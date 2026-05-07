El fútbol, y el negocio alrededor de él, atraviesa una era de expansión sin precedentes. Contratos multimillonarios, acuerdos comerciales y ligas emergentes con un gran poder económico han elevado los ingresos de los futbolistas a niveles nunca antes vistos. Las grandes estrellas no solo destacan por su rendimiento dentro del campo, sino también por su capacidad de generar ingresos fuera de él. Son una marca en sí mismos.

Nombres como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Kylian Mbappé siguen liderando la lista de los mejor pagados del planeta, combinando salarios astronómicos con contratos publicitarios y negocios personales.

Los 10 futbolistas mejor pagados del mundo

10. Sadio Mané

Al Nassr FC v Rio Ave FC - Pre-Season Friendly | Eurasia Sport Images/GettyImages

El delantero senegalés se ubica entre los futbolistas mejor pagos del mundo con ingresos cercanos a los 47 millones de dólares anuales. La mayor parte proviene de su contrato con Al-Nassr, donde percibe alrededor de 43 millones por temporada, mientras que el resto corresponde a acuerdos comerciales y patrocinios personales. Su salario refleja el poder económico que hoy tiene el fútbol saudí, capaz de competir, y casi siempre superar, las cifras que se manejaban en Europa.



Su llegada a la Saudi Pro League en 2023 se dio tras un breve paso por el Bayern Múnich y forma parte de una estrategia más amplia para atraer figuras consolidadas con contratos millonarios. Mané pasó de ser una estrella en la élite europea, especialmente por lo hecho en Liverpool, a convertirse en uno de los nombres fuertes de un mercado que prioriza el impacto económico por encima de lo deportivo.

9. Riyad Mahrez (Al-Ahli)

Al-Ahly v Al-Tai - Saudi Pro League | Khalid Alhaj/MB Media/GettyImages

El extremo argelino percibe cerca de 50 millones de dólares anuales, una cifra impulsada casi en su totalidad por su contrato con Al-Ahli. A diferencia de otros nombres del ranking, sus ingresos fuera del campo son relativamente bajos (apenas superan el millón de dólares).



Su salida del Manchester City marcó un salto económico significativo. La Saudi Pro League le ofreció un contrato hasta 2027 con cifras muy por encima de las que percibía en Europa, consolidando la tendencia de atraer jugadores consolidados en la recta final de su carrera con contratos muy superiores a los que podían recibir en el Viejo Continente.

8. Mohamed Salah (Liverpool)

Liverpool v Crystal Palace - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El atacante egipcio percibe alrededor de 51 millones de dólares anuales, con una distribución bastante equilibrada entre su salario y sus ingresos comerciales. Cerca de 32 millones provienen de su contrato con el Liverpool, mientras que unos 19 millones llegan desde acuerdos publicitarios con marcas globales gracias a su enorme popularidad en África y Medio Oriente.



A diferencia de varios nombres que optaron por ligas emergentes, Salah se ha mantenido en la élite europea, donde continúa siendo uno de los jugadores mejor pagos de la Premier League.

7. Vinícius Júnior (Real Madrid)

Rcd Espanyol V Real Madrid C.f. - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El brasileño percibe alrededor de 55 millones de dólares anuales, con ingresos repartidos entre su contrato con el Real Madrid y una fuerte presencia comercial. Cerca de 38 millones corresponden a su salario como jugador, mientras que unos 17 millones provienen de acuerdos con marcas internacionales, impulsados por su creciente popularidad, especialmente en América Latina. A sus 25 años, ya se posiciona como uno de los futbolistas mejor pagos de toda Europa.



Más allá de su presente en la élite, su nombre ha sido vinculado en reiteradas ocasiones con la Saudi Pro League, donde varios clubes estarían dispuestos a ofrecerle contratos récord que lo convertirían en el jugador mejor pago del mundo. Por ahora, se mantiene en el Santiago Bernabéu como una de las grandes figuras del equipo, pero el poder económico del fútbol árabe aparece como una amenaza real a futuro en términos salariales.

6. Neymar (Santos)

Neymar Junior of Santos seen during the Copa Sudamericana | SOPA Images/GettyImages

El brasileño continúa entre los futbolistas mejor pagos del mundo con ingresos cercanos a los 57 millones de dólares anuales. A pesar de su regreso a Santos, alrededor de 38 millones provienen de su salario y premios deportivos, mientras que unos 19 millones llegan desde acuerdos comerciales con marcas globales.

