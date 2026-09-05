Los mercados de pases, tanto de invierno como de verano, suelen dejar muchas sorpresas para los seguidores del fútbol. Este verano no fue la excepción y, de hecho, dejó movimientos que quizás ni los mismos jugadores esperaban y que, por una u otra situación, los terminaron llevando incluso a otras ligas y otros continentes.

A continuación, los fichajes más raros del mercado veraniego.

10. David Ospina (Atlante)

Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

El histórico arquero colombiano dejó las filas del Atlético Nacional para fichar con el Atlante de la Liga MX, equipo que regresó a primera división después de 12 años en la categoría de plata del futbol mexicano. A menos de un mes de haber anunciado su contratación, los Potros de Hierro confirmaron la salida de Ospina. ¿La razón? El jugador de 37, con experiencia en el Arsenal y el Napoli, se resintió de una lesión en el codo derecho que arrastraba desde 2023.

9. Gabriel Martinelli (Al-Hilal)

Gabriel Martinelli, Al Hilal | Abdullah Ahmed/GettyImages

Una operación con números de otro mundo. El Al Hilal pagó 65 millones de euros por Martinelli, cifra récord para una venta del Arsenal y segunda inversión de mayor valor realizada por los árabes, detrás de Neymar Jr. El brasileño se despidió de los Gunners con 278 partidos, 62 goles y 32 asistencias. La llegada de Christos Tzolis y la competencia ofensiva terminaron por acercar al delantero a la Saudi Pro League.

8. Jordan Henderson (Chelsea)

Jordan Henderson, Chelsea | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

A los 36 años y luego de disputar 32 partidos en la Premier League con el Brentford durante la temporada 2025/26, Henderson rescindió su contrato y firmó por dos años con el Chelsea. Su incorporación rompe con la política de apostar principalmente por futbolistas jóvenes que caracterizó al club desde 2022. Xabi Alonso recibe así a un mediocampista que disputó 492 encuentros con el Liverpool y ganó la liga inglesa y la Champions League como capitán.

7. Enner Valencia (Boca Juniors)

Enner Valencia, Boca Juniors | SOPA Images/GettyImages

Boca encontró a su nuevo nueve fuera de Argentina. Valencia quedó libre del Pachuca y firmó hasta diciembre de 2027 con el Xeneize. El máximo goleador de la selección ecuatoriana llegó a Buenos Aires con ocho tantos en 22 partidos con los Tuzos.

6. Danny Welbeck (Chelsea)

Danny Welbeck, Chelsea | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Otro fichaje de experiencia para los Blues. Welbeck tuvo su mejor registro goleador la temporada pasada con 13 tantos en 37 partidos con el Brighton y ahora acordó un vínculo de dos años en Stamford Bridge. El ex Manchester United y Arsenal, como el de Henderson, apunta a manejar el equipo desde una posición de liderazgo.

5. Thiago Almada (River Plate)

Thiago Almada, River Plate | NurPhoto/GettyImages

River sigue sumando campeones del mundo a su plantel y, con Almada rompió un récord. El ex Vélez dejó el Atlético de Madrid apenas un año después de arribar al Colchonero mediante una transferencia superior a los 20 millones de euros. La cifra convirtió al mediapunta en la incorporación más cara de la historia en Argentina.

4. Álvaro Morata (Leganés)

Alvaro Morata, Leganes | NurPhoto/GettyImages

Lo de Morata fue una sorpresa de último momento.El delantero dejó el Como mediante una cesión con opción de compra para jugar en la Segunda División española, más precisamente en el Leganés. Su deseo de instalarse nuevamente en Madrid terminó siendo decisivo pese al interés de clubes de LaLiga y México.

3. José María Giménez (Deportivo de La Coruña)

Jose Maria Gimenez | Europa Press Sports/GettyImages

Después de desarrollar prácticamente toda su carrera europea con el Atleti, Josema llegó cedido al RC Deportivo hasta junio de 2027, con opción de compra. En el Colchonero jugó 270 partidos de LaLiga y 69 en la Champions.

2. Mohamed Salah (Trabzonspor)

Mohamed Salah, Trabzonspor | Anadolu/GettyImages

Salah va a ser por siempre una leyenda del Liverpool. En los Reds jugó 442 partidos y marcó 257 goles. En este mercado de pases de verano, acordó su llegada al Trabzonspor de Turquía con un salario de 17 millones de euros por temporada. Salah optó por permanecer en Europa a pesar del interes de la MLS y Arabia.

1. Ronaldinho (Ravenna FC)

Ronaldinho, Ravenna | STEFANO RELLANDINI/GettyImages

Ningún cambio de camiseta del verano puede competir con un regreso 11 años después del último partido profesional. Ronaldinho, retirado desde su paso por el Fluminense en 2015, firmó con el Ravenna de la Serie C italiana a los 46 años. El delantero mantiene una relación cercana con el presidente Ignazio Cipriani y su incorporación responde principalmente a una estrategia comercial, aunque está previsto que dispute al menos un partido oficial.