Los 10 clubes que más dinero han gastado en el mercado de fichajes de verano 2025
El mercado de fichajes siempre deja titulares, cifras mareantes y apuestas arriesgadas. Esta temporada no fue la excepción, y algunos clubes decidieron abrir la chequera con fuerza para reforzar sus plantillas. A continuación, repasamos los 10 equipos que más han gastado en este verano, ordenados de menor a mayor inversión.
10. Atlético de Madrid – 175 M€
El club colchonero apostó por una renovación profunda, con nombres variados: Lenglet (libre), Musso (3), Ruggeri (17), Baena (42), Cardoso (24), Almada (21), Pubill (16), Hancko (26), Mouriño (4), Raspadori (22) y la cesión de Nico González. Una mezcla de juventud y experiencia para reforzar todas las líneas.
9. Manchester City – 176,9 M€
El conjunto de Pep Guardiola tampoco se quedó quieto: Aït-Nouri (36.8), Bettinelli (2.4), Cherki (36.5), Reijnders (55), Nypan (15) y Trafford (31.2). Guardiola suma talento joven con vistas al futuro.
8. Nottingham Forest – 185.5 M€
Los de Nottingham sorprendieron con una ventana agresiva: Abbott (filial), Jesus (11.6), Cunha (12), Ndoye (42), Gunn (libre), Mcatee (25.5), Hutchinson (43.4), Kalimuendo (30), Douglas Luiz (cesión), Savona (13), John (8) y Cuiabano. Una plantilla con profundidad inédita.
7. Bayer Leverkusen – 198.2 M€
El conjunto alemán no se quedó atrás: Stepanov (filial), Maza (12), Oermann (1.9), Flekken (11), Onyeka (filial), Tape (libre), Faye (2.7), Quansah (35), Kofane (5.3), Tillman (35), Alfa-Ruprecht (1.3), Blaswich (2), Poku (10), Echeverri (cesión), Badé (25), Lucas Vázquez (libre), Ben Seghir (32), Equi Fernández (25). Una lista larga para competir en Europa.
6. Tottenham Hotspur – 205.6 M€
Los “Spurs” reforzaron especialmente ataque y medio: Vuskovic (11), Danso (25), Tel (35), Takai (5.8), Kudus (63.8), Palhinha (cesión), Simons (65) y Kolo Muani (cesión).
5. Manchester United – 229.7 M€
Los Red Devils fueron por calidad y juventud para tratar de darle la vuelta a la situación que atraviesan desde hace años. Cunha (74.2), Fredericson (filial), Obi (filial), León (4), Kana-Biyik (libre), Mbeumo (75) y Sesko (76.5) fueron las nuevas incorporaciones.
4. Arsenal – 293.5 M€
Los Gunners dieron un salto ambicioso: Kepa (5.8), Dowman (filial), Zubimendi (70), Norgaard (11.6), Madueke (56), Mosquera (15), Gyökeres (65.8) y Eze (69.3).
3. Newcastle United – 301.6 M€
El proyecto saudí del Newcastle sigue creciendo: Cordero (libre), Elanga (61.4), Ramsdale (cesión), Thiaw (35), Ramsey (45.2), Woltemade (85) y Wissa (75).
2. Chelsea FC – 314.5 M€
El club blue mantiene su política de fichajes jóvenes: Páez (10), Quenda (52.1), João Pedro (63.7), Gittens (64.3), Estevao (34), Hato (44.2), Garnacho (46.2) y Buonanotte (cesión).
1. Liverpool FC – 489.7 M€
Los Reds rompieron el mercado con incorporaciones de élite: Frimpong (40), Pécsi (1.8), Wirtz (125), Kerkez (46.9), Woodman (libre), Nyoni (filial), Ekitiké (95), Leoni (31) e Isak (150). Una inversión récord que los coloca en la cima de Europa en gasto.
Los 10 equipos que más dinero han gastado
Club
Dinero total gastado (Millones de euros)
1. Liverpool
489.7
2. Chelsea
314,5
3. Newcastle
301,6
4. Arsenal
293,5
5. Manchester United
229,7
6. Tottenham
205,6
7. Bayer Leverkusen
198,2
8. Nottingham Forest
185,5
9. Manchester City
176,9
10. Atlético de Madrid
175
Estudiante de Periodismo en la Universidad de Sevilla. Aficionado y amante del fútbol. Desde que tengo uso de razón he estado vinculado a este deporte de una manera u otra. Tengo la suerte de poder combinar dos de mis pasiones: el fútbol y comunicar.