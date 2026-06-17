Los 10 defensores más caros de la historia - rankeados
Durante muchos años, las cifras más impactantes del mercado de pases europeo estuvieron reservadas para delanteros y mediocampistas ofensivos.
Sin embargo, la creciente exigencia de competir al máximo nivel en torneos locales e internacionales provocó que los grandes clubes destinaran inversiones récord para reforzar sus zagas.
En consecuencia, varios centrales rompieron barreras económicas históricas y protagonizaron algunas de las transferencias más caras de todos los tiempos.
A continuación, los diez defensores por los que más plata se pagó en la historia del fútbol:
10. Aymeric Laporte - 65 millones de euros
En enero de 2018, el Manchester City ejecutó la cláusula de rescisión del defensor surgido en el Athletic Club. Aunque perdió protagonismo en sus últimos años en Inglaterra, logró conquistar múltiples títulos y posteriormente se coronó campeón de la Eurocopa con España.
9. Matthijs de Ligt - 67 millones de euros
Luego de una etapa irregular en la Juventus, el Bayern Múnich apostó fuerte por el neerlandés en 2022. Más tarde continuó su carrera en el Manchester United.
8. Illia Zabarnyi - 70 millones de euros
El PSG desembolsó cerca de 70 millones para incorporar al central ucraniano desde el Bournemouth, donde había brillado en la Premier League gracias a su solidez defensiva y madurez pese a su juventud.
7. Rúben Dias - 71,6 millones de euros
Llegó al Manchester City desde el Benfica en 2020 y rápidamente se transformó en uno de los mejores centrales del mundo. Fue fundamental en la conquista de la primera Champions League del club inglés en 2023.
6. Lucas Hernández - 80 millones de euros
El Bayern Múnich pagó la cláusula de rescisión del francés cuando jugaba en el Atlético de Madrid. Durante su paso por Alemania conquistó numerosos títulos, incluida la Champions de 2020, antes de regresar a Francia para vestir la camiseta del PSG.
5. Wesley Fofana - 80,4 millones de euros
El Chelsea realizó una enorme inversión para quedarse con el defensor francés procedente del Leicester City. Sin embargo, las constantes lesiones impidieron que pudiera mostrar de forma regular el nivel que había exhibido en la Premier.
4. Virgil van Dijk - 84,65 millones de euros
El Liverpool pagó una cifra récord al Southampton y recibieron a cambio al líder de una defensa que conquistó la Champions League y la Premier League.
3. Matthijs de Ligt - 85,5 millones de euros
La Juventus ganó la carrera por uno de los talentos más codiciados de Europa tras la histórica campaña del Ajax en la Champions 2018/19.
2. Harry Maguire - 87 millones de euros
El Manchester United convirtió al inglés en el central más caro del mundo cuando lo fichó desde el Leicester en 2019. A pesar de haber recuperado protagonismo en las últimas temporadas, su rendimiento nunca terminó de justificar la inversión realizada.
1. Joško Gvardiol - 90 millones de euros
El croata encabeza el ranking tras su llegada al Manchester City desde RB Leipzig. Se destacó en el Mundial de Qatar 2022 y posteriormente se consolidó bajo la conducción de Pep Guardiola, alternando entre la zaga central y el lateral izquierdo.
Los 10 defensores más caros de la historia
Posición
Jugador
Club comprador
Club vendedor
Precio
1
Joško Gvardiol
Manchester City
RB Leipzig
90 M€
2
Harry Maguire
Manchester United
Leicester City
87 M€
3
Matthijs de Ligtt
Juventus
Ajax
85,5 M€
4
Virgil van Dijk
Liverpool
Southampton
84,65 M€
5
Wesley Fofana
Chelsea
Leicester City
80,4 M€
6
Lucas Hernández
Bayern Múnich
Atlético de Madrid
80 M€
7
Rúben Dias
Manchester City
Benfica
71,6 M€
8
Illia Zabarnyi
PSG
Bournemouth
70 M€
9
Matthijs de Ligt
Bayern Múnich
Juventus
67 M€
10
Aymeric Laporte
Manchester City
Athletic Club
65 M€
MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES
Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.