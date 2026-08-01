Los 10 favoritos a ganar el Balón de Oro según la IA - rankeados

La temporada 2025/26 llegó formalmente a su fin con la definición del Mundial 2026 y las principales figuras del planeta, mientras descansan y arrancan sus pretemporadas, están con un ojo en la entrega del Balón de Oro, el premio para el mejor futbolista de la campaña pasada.

El trofeo se entregará el próximo 26 de octubre en una gala que tendrá lugar en Londres, y si bien ya estará avanzado el ejercicio 2026/27 todos estarán expectantes para ver quien recibirá el preciado galardón.

A continuación, los 10 máximos candidatos según Chat GPT

10. Achraf Hakimi

France vs Morocco, 2026 FIFA World Cup | Erick W. Rasco/GettyImages

Fue una de las piezas claves del PSG bicampeón de Europa y tuvo un Mundial correcto, llegando a cuartos de final con Marruecos y quedando eliminada ante Francia. Difícilmente esté ilusionado con ganar el premio.

9. Ousmane Dembélé

SOCCER: JUL 18 FIFA World Cup 26 Bronze Final - France v England | Icon Sportswire/GettyImages

El ganador del Balón de Oro 2025 tuvo una buena campaña, llegando a las semifinales del Mundial con Francia y quedándose a nada de pasar a la final. En el PSG ganó su segunda UEFA Champions League consecutiva.

8. Erling Haaland

Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Individualmente tuvo una buena cosecha este año, aunque corre de atrás en la pelea por ganar el Balón de Oro. Tuvo un gran Mundial con Noruega, plantando cara contra Inglaterra en cuartos de final y eliminando a Brasil en octavos de final.

7. Declan Rice

SOCCER: JUL 18 FIFA World Cup 26 Bronze Final - France v England | Icon Sportswire/GettyImages

El volante central del Arsenal tuvo una campaña casi soñada: ganó la Premier League, llegó a la final de la UEFA Champions League y alcanzó el tercer puesto en la Copa del Mundo. Corre de atrás contra otras figuras, pero tuvo un año extraordinario.

6. Vitinha

SOCCER: JUL 06 FIFA World Cup 26 Round of 16 - Spain v Portugal | Icon Sportswire/GettyImages

Otra figura del PSG que compite por el Balón de Oro es uno de los dueños del mediocampo del equipo de Luis Enrique y de la selección de Portugal, donde alcanzó los octavos de final cayendo contra la posteriormente campeona España.

5. Pedri

Spain FIFA World Cup 2026 Parade In Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

Campeón de LaLiga con el FC Barcelona y del mundo con España, Pedri tuvo una de sus mejores campañas como profesional y sin dudas tendrá una buena cantidad de votos, aunque difícilmente le alcance para ganar.

4. Michael Olise

SOCCER: JUL 18 FIFA World Cup 26 Bronze Final - France v England | Icon Sportswire/GettyImages

Fue el principal ladero de Harry Kane en la temporada y sumó una gran experiencia en el Mundial 2026. Seguramente en esta campaña no gane el Balón de Oro, pero será un serio candidato en años venideros.

3. Kylian Mbappé

France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026 | Manuel Velasquez - FIFA/GettyImages

Fue el máximo goleador del Mundial 2026 y quedó como el artillero principal en la historia de las Copas del Mundo, superando al histórico Leo Messi y a Miroslav Klose. Además, ganó el Pichichi de LaLiga.

2. Harry Kane

France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026 | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Tuvo un Mundial discreto pero una temporada brutal en el Bayern Múnich, donde capitalizó la Bundesliga y la DFB Pokal, además de alcanzar las semifinales de la UEFA Champions League. Más goles que partidos jugados. Bestial año.

1. Lamine Yamal

Lamine Yamal (L) of Spain holds the trophy next to Ferran | Nicolò Campo/GettyImages

Fue la figura del FC Barcelona en la obtención de LaLiga y completó un buen Mundial, donde fue campeón sin romperla como él puede hacerlo. Según la IA es el máximo candidato al Balón de Oro por el peso específico de la Copa del Mundo.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FÚTBOL EUROPEO