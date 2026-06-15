Todas las Copas del Mundo traen consigo cientos de historias, y los debuts de adolescentes que saltan desde la más tierna juventud al máximo escenario del fútbol son unas de ellas.

En Qatar 2022 un jugador se sumó a este ranking, que incluye a una leyenda absoluta de la historia de los Mundiales, mientras que en el Mundial 2026 hubo un futbolista local que se metió en el sexto puesto de la tabla. Lamine Yamal, figura del FC Barcelona y uno de los grandes nombres jóvenes, hizo su debut este lunes ante Cabo Verde pero no llegó a entrar.

Los 10 futbolistas más jóvenes de la historia de los mundiales

10. Carvalho Leite-18 años y 25 días

Carvalho Leite, goleador del Botafogo en los 30' | Autor desconocido

El Mundial del 1930, celebrado en Uruguay, fue el debut para todos: fue la primera Copa del Mundo de la historia. En el Brasil que fue a jugar el campeonato había un futbolista de tan solo 18 años y 25 días, que la rompía en el Botafogo y se ganó su lugar de manera más que merecida en la lista.



Se trataba de Carvalho Leite, que había debutado en 1927 con la camiseta del Fogao y llegó a jugar con el Scratch las copas de 1930 y 1934. Su récord estuvo intacto hasta 1958, cuando un tal Pelé pulverizó su marca.

9. Youssoufa Moukoko-18 años y 3 días

Germany v Japan: Group E - FIFA World Cup Qatar 2022 | DeFodi Images/GettyImages

La selección de Alemania no tuvo una buena prestación en Qatar 2022: tras quedar afuera en fase de grupos en Rusia 2018, llegaban a la edición asiática de la Copa del Mundo con ilusión de hacer ruido.



En ese equipo estaba Youssoufa Moukoko, que pedía pista para ser un joven maravilla en el Borussia Dortmund. Su carrera empezó a diluirse y no llegó a grandes cosas hasta el momento, aunque logró meterse en el ranking con una edad de 18 años y 3 días en el momento de hacer su estreno ante Japón, en la fase de grupos del último Mundial.



En esa oportundidad quedaron nuevamente en el camino en la primera instancia, con los Nipones y España clasificándose a los octavos de final.

8. Rigobert Song-17 años y 354

Soccer - FIFA World Cup USA 94 - Group B - Brazil v Cameroon - Stanford Stadium | Tony Marshall - EMPICS/GettyImages

Este es el primero de los varios integrantes africanos del ranking: Rigobert Song debutó con la camiseta de Camerún a los 17 años y 354 días en la Copa del Mundo celebrada en Estados Unidos en 1994.



Song fue una gran irrupción en el Lens francés en ese año y se ganó un lugar en la plantilla de los Leones Indomables, llegando a jugar contra Brasil en fase de grupos, equipo que posteriormente iba a ser campeón del mundo. Con la camiseta de su nación ganó dos Copa Africana de Naciones, en el 2000 y en el 2002.



Además, fue entrenador de la selección de su país y los llevó a jugar el Mundial de Qatar.

7. Bartholomew Ogbeche-17 años y 244 días

Soccer - FIFA World Cup 2002 - Group F - Argentina v Nigeria | Matthew Ashton - EMPICS/GettyImages

Llega el turno de Nigeria, un equipo de múltiples apariciones mundialistas, en este ranking.



En el Mundial de Corea-Japón 2002 les tocó un grupo muy complicado con Argentina, Suecia e Inglaterra, y aún así confiaron en un joven de 17 años y 244 días para vestir aquella recordada camiseta color verde fosforescente.



Bartholomew Ogbeche surgió de las divisiones menores del París Saint-Germain, aunque no logró hacer pie en el hoy bicampeón de la UEFA Champions League. Deportivo Alavés, Valladolid, Middlesbrough y Willem II fueron algunos de los clubes que lo recibieron en su carrera.

6. Gilberto Mora-17 años y 240 días

2026 World Cup Mexico South Africa | picture alliance/GettyImages

La gran promesa del fútbol mexicano entró ovacionado al Estadio Azteca para su debut en un Mundial, justamente en la edición que su país organiza junto a Estados Unidos y Canadá.