Su peso mediático le permite sostener cifras de Europa o el mercado árabe, incluso estando en Sudamérica.



Su caso es particular. Tras haber sido uno de los jugadores mejor pagos durante su etapa en el Paris Saint-Germain y luego pasar por la Saudi Pro League, logró mantener ingresos altísimos incluso en el tramo final de su carrera. Y en eso mucho tiene que ver su personalidad y la marca que ha sabido construir con los años.

5. Erling Haaland (Manchester City)

Nottingham Forest v Manchester City - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El delantero noruego se mete en el Top 5 con ingresos cercanos a los 74 millones de dólares anuales. Su contrato con el Manchester City explica la mayor parte de esa cifra, con unos 49 millones provenientes del salario, mientras que alrededor de 25 millones llegan desde acuerdos comerciales. A diferencia de otros casos, su crecimiento económico va de la mano con su rendimiento. Más goles, más ingresos.



Dentro de la Premier League ya es uno de los jugadores mejor pagos, pero su perfil comercial todavía tiene margen de expansión si se lo compara con otras estrellas más consolidadas a nivel global.

4. Kylian Mbappé (Real Madrid)

Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Diego Souto/GettyImages

El francés genera alrededor de 90 millones de dólares al año, consolidándose como uno de los futbolistas mejor pagos del planeta. Su contrato con el Real Madrid le asegura unos 66 millones por temporada, mientras que cerca de 24 millones provienen de acuerdos comerciales con marcas globales.



Antes de aterrizar en España, fue protagonista de una de las negociaciones más impactantes del mercado: rechazó una oferta descomunal de la Saudi Pro League que podía haberlo convertido en el jugador mejor pago del mundo con amplia diferencia. El ex-PSG priorizó su sueño de ponerse la casaca blanca y el proyecto deportivo, a diferencia de muchos que se dejaron tentar por las ampulosas cifras de Arabia.

3. Lionel Messi (Inter Miami)

TOPSHOT-FBL-USA-LEAGUES-MIAMI-NASHVILLE | CHANDAN KHANNA/GettyImages

El argentino genera alrededor de 123 millones de dólares anuales, con una distribución muy marcada entre salario e ingresos comerciales. Su contrato con el Inter le aporta cerca de 57 millones por temporada, mientras que más de 65 millones provienen de acuerdos fuera del campo, convirtiéndolo en uno de los futbolistas con mayor peso publicitario del mundo. Su vínculo con marcas globales y proyectos vinculados a la Major League Soccer potencian aún más su impacto económico.



A diferencia de otros jugadores del ranking, gran parte de su fortuna anual se explica por su imagen global. Acuerdos con empresas como Adidas o Apple, sumados a su influencia en redes sociales, lo mantienen en la cima incluso en el tramo final de su carrera. Además, su contrato a largo plazo en Estados Unidos, con participación en ingresos comerciales del club y la liga, refuerza un modelo distinto, donde el negocio trasciende lo estrictamente deportivo.

2. Karim Benzema (Al-Hilal)

Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi Final | Clicks Images/GettyImages

El delantero francés se mantiene entre los jugadores mejor pagos del mundo con ingresos que superan los 150 millones de dólares anuales, una cifra que puede incrementarse aún más gracias a bonos por rendimiento y acuerdos comerciales.



El ex-Real Madrid cambió de club dentro de la liga saudíta por diferencias contractuales con el Al-Ittihad. Al-Hilal le ofreció condiciones económicas superiores, demostrando que la competencia ya no es solo con Europa, sino también interna dentro de la Saudi Pro League.

1. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro League | Anadolu/GettyImages

El portugués es, con diferencia, el futbolista mejor pago del mundo, con ingresos que rondan los 247 millones de dólares anuales. Su contrato con Al-Nassr le asegura cerca de 190 millones por temporada, a lo que se suman alrededor de 57 millones provenientes de acuerdos comerciales, patrocinios y su enorme presencia digital. Ningún otro jugador se acerca a estas cifras.



Su llegada a la Saudi Pro League marcó un antes y un después en el mercado, siendo el primer gran nombre en desembarcar con un contrato de estas dimensiones. A partir de ahí, la liga se transformó en un polo de atracción para figuras de élite. En su caso, el impacto económico no depende solo del salario. Su alcance global, con cientos de millones de seguidores, lo convierte en una máquina de generar ingresos fuera del campo.