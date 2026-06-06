Los 10 equipos que aportan más jugadores al Mundial 2026

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y los clubes estarán muy atentos a lo que pase en Norteamérica, tanto para reclutar nuevas figuras como para monitorear el rendimiento de los futbolistas que le ceden a las diversas selecciones.

A continuación, el top 10 de clubes que más le aportan al Mundial 2026.

1. Manchester City

Norway v Switzerland - International Friendly | DeFodi Images/GettyImages

Con 19 jugadores, el Manchester City es el club del planeta que más futbolistas aportará al Mundial 2026. Además, cuenta con la particularidad de que tiene muchos jugadores que disputarán por primera vez una Copa del Mundo, ya sea por juventud o por una clasificación inédita.

2. Bayern Múnich

FBL-FRIENDLY-COL-FRA | FRANCK FIFE/GettyImages

El Bayern Múnich le dará 17 jugadores al próximo Mundial, con Michael Olise y Harry Kane como principales figuras. Luis Díaz dirá presente con Colombia y varios se sumarán a la selección de Alemania.

3. Arsenal

England v Wales - International Friendly | Harry Murphy - The FA/GettyImages

El campeón de la Premier League tiene a 16 jugadores convocados, con un aporte interesante a las selecciones de Inglaterra, Noruega y Ecuador. Vienen de llegar a la final de la UEFA Champions League, por lo que estos futbolistas tienen menos descanso que los demás.

4. París Saint-Germain

Mexico v Portugal - International Friendly | Agustin Cuevas/GettyImages

Al igual que el Arsenal, los bicampeones europeos le aportarán 16 profesionales a la Copa del Mundo. Le dará a Portugal una de sus principales figuras en Vitinha, mientras que Ousmane Dembélé, Desiré Doué y Bradley Barcola serán protagonistas con Francia.

5. FC Barcelona

Spain v Egypt - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

Con 15 jugadores convocados, el FC Barcelona es el club español que más jugadores le dará a la Copa del Mundo. La mayoría irán con España, con Lamine Yamal como principal figura, pero también Raphinha irá con Brasil, Koundé con Francia y Rashford con Inglaterra.

6. Al-Hilal

Morocco v Ecuador - International Friendly | Florencia Tan Jun/GettyImages

El fútbol árabe invirtió fuerte en figuras y el Al-Hilal es uno de los que más jugadores internacionales ha contratado. Para este Mundial son 12 los futbolistas del subcampeón saudí que dirán presente.

7. Atlético de Madrid

Argentina v Mauritania - International Friendly | Marcelo Endelli/GettyImages

El Colchonero, semifinalista de la UEFA Champions League y finalista de la Copa del Rey, le dará al próximo Mundial la cifra de 12 jugadores, incluyendo a tres campeones del mundo como Julián Álvarez, Thiago Almada y Nahuel Molina.

8. Crystal Palace

France v Spain: Gold Medal Match: Men's Football - Olympic Games Paris 2024: Day 14 | Alex Pantling/GettyImages

El campeón de la UEFA Conference League tuvo dos temporadas mágicas en las últimas campañas y tiene a 12 futbolistas convocados a diversas selecciones, con Jean-Philippe Mateta, francés, como una de las principales figuras del equipo.

9. Manchester United

Mexico v Portugal - International Friendly | Jam Media/GettyImages

Los Diablos Rojos tuvieron un cierre espectacular de campaña y su cantidad de convocados asciende a 12, con Bruno Fernandes como uno de los grandes nombres a seguir en la Copa del Mundo.

10. Borussia Dortmund

Germany v Finland - International Friendly | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

El ranking lo cierra el subcampeón alemán con 11 futbolistas convocados, muchos de ellos a la selección teutona. Además, Marcel Sabitzer jugará con Austria y Rami Bensebaini con Argelia, entre otros.

Club País Cantidad de jugadores Manchester City Inglaterra 19 Bayern Múnich Alemania 17 Arsenal Inglaterra 16 París Saint-Germain Francia 16 FC Barcelona España 15 Al-Hilal Arabia Saudita 12 Atlético de Madrid España 12 Crystal Palace Inglaterra 12 Manchester United Inglaterra 12 Borussia Dortmund Alemania 11