Gilberto Mora, de 17 años y 240 días, se pudo dar el gusto de estrenarse en el partido inaugural, ante los ojos del mundo y de sus compañeros que derrotaron 2-0 a Sudáfrica.



Podría ser titular en el partido frente a Corea del Sur de la segunda jornada del grupo A, sumando así otro hito a su carrera. Se espera que lleguen ofertas por él del fútbol europeo en el próximo mercado de fichajes.

5. Pelé-17 años y 235 días

Soccer World Cup 1958: Brazil vs France - Pele in action | picture alliance/GettyImages

Se trata del nombre más grande de este ranking, por muchísima ventaja sobre los demás: el Brasil de Suecia 1958 tenía a un jovencito del Santos, de tan solo 17 años y 235 días, que daba que hablar. Un tal Edson Arantes do Nascimento, apodado Pelé.



O Rei jugó su primer mundial en el país nórdico, y es el único en haber ganado tres Copas del Mundo en su carrera (Chile 1962 y México 1970). En el Santos ganó seis ediciones del Brasileirão, dos Copas Libertadores y dos Intercontinentales.



Marcó más de 1000 goles y es uno de los mejores de la historia, en el olimpo del balompié junto a futbolistas como Diego Armando Maradona, Leo Messi y Franz Beckenbauer.

4. Salomon Olembé-17 años y 185 días

Clarence Acuna and Salomon Olembe | Clive Brunskill/GettyImages

La selección de Camerún vuelve a aparecer en la lista con su plantilla de Francia 1998, esta vez con la irrupción de Salomon Olembé a sus 17 años y 185 días.



Jugaba como centrocampista izquierdo, surgió del Nantes y brilló en el Olympique Marsella, donde tocó su techo. Luego de eso, vagó por distintos equipos como el Leeds y el Wigan.



Jugó la Copa del Mundo de 1998 y la del 2002, donde su equipo sorprendió al mundo venciendo a los vigentes campeones, Francia, en el partido inaugural por 1-0.

3. Femi Opabunmi-17 años y 101 días

SOC-SUB17-NIGERIA-BURKINA | LUIS ACOSTA/GettyImages

Ya repasamos el caso de Bartholomew Ogbeche, ahora le toca a Femi Opabunmi. Con 17 años y 101 días, el extremo izquierdo que militaba en el Grasshopper de Suiza apareció en la selección de su país para debutar en el partido ante Inglaterra en la fase de grupos.



Su carrera tuvo un triste final, retirándose en 2006 por un grave caso de glaucoma, que le costó la vista en su ojo derecho. Ahora trabaja como entrenador en jefe de la Alamu Football Academy, la primera academia en participar de la Premier League nigeriana.

2. Samuel Eto'o-17 años y 99 días

Soccer - Friendly - France v Cameroon | Matthew Ashton - EMPICS/GettyImages

Con un brillante paso por el FC Barcelona, Samuel Eto'o se alzó como uno de los grandes delanteros del inicio del nuevo milenio. Antes de la llegada del año 2000, el atacante ya había saltado a la fama: con 17 años y 99 días jugó el Mundial de Francia 1998 con la selección de Camerún.



Luego fue campeón de Europa con el FC Barcelona, donde es muy querido por la afición e integró equipos realmente inolvidables. Hoy, polémico por sus dichos, es el presidente de la federación camerunesa.

1. Norman Whiteside-17 años y 41 días

Soccer - World Cup Spain 1982 - Group E - Northern Ireland v Yugoslavia | PA Images Archive/GettyImages

Con tan solo 17 años y 41 días, Norman Whiteside hizo historia y su récord está intacto desde España 1982. El delantero de Irlanda del Norte saltó al campo de juego para



A su vez, se convirtió en el jugador más joven en debutar en el Manchester United desde 1953, y su récord se mantuvo imbatido durante varios años. Además, vistió la camiseta del Everton.



En Mundiales jugó cinco partidos en España 1982 y tres en México 1986, donde anotó su único gol en Copas del Mundo.