Los 10 futbolistas con más finales perdidas

El fútbol genera ilusiones, alegrías y muchas veces frustraciones. Algunos jugadores tuvieron más pálidas que buenas. Y es duro. Por ese motivo, en Sports Illustrated decidimos repasar a futbolistas con más finales perdidas en la historia de este deporte.

10. Lothar Matthaus (5)

Partidos jugados: 782



Clubes: 4 (Bayern Múnich, Borussia Mönchengladbach, Inter, Metrostars New York)



Selección: Alemania



Finales perdidas: 5 (Mundial, Champions)



Las dos finales más icónicas que perdió fueron las del Mundial 86 frente Argentina (3-2) y frente al Manchester United en Champions League cuando cayó en tiempo añadido.

9. Anthony de Ávila (5)

Anthony de Ávila | IMAGO / WEREK

Partidos jugados: 713



Clubes: 4 (América de Cali, Unión de Santa Fe, Metrostars y Barcelona de Ecuador)



Selección: Colombia



Finales perdidas: 5 (todas Libertadores)



La final más recordada fue frente a Argentinos Juniors en la Libertadores de 1985 porque falló un tiro desde el punto penal.

8. Gonzalo Higuaín (5)

On this day in 2014, Gonzalo Higuaín scored for Argentina in their 1-0 win vs. Belgium in the quarter finals of the World Cup. pic.twitter.com/NJVeVrXxeD — Roy Nemer (@RoyNemer) July 5, 2025

Partidos jugados: 679



Clubes: 7 (River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milán, Chelsea e Inter de Miami)



Selección: Argentina



Finales perdidas: 5 (Copa del Mundo, Champions League)



La final más recordada -y más controversial para su cabeza- fue la del Mundial 2014 con la Selección Argentina frente a Alemania por los goles errados, el penal no cobrado y la anotación anulada.

7. Arjen Robben (6)

Partidos jugados: 613



Clubes: 5 (Bayern Múnich, Groningen, PSV, Chelsea y Real Madrid)



Selección: Holanda



Finales perdidas: 6 (Copa del Mundo, Champions League)



Por el mano a mano que le tapó Iker Casillas y el momento individual de Robben, la herida por la final del Mundial 2010 frente a España continúa cicatrizando.

6. Michael Ballack (8)

Michael Ballack | IMAGO / ABACAPRESS

Partidos jugados: 587



Clubes: 5 (Chemnitzer, Kaiserslautern, Bayern Múnich, Bayer Leverkusen y Chelsea)



Selección: Alemania



Finales perdidas: 8 (Copa del Mundo, Eurocopa y Champions League)



Las dos caídas más duras de Ballack fueron las de la final del Mundo frente a Brasil en 2002 y en la Eurocopa 2008 frente a España.

5. Patrice Evra (9)

Throwback to Patrice Evra at Monaco 🔴⚪🇫🇷 pic.twitter.com/89LM7rMDGp — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) July 1, 2025

Partidos jugados: 722



Clubes: 8 (Marsala, Monza, Niza, Mónaco, Manchester United, Olympique de Marsella, West Ham y Juventus)



Selección: Francia



Finales perdidas: 9 (4 de Champions League)



El francés cuenta con el récord de finales perdidas en Champions League. Sin lugar a dudas, los duelos más recordados para él fueron frente al Barcelona en 2009 y 2011.

4. Javier Mascherano (11)

Partidos jugados: 837



Clubes: 7 (River Plate, Estudiantes de La Plata, West Ham, Corinthians, Hebei China Fortune, Barcelona y Liverpool)



Selección: Argentina - 18 años (juveniles y mayor)



Finales perdidas: 11 (Mundial, Copa América, Copa del Rey)



Sin dudas, tal como Lionel Messi y Gonzalo Higuaín, la final que siempre merodea en su psiquis es la del Mundial 2014 frente a Alemania. Él no pudo quitarse la espina de ganar con la Selección Argentina.

3. Lionel Messi (12)

Lionel Messi | IMAGO / Belga

Partidos jugados: 794



Clubes: 2 (Barcelona y PSG)



Selección: Argentina



Finales perdidas: 12 (Mundial, Copa América, Copa del Rey, Supercopa de España)



No hace falta mencionar que la espina que aún no pudo quitarse se trata del Mundial 2014 con la Selección Argentina cuando cayó ante Alemania en tiempo suplementario.

2. Gianluigi Buffón (15)

🇮🇹 @gianluigibuffon spent decades performing at the highest level.



⬇️ Hear from the legendary goalkeeper on the powerful link between body and mind.#TakeCare — UEFA (@UEFA) July 16, 2025

Partidos jugados: 948



Clubes: 3 (Parma, Juventus y PSG)



Selección: Italia



Finales perdidas: 15 (Champions League, Copa de Francia, Copa Italia)



Al caer por tercera vez en una final de la Champions League, esta vez frente al Manchester United en 2017, podemos decir que Gigi tuvo de los peores padecimientos de su carrera.

1. Paolo Maldini (15)

Partidos jugados: 902



Clubes: 1 (AC Milán)



Selección: Italia



Finales perdidas: 15 (Champions, Mundial, Intercontinental)



Junto a Patrice Evra, el italiano es uno de los máximos perdedores de finales de Champions League con 3 derrotas.