en la construcción del juego, algo que lo vuelve todavía más difícil de neutralizar.



Con su seleccionado siendo uno de los candidatos a llegar lejos en la Copa, el ex-Tottenham pica en punta para el premio. Capitán, líder y ejecutor habitual de penales, el inglés reúne casi todas las condiciones que suelen compartir los ganadores de la Bota de Oro. ¿Podrá ser el primero en repetir?

1. Kylian Mbappé (Francia)

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-UKR-FRA | FRANCK FIFE/GettyImages

Al igual que Harry Kane, Kylian ya sabe lo que significa terminar un Mundial como máximo goleador. Lo logró en Qatar 2022 gracias a sus ocho tantos, incluidos tres en la final frente a Argentina, una cifra que le permitió quedarse con la Bota de Oro pese a perder el título. Ahora tiene la posibilidad de hacer historia y convertirse en el primer futbolista en conquistar ese premio en dos Copas del Mundo distintas y consecutivas.



Parece difícil encontrar argumentos en contra de su candidatura. El delantero llega después de otra temporada extraordinaria a nivel goleador con el Real Madrid, manteniéndose por encima de los 40 goles y confirmando una regularidad que muy pocos atacantes sostuvieron en la élite durante tantos años consecutivos.



Será parte de una selección candidata a disputar las últimas rondas, un equipo que posee profundidad, talento y experiencia. Pero incluso dentro de una plantilla repleta de estrellas, Mbappé continúa siendo el jugador alrededor del cual gira gran parte del poder ofensivo del equipo.



Su agilidad y potencia, su capacidad para el uno vs uno y la facilidad con la que anota lo convierten probablemente en el nombre más lógico para encabezar cualquier ranking.

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