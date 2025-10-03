Los 10 futbolistas de LaLiga que más aumentaron su valor en la temporada 2025/26

LaLiga española no solo brilla por su intensidad en la cancha, también lo hace por el valor de sus estrellas. En el último reporte, varios jugadores que militan en equipos de esta competencia acrecentaron su valor, confirmando que el torneo sigue siendo semillero de talento y escenario de grandes figuras.

Entre promesas que ya comienzan a consolidarse y futbolistas que apuntan a marcar época, aquí te mostramos a los diez futbolistas que más aumentaron su valor en el mercado. Cada uno refleja el vibrante presente y prometedor futuro de LaLiga.

10. Ferran Torres (De 40 a 50 millones)

FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | David Ramos/GettyImages

El décimo lugar lo ocupa el futbolista español Ferran Torres. Su valor en el mercado, hasta antes de este último reporte, era de 40 millones de euros. Ahora, ha presentado un incremento de 10 millones, alcanzando un valor total de 50 millones de euros. El futbolista culé viene de marcar un gol en la fecha número dos por la UEFA Champions League, en la dolorosa derrota del FC Barcelona a manos del PSG.

9. Fermín López (De 50 a 60 millones)

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Al igual que Ferran Torres, su compañero Fermín Torres logró un amento de 10 millones de euros, alcanzando un valor total de 60 millones. No pudo estar presente en el partido del día de ayer entre el FC Barcelona y el PSG, debido a una lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo sufrida el 22 de septiembre. El reporte médico indicó que el proceso de recuperación sería de aproximadamente tres semanas, por lo que estaría regresando a las canchas en la segunda semana de octubre.

8. Dean Huijsen (De 60 a 70 millones)

FC Kairat Almaty v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Sports Press Photo/GettyImages

El futbolista neerlandés (nacionalizado español), también presentó un aumento de 10 millones de euros. Ahora, su valor es de 70 millones. Dean Huijsen jugó los 90 minutos del partido entre el Real Madrid y el Kairat, por la jornada número dos de la UEFA Champions League. La escuadra merengue goleó 5-0 a su rival, por lo que el defensor central no tuvo que esforzarse demasiado en el encuentro.

7. Marc Pubill (De 4 a 16 millones)

Atletico Madrid v Rayo Vallecano - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El defensa lateral derecho del Atlético de Madrid, a sus apenas 22 años de edad, presentó un aumento de 12 millones de euros, alcanzando un valor total de 16 millones. Si bien fue convocado para el partido correspondiente a la jornada número dos por la UEFA Champions League entre el Atlético de Madrid y el Frankfurt de Alemania, Diego Simeone decidió dejarlo en el banquillo. Los colchoneros se quedaron con la victoria, por un contundente marcador de 5-1.

6. Karl Etta Eyong (De 5 a 20 millones)

Levante UD v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El delantero camerunés Karl Etta Eyong, a sus veintiún años de edad, presentó un aumento de 15 millones de euros, alcanzando un valor total de 20 millones. Es una de las principales figuras del Levante, con quienes suma tres goles y una asistencia en los primeros cuatro partidos de LaLiga, temporada 2025/26

5. Álvaro Carreras (De 35 a 50 millones)

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

El futbolista español del Real Madrid, a sus apenas 22 años de edad, se desempeña como lateral izquierdo y presentó un aumento de 15 millones de euros, alcanzando un total de 50 millones. Fue convocado para el partido entre la escuadra merengue y el conjunto del Kairat, pero Xabi Alonso no requirió de sus servicios. Prefirió dejarlo en el banquillo.

4. Arda Güler (De 45 a 60 millones)

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El futbolista turco Arda Güler, a sus tan solo 20 años de edad, se desempeña como mediocampista ofensivo, y ha presentado un aumento de 15 millones de euros, alcanzando un valor total de 60 millones de euros. Arda Güler jugó como titular en la goleada del Real Madrid sobre el equipo del Kairat, pero salió de cambio al minuto 80. Su lugar en la cancha fue ocupado por Jude Bellingham.

3. Pedri (De 120 a 140 millones)

FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El centrocampista español del FC Barcelona, a sus tan solo 22 años de edad, ha presentado un aumento de 20 millones de euros, alcanzando un total de 140 millones. Jugó como titular en la derrota del FC Barcelona a manos del PSG, pero salió de cambio al minuto 79. Su lugar en la cancha fue ocupado por Marc Bernal, cuando el partido aún estaba empatado.

2. Lamine Yamal (De 180 a 200 millones)

FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Judit Cartiel/GettyImages

Lamine Yamal es actualmente la gran estrella del FC Barcelona y uno de los elementos con mayor calidad, no solo de LaLiga, sino del fútbol mundial. Con un valor total de 200 millones de euros, es el mejor valorado en la competencia. En esta última ocasión, presentó un aumento de 20 millones. Jugó los 90 minutos en la derrota del FC Barcelona en contra del PSG.

1. Franco Mastantuono (De 30 a 50 millones)

Levante UD v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El futuro de Franco Mastantuono tiene ilusionados a los aficionados de la selección de Argentina, que ven, en el delantero del Real Madrid, el heredero del gol que muy pronto dejará vacante Lionel Messi. En este último reporte, Franco Mastantuono presentó un aumento de 20 millones de euros, alcanzando un valor total de 50 millones. Ya marcó su primer gol con el Real Madrid y se espera que, con el correr de los partidos, comience a convertirse en el referente del área que los aficionados esperan.