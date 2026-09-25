Los 10 fichajes más valiosos del verano en la Liga MX

Este mercado de verano los equipos de la Liga MX invirtieron una cifra de dinero bastante elevada con el fin de competir al máximo dentro del torneo local por el título. Fue el Toluca, actual campeón de la CONCACAF, la institución que realizó el fichaje más elevado del periodo de transferencias, en la figura de Federico Viñas.

El charrúa llegó al conjunto del Estado de México desde el Real Oviedo por una cifra 11,7 millones de euros. El fichaje ya rinde sus frutos, Pues Viñas llegó en estado goleador y además, ha sido importante para que el Toluca sume en sus vitrinas en título de la Leagues Cup.

¡LOS DIABLOS VACIARON LA CARTERA! 💸



En el pasado mercado de fichajes hubo muchos movimientos y fue el Toluca quien hizo la contratación más cara; sin embargo, fueron los Rayados, el Atlas y el América quienes más invirtieron en su plantel, realizando múltiples fichajes. pic.twitter.com/pTCccX98lh — MedioTiempo (@mediotiempo) September 24, 2026

Elías Montiel aparece inmediatamente detrás de Viñas. Atlas firmó al mediocampista procedente de Pachuca por aproximadamente 10.3 millones de euros. Siendo así, el fichaje más valioso en la historia del cuadro de Guadalajara.

El podio lo completa Santiago Ramos Mingo, zaguero que dejó al Bahía para convertirse en nuevo defensor del América. La transferencia fue valorada en aproximadamente 8.6 millones de euros, equivalentes a 10 millones de dólares entre cantidades fijas y variables.

Monterrey fue de los grandes protagonistas con un triple fichaje. Orbelín Pineda regresó a México desde el AEK Atenas por ocho millones de euros, mientras Diego Rossi arribó desde Columbus Crew por siete millones y Hugo Cuypers dejó Chicago Fire mediante una operación registrada alrededor de los 6.6 millones de euros.

Monterrey v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

América volvió a aprecer entre los primeros lugares gracias a Carlos Álvarez. El creativo español de 23 años abandonó al Levante para incorporarse a las Águilas por aproximadamente seis millones de euros. Con esa cantidad igualó a Luís Esteves, mediocampista portugués que dejó al Gil Vicente para convertirse en refuerzo del Atlas.

Atlas siguió con una presencia relevante. Además de Montiel y Esteves, incorporó al argentino Kevin Zenón desde Boca Juniors por alrededor de 5.15 millones de euros. El club rojinegro bajo una nueva administración, demostró que su proyecto es mera ambición.

Para cerrar, Jordan Carrillo cerró los diez primeros lugares con su llegada a Chivas por aproximadamente 4.8 millones de euros. Así, Viñas, Montiel, Ramos Mingo, Pineda, Rossi, Cuypers, Álvarez, Esteves, Zenón y Carrillo conformaron un listado que refleja la fuerte capacidad económica mostrada por diferentes clubes mexicanos durante el mercado veraniego.