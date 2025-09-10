Los 10 futbolistas con apellidos impronunciables

Existen futbolistas que, pese a su calidad, ni los profesionales se atreven a nombrar y si lo hacen, cada uno lo hace de una manera peculiar. Apellidos que para el idioma español, entre sus letras que no se usan y combinaciones raras, son casi imposibles de entender.

A continuación, una lista con 10 de los jugadores con los nombres más difícil de decir. Veamos si tú puedes hacer la pronunciación correcta.

10. Jakub Blaszczykowski

Jakub Blaszczykowski | IMAGO / Newspix

El futbolista polaco tiene uno de los nombres más difíciles de pronunciar. El pequeño Figo tiene una unión de consonantes en su apellido que a los de lengua castellana se nos hace casi indescifrable. Dio problemas a decenas de comunicadores.

9. Kolbeinn Sigþorsson

El islandés tiene una letra que no aparece en nuestro alfabeto. El delantero es casi tan difícil de detener como de pronunciar su apellido. Los entrenadores se sonrojan cuándo deben nombrar a Sigþorsson para explicar cómo marcarlo.

8. Diniyar Bilyaletdinov

Bilyaletdinov es un mediocentro ruso que juega en el FK Trakai. El jugador llegó a jugar en el Everton entre 2009 y 2012. Los periodistas ingleses se las vieron para aprender a pronunciar bien el apellido de este hombre.

7. Sokratis Papastathopoulos

Sokratis Papastathopoulos | IMAGO / ZUMA Press Wire

El griego recorrió Europa con su fútbol poniendo en aprietos a más de uno gracias a su nombre, con un apellido bastante largo. En el dorsal de su camiseta pone Sokratis porque su apellido no cabe.

6. Henrikh Mkhitaryan

Henrikh Mkhitaryan | IMAGO / NurPhoto

El Borussia Dortmund es un equipo que parece hacer gala de futbolistas con nombres extraños. Mkhitaryan allí se hizo reconocido, cuando se destacó como mediapunta. Recibió el galardón a mejor jugador armenio. Hoy se desempeña en el Inter de Milán.

5. Grzegorz Krychowiak

Grzegorz Krychowiak | IMAGO / AFLOSPORT

Krychowiak llegó al Sevilla, donde la rompió, procedente del Stade de Reims. El polaco vio en varias veces como se españolizó su apellido para pronunciarlo de manera más sencilla; de lo contrario, era imposible.

4. Reza Ghoochannejhad

Debido a la dificultad de su nombre, el jugador tiene un apodo para facilitarle la existencia al mundo. Ghoochannejhad es conocido como Gucci, nombre mucho más fácil.

3. Nnamdi Oduamadi Chidiebere

El futbolista de 30 años es un delantero rápido con gol. Actualmente, está a préstamo de Milan en HJK Helsinki y tiene uno de los nombres más difíciles de la liga.

2. Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny | IMAGO / IPA Sport

Tras un breve retiro, Szczęsny se sumó a las filas del Barcelona y tuvo una primera temporada de mucho éxito.



Estuvo muchos años bajo la sombra de Petr Cech en Arsenal y en el ojo de la tormenta de los periodistas, de por vida, porque debieron narrar su apellido en alguno de sus partidos, entre otros, de Champions.

1. Bastian Schweinsteiger

Bastian Schweinsteiger | IMAGO / Ulrich Wagner

Schweinsteiger, el futbolista que todos intentamos pronunciar pero nunca logramos hacerlo a la perfección. El alemán estuvo al más alto nivel futbolístico durante años: figura en Bayern Múnich, Campeón del Mundo con Alemania... En las conversaciones de todo futbolero salió alguna vez su nombre, con la discusión de cómo se locuta.