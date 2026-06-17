Los 10 defensores más caros de la historia - rankeados

Durante muchos años, las cifras más impactantes del mercado de pases europeo estuvieron reservadas para delanteros y mediocampistas ofensivos.

Sin embargo, la creciente exigencia de competir al máximo nivel en torneos locales e internacionales provocó que los grandes clubes destinaran inversiones récord para reforzar sus zagas.

🚨🗣️ @jfelixdiaz: “Did Josko Gvardiol offer himself to Real Madrid?



Yes, but I think it was the kind of offer to get a BIGGER deal from Manchester City.” pic.twitter.com/K1RMlFHLRf — Madrid Zone (@theMadridZone) June 17, 2026

En consecuencia, varios centrales rompieron barreras económicas históricas y protagonizaron algunas de las transferencias más caras de todos los tiempos.

A continuación, los diez defensores por los que más plata se pagó en la historia del fútbol:

10. Aymeric Laporte - 65 millones de euros

Manchester City v Leeds United - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

En enero de 2018, el Manchester City ejecutó la cláusula de rescisión del defensor surgido en el Athletic Club. Aunque perdió protagonismo en sus últimos años en Inglaterra, logró conquistar múltiples títulos y posteriormente se coronó campeón de la Eurocopa con España.

9. Matthijs de Ligt - 67 millones de euros

FC Bayern München v VfL Wolfsburg - Bundesliga | Daniel Kopatsch/GettyImages

Luego de una etapa irregular en la Juventus, el Bayern Múnich apostó fuerte por el neerlandés en 2022. Más tarde continuó su carrera en el Manchester United.

8. Illia Zabarnyi - 70 millones de euros

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | Jean Catuffe/GettyImages

El PSG desembolsó cerca de 70 millones para incorporar al central ucraniano desde el Bournemouth, donde había brillado en la Premier League gracias a su solidez defensiva y madurez pese a su juventud.

7. Rúben Dias - 71,6 millones de euros

Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Llegó al Manchester City desde el Benfica en 2020 y rápidamente se transformó en uno de los mejores centrales del mundo. Fue fundamental en la conquista de la primera Champions League del club inglés en 2023.

6. Lucas Hernández - 80 millones de euros

1. FC Köln v FC Bayern München - Bundesliga | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

El Bayern Múnich pagó la cláusula de rescisión del francés cuando jugaba en el Atlético de Madrid. Durante su paso por Alemania conquistó numerosos títulos, incluida la Champions de 2020, antes de regresar a Francia para vestir la camiseta del PSG.

5. Wesley Fofana - 80,4 millones de euros

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Robin Jones/GettyImages

El Chelsea realizó una enorme inversión para quedarse con el defensor francés procedente del Leicester City. Sin embargo, las constantes lesiones impidieron que pudiera mostrar de forma regular el nivel que había exhibido en la Premier.

4. Virgil van Dijk - 84,65 millones de euros

Liverpool v Brentford - Premier League | Jack Thomas/GettyImages

El Liverpool pagó una cifra récord al Southampton y recibieron a cambio al líder de una defensa que conquistó la Champions League y la Premier League.

3. Matthijs de Ligt - 85,5 millones de euros

Juventus v FC Internazionale - Coppa Italia Final | Giuseppe Bellini/GettyImages

La Juventus ganó la carrera por uno de los talentos más codiciados de Europa tras la histórica campaña del Ajax en la Champions 2018/19.

2. Harry Maguire - 87 millones de euros

Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier League | David Horton - CameraSport/GettyImages

El Manchester United convirtió al inglés en el central más caro del mundo cuando lo fichó desde el Leicester en 2019. A pesar de haber recuperado protagonismo en las últimas temporadas, su rendimiento nunca terminó de justificar la inversión realizada.

1. Joško Gvardiol - 90 millones de euros

Manchester City v Crystal Palace - Premier League | Naomi Baker/GettyImages

El croata encabeza el ranking tras su llegada al Manchester City desde RB Leipzig. Se destacó en el Mundial de Qatar 2022 y posteriormente se consolidó bajo la conducción de Pep Guardiola, alternando entre la zaga central y el lateral izquierdo.

Los 10 defensores más caros de la historia

Posición Jugador Club comprador Club vendedor Precio 1 Joško Gvardiol Manchester City RB Leipzig 90 M€ 2 Harry Maguire Manchester United Leicester City 87 M€ 3 Matthijs de Ligtt Juventus Ajax 85,5 M€ 4 Virgil van Dijk Liverpool Southampton 84,65 M€ 5 Wesley Fofana Chelsea Leicester City 80,4 M€ 6 Lucas Hernández Bayern Múnich Atlético de Madrid 80 M€ 7 Rúben Dias Manchester City Benfica 71,6 M€ 8 Illia Zabarnyi PSG Bournemouth 70 M€ 9 Matthijs de Ligt Bayern Múnich Juventus 67 M€ 10 Aymeric Laporte Manchester City Athletic Club 65 M€

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