Los 10 equipos que aportan más jugadores al Mundial 2026
El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y los clubes estarán muy atentos a lo que pase en Norteamérica, tanto para reclutar nuevas figuras como para monitorear el rendimiento de los futbolistas que le ceden a las diversas selecciones.
A continuación, el top 10 de clubes que más le aportan al Mundial 2026.
1. Manchester City
Con 19 jugadores, el Manchester City es el club del planeta que más futbolistas aportará al Mundial 2026. Además, cuenta con la particularidad de que tiene muchos jugadores que disputarán por primera vez una Copa del Mundo, ya sea por juventud o por una clasificación inédita.
2. Bayern Múnich
El Bayern Múnich le dará 17 jugadores al próximo Mundial, con Michael Olise y Harry Kane como principales figuras. Luis Díaz dirá presente con Colombia y varios se sumarán a la selección de Alemania.
3. Arsenal
El campeón de la Premier League tiene a 16 jugadores convocados, con un aporte interesante a las selecciones de Inglaterra, Noruega y Ecuador. Vienen de llegar a la final de la UEFA Champions League, por lo que estos futbolistas tienen menos descanso que los demás.
4. París Saint-Germain
Al igual que el Arsenal, los bicampeones europeos le aportarán 16 profesionales a la Copa del Mundo. Le dará a Portugal una de sus principales figuras en Vitinha, mientras que Ousmane Dembélé, Desiré Doué y Bradley Barcola serán protagonistas con Francia.
5. FC Barcelona
Con 15 jugadores convocados, el FC Barcelona es el club español que más jugadores le dará a la Copa del Mundo. La mayoría irán con España, con Lamine Yamal como principal figura, pero también Raphinha irá con Brasil, Koundé con Francia y Rashford con Inglaterra.
6. Al-Hilal
El fútbol árabe invirtió fuerte en figuras y el Al-Hilal es uno de los que más jugadores internacionales ha contratado. Para este Mundial son 12 los futbolistas del subcampeón saudí que dirán presente.
7. Atlético de Madrid
El Colchonero, semifinalista de la UEFA Champions League y finalista de la Copa del Rey, le dará al próximo Mundial la cifra de 12 jugadores, incluyendo a tres campeones del mundo como Julián Álvarez, Thiago Almada y Nahuel Molina.
8. Crystal Palace
El campeón de la UEFA Conference League tuvo dos temporadas mágicas en las últimas campañas y tiene a 12 futbolistas convocados a diversas selecciones, con Jean-Philippe Mateta, francés, como una de las principales figuras del equipo.
9. Manchester United
Los Diablos Rojos tuvieron un cierre espectacular de campaña y su cantidad de convocados asciende a 12, con Bruno Fernandes como uno de los grandes nombres a seguir en la Copa del Mundo.
10. Borussia Dortmund
El ranking lo cierra el subcampeón alemán con 11 futbolistas convocados, muchos de ellos a la selección teutona. Además, Marcel Sabitzer jugará con Austria y Rami Bensebaini con Argelia, entre otros.
Club
País
Cantidad de jugadores
Manchester City
Inglaterra
19
Bayern Múnich
Alemania
17
Arsenal
Inglaterra
16
París Saint-Germain
Francia
16
FC Barcelona
España
15
Al-Hilal
Arabia Saudita
12
Atlético de Madrid
España
12
Crystal Palace
Inglaterra
12
Manchester United
Inglaterra
12
Borussia Dortmund
Alemania
11
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo