Los 10 clubes que más dinero han gastado en el mercado de fichajes de verano 2025

El periodo estival de transferencias ya ha finalizado
Juan Antonio Ricoy|
Isak | JONAS EKSTROMER/GettyImages

El mercado de fichajes siempre deja titulares, cifras mareantes y apuestas arriesgadas. Esta temporada no fue la excepción, y algunos clubes decidieron abrir la chequera con fuerza para reforzar sus plantillas. A continuación, repasamos los 10 equipos que más han gastado en este verano, ordenados de menor a mayor inversión.

10. Atlético de Madrid – 175 M€

Hancko | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El club colchonero apostó por una renovación profunda, con nombres variados: Lenglet (libre), Musso (3), Ruggeri (17), Baena (42), Cardoso (24), Almada (21), Pubill (16), Hancko (26), Mouriño (4), Raspadori (22) y la cesión de Nico González. Una mezcla de juventud y experiencia para reforzar todas las líneas.

9. Manchester City – 176,9 M€

Reijnders | Justin Setterfield/GettyImages

El conjunto de Pep Guardiola tampoco se quedó quieto: Aït-Nouri (36.8), Bettinelli (2.4), Cherki (36.5), Reijnders (55), Nypan (15) y Trafford (31.2). Guardiola suma talento joven con vistas al futuro.

8. Nottingham Forest – 185.5 M€

Douglas Luiz | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Los de Nottingham sorprendieron con una ventana agresiva: Abbott (filial), Jesus (11.6), Cunha (12), Ndoye (42), Gunn (libre), Mcatee (25.5), Hutchinson (43.4), Kalimuendo (30), Douglas Luiz (cesión), Savona (13), John (8) y Cuiabano. Una plantilla con profundidad inédita.

7. Bayer Leverkusen – 198.2 M€

Flekken | Jürgen Fromme - firo sportphoto/GettyImages

El conjunto alemán no se quedó atrás: Stepanov (filial), Maza (12), Oermann (1.9), Flekken (11), Onyeka (filial), Tape (libre), Faye (2.7), Quansah (35), Kofane (5.3), Tillman (35), Alfa-Ruprecht (1.3), Blaswich (2), Poku (10), Echeverri (cesión), Badé (25), Lucas Vázquez (libre), Ben Seghir (32), Equi Fernández (25). Una lista larga para competir en Europa.

6. Tottenham Hotspur – 205.6 M€

Palhinha | Julian Finney/GettyImages

Los “Spurs” reforzaron especialmente ataque y medio: Vuskovic (11), Danso (25), Tel (35), Takai (5.8), Kudus (63.8), Palhinha (cesión), Simons (65) y Kolo Muani (cesión).

5. Manchester United – 229.7 M€

Mbeumo | Jan Kruger/GettyImages

Los Red Devils fueron por calidad y juventud para tratar de darle la vuelta a la situación que atraviesan desde hace años. Cunha (74.2), Fredericson (filial), Obi (filial), León (4), Kana-Biyik (libre), Mbeumo (75) y Sesko (76.5) fueron las nuevas incorporaciones.

4. Arsenal – 293.5 M€

Zubimendi | Julian Finney/GettyImages

Los Gunners dieron un salto ambicioso: Kepa (5.8), Dowman (filial), Zubimendi (70), Norgaard (11.6), Madueke (56), Mosquera (15), Gyökeres (65.8) y Eze (69.3).

3. Newcastle United – 301.6 M€

Woltemade | Ronny Hartmann/GettyImages

El proyecto saudí del Newcastle sigue creciendo: Cordero (libre), Elanga (61.4), Ramsdale (cesión), Thiaw (35), Ramsey (45.2), Woltemade (85) y Wissa (75).

2. Chelsea FC – 314.5 M€

Joao Pedro | Mike Hewitt/GettyImages

El club blue mantiene su política de fichajes jóvenes: Páez (10), Quenda (52.1), João Pedro (63.7), Gittens (64.3), Estevao (34), Hato (44.2), Garnacho (46.2) y Buonanotte (cesión).

1. Liverpool FC – 489.7 M€

Wirtz | Carl Recine/GettyImages

Los Reds rompieron el mercado con incorporaciones de élite: Frimpong (40), Pécsi (1.8), Wirtz (125), Kerkez (46.9), Woodman (libre), Nyoni (filial), Ekitiké (95), Leoni (31) e Isak (150). Una inversión récord que los coloca en la cima de Europa en gasto.

Club

Dinero total gastado (Millones de euros)

1. Liverpool

489.7

2. Chelsea

314,5

3. Newcastle

301,6

4. Arsenal

293,5

5. Manchester United

229,7

6. Tottenham

205,6

7. Bayer Leverkusen

198,2

8. Nottingham Forest

185,5

9. Manchester City

176,9

10. Atlético de Madrid

175

