Los 10 futbolistas que jugarían su último Mundial

El arranque del Mundial 2026 está cada vez más cerca y aunque es algo emocionante para la mayoría, también es triste para muchos otros aficionados saber que ya no tendrán presencia algunos jugadores que se dieron a notar en las pasadas ediciones, tal como el uruguayo Luis Suárez, el argentino Ángel Di María, el francés Antoine Griezmann, el español Sergio Busquets, los alemanes Thomas Müller y Manuel Neuer, el arquero tico Keylor Navas, entre otros más.



Y para aumentar la nostalgia, en esta nueva Copa del Mundo varias estrellas internacionales podrían decir adiós a la fiesta más gran del fútbol, ya que jugarían su última edición porque si hay algo contra lo que no se puede competir es contra el paso del tiempo, sin embargo, los gratos recuerdos quedarán grabados por siempre en la memoria de los amantes del deporte más hermoso del mundo.



Aquí te mostramos a diez futbolistas que podrían jugar su último Mundial:

1. Lionel Messi

Lionel Messi | LUIS ROBAYO/GettyImages

El último campeón del mundo con Argentina tiene la misión de refrendar su corona, sin embargo, podría ser que las piernas ya no le den para hacer maravillas como las que hizo en las pasadas ediciones.



Afortunadamente para La Pulga, La Albiceleste siempre cuenta con futbolistas de gran calidad en cada una de las zonas, lo que ayudaría al ‘10’ a enfocarse totalmente en el tema de la ofensiva y la creatividad.



El capitán del Inter Miami de la MLS inició su andar en el Mundial 2006 con apenas 18 años, perdiendo el título ante Alemania en Brasil 2014 y por fin levantando la copa en Qatar 2022 tras doblegar a Francia.

2. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo | Tim Clayton/GettyImages

Mr. Champions, que participó por primera vez en Alemania 2006, tendrá su última oportunidad para hacerse con el único trofeo importante que se le ha negado hasta ahora.



Tal como sucede con su némesis, El Bicho está acompañado de elementos que pueden marcar diferencia en cualquier instante, tal como Bruno Fernandes, Vitinha Ferreira, entre otros.



A sus 41 años de edad, el lusitano se niega a tirar la toalla, mostrando constantemente como se conserva físicamente, teniendo en mente la meta de hacer mil goles en su carrera. Hasta ahora, acumula 965 tantos y en este Mundial podría incrementar su cuota.



Sin duda alguna, junto a su gran rival argentino, esta será una de las despedidas más emotivas, ya que será el final del camino mundialista para las dos leyendas.

3. Luka Modric

Luka Modric | Icon Sportswire/GettyImages

Si hay otro futbolista que ha marcado diferencia cada que hay una Copa del Mundo, ese es el capitán croata, que fue factor clave para que su selección llegara a la gran final de Rusia 2018, aportando dos tantos en siete cotejos, aunque lamentablemente para su causa, Francia les negó la gloria.



Luego de cuatro años, los balcánicos lograron un Tercer Puesto al vencer a Marruecos y nuevamente El Mago de Zadar participó en cada uno de los compromisos. Con 40 años, el mediocampista dará su último baile, esperando poder mejorar lo hecho hace ocho años.



Su primera aparición en este torneo también ocurrió en Alemania 2006, donde jugó dos encuentros. Tras la ausencia de Croacia en Sudáfrica 2010, en el 2014 no pudieron superar la fase de grupos.

4. Harry Kane

Harry Kane | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Con 32 años, El Huracán también podría estar disputando su última Copa del Mundo y no porque vaya a retirarse o algo así, pero Inglaterra es cuna de grandes futbolistas y posiblemente habrá otros que atraviesen un mejor momento dentro de cuatro años, así que este es el último llamado que tiene para hacer historia.



A diferencia de los anteriormente nombrados, el delantero únicamente ha disputado dos Mundiales, pues la competencia británica es fuerte, aunque ha representado a su país en divisiones inferiores.



El Equipo de la Rosa siempre es candidata a ser campeona y las actuaciones del atacante han sido destacadas pese a no cumplir el objetivo deseado de meterse en una final.



En Rusia 2018, el hombre del Bayern Múnich de Alemania logró seis goles en seis juegos quedando en cuarto lugar, mientras en Qatar 2022 convirtió dos tantos en cinco cotejos.

5. James Rodríguez

James Rodríguez | MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO/GettyImages

Las tierras norteamericanas verán las últimas actuaciones del mediocampista con su selección, aunque en los Estados Unidos lo seguirán viendo jugar por un tiempo al haber firmado con el Minnesota United.



Desde hace un tiempo Colombia ha producido grandes futbolistas que dan el salto muy jóvenes al Viejo Continente, siendo uno de los combinados más poderosos del continente americano.



Tras una gran actuación en el Mundial Sub-20 del 2011 con tres goles y dos asistencias en cinco juegos, por fin pudo jugar uno con la selección mayor en Brasil 2014, un campeonato donde el cafetalero dejó huella gracias a sus buenas actuaciones, pero tampoco se puede olvidar el golazo a Uruguay en los octavos de final que le dio el Premio Puskás. En esa edición, el oriundo de Cúcuta hizo seis goles y dos asistencias en cinco choques, ganando la Bota de Oro, mientras en Rusia 2018 brindó dos asistencias en tres juegos. Tras no haber estado en Qatar 2022, esperará hacer una actuación digna de reconocimiento en este 2026.

6. Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne | Omar Vega/GettyImages

Una selección que quedó a deber bastante en los pasados Mundiales fue la de Bélgica, llamados a ser el ‘caballo negro’ de la competencia debido a su generación dorada, de la cual únicamente sobreviven el capitán, así como el arquero Thibaut Courtois y el delantero Romelu Lukaku.



A pesar de su etiqueta de sorpresa, los Diablos Rojos apenas pudieron alcanzar un Tercer Lugar en Rusia. Después de no tener presencia en el 2006 y 2010, los belgas volvieron a la máxima fiesta del fútbol con una generación plagada de hombres talentosos en los mejores clubes de Europa, entre ellos, el hombre del Napoli de Italia.



El mediocampista jugó las tres ediciones anteriores siendo uno de los referentes, pues sus cualidades no están en tela de juicio. Si bien no lograron pasar la fase de grupos hace cuatro años, el centrocampista de 34 años buscará llevar más lejos a los suyos en su última aparición.

7. Virgil van Dijk

Virgil van Dijk | DeFodi Images/GettyImages

Países Bajos, antes conocidos como Holanda, es una selección que por mucho ya merece tener una Copa del Mundo, pues ha sido tres veces subcampeona tras lo hecho en 1974, 1978 y el 2010, además de un Tercer Puesto en el 2014 y un Cuarto Puesto en 1998.



El defensa del Liverpool de Inglaterra viviría su último Mundial, pues dentro de cuatro años ya tendría 38 años. Por varios años fue considerado el 'Mejor Defensa Central' del mundo, lo cual acompañó con títulos en el equipo inglés.



Con 80 partidos jugados con La Orange, el zaguero estaría listo para dar paso a los más jóvenes, pues es el más veterano de la plantilla, ya que le sigue Memphis Depay con 32 años.



Lamentablemente para el neerlandés, esta apenas será su segunda participación, ya que el equipo no calificó a Rusia 2018.

8. Mohamed Salah

Mohamed Salah | ABDEL MAJID BZIOUAT/GettyImages

El delantero ya anunció que no seguirá con el Liverpool la siguiente temporada, por eso, aún no se sabe si seguirá compitiendo en el máximo nivel europeo o irá a gastar sus últimos años a alguna liga exótica como la de Arabia Saudita o Qatar o incluso viajar a los Estados Unidos.



Lo que es un hecho, es que El Faraón también disputará su última Copa del Mundo con Egipto, pero tristemente, se tratará de su segunda participación, ya que no acudieron a Qatar 2022.



El africano debe tener un recuerdo amargo en tierra rusa, ya que no pudo competir al máximo nivel debido a una lesión que arrastró a causa del español Sergio Ramos ocurrida en la gran final de la UEFA Champions League ante el Real Madrid.



Ya no con la misma plenitud, pero con mucho ímpetu, el goleador de 33 años de edad y capitán de los Chicos del Nilo, buscará hacer un mejor papel al liderar a los suyos.

9. Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa | Agustin Cuevas/GettyImages

El mexicano está a nada de romper un récord mundial. El guardameta viviría su sexta Copa del Mundo, que lo haría el hombre con más participaciones en dicho torneo, sin embargo, no todas las hizo como titular, ya que en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 le tocó ser suplente, algo que podría repetirse para este 2026 si el técnico Javier Aguirre opta por darle la oportunidad a Raúl Rangel.



Paco Memo dejó un recuerdo imborrable en Brasil 2014 al evitar la derrota del Tricolor ante el anfitrión Brasil en la fase de grupos, además en el anterior campeonato le tapó un penal a polaco Robert Lewandowski.



Muchos aficionados piden que se le convoque, pero al parecer, gracias a que se mantiene en activo en Europa, tiene asegurado lograr la marca.

10. Neymar Jr

Neymar Jr | EITAN ABRAMOVICH/GettyImages

Aún no está decidido si el delantero se perderá definitiva la contienda con Brasil a pesar de haber quedado fuera de la lista del mes de marzo.



El mismo técnico italiano Carlo Ancelotti aseguró que todavía puede hacer arreglos a su convocatoria, pues será en mayo cuando dé la definitiva. Por tal motivo, el jugador del Santos FC no tira la toalla y buscará convencer al estratega de que le hace falta a La Verdeamarela, con la cual no juega desde octubre del 2023 debido a una lesión. Tiene poco que volvió a la acción y tiene que ponerse en forma, pues él mismo ha declarado que tiene el deseo de ir a su último Mundial.



El máximo goleador de La Canarinha fue por primera vez a este certamen en Brasil 2014 y estaba destacando con cuatro goles y una asistencia en cinco partidos hasta que quedó fuera de acción tras una fractura de vértebra ocasionada por el colombiano Camilo Zúñiga. Después acudió a Rusia 2018 y Qatar 2022, siendo eliminado las dos veces en cuartos.



La gente se cuestiona continuamente si el ex del Barcelona de España dará un último baile con su nación o no.

Aquí se debe hacer un importante paréntesis, pues hay un caso especial, dependiendo de lo que ocurra en el repechaje de la UEFA:

11. Robert Lewandowski

Robert Lewandowski | Adam Nurkiewicz - UEFA/GettyImages

Todavía faltan algunos boletos por decidirse y en el repechaje está Polonia, que buscará llegar a la Copa del Mundo superando a Suecia el próximo martes 31 de marzo en la Strawberry Arena.



En la plantilla polaca está el delantero del Barcelona, quien no quiere quedar fuera de la que será su última contienda. El goleador se mantiene en el máximo nivel del fútbol, pero con 37 años se vislumbra que está más cerca del retiro que de otro Mundial.



El atacante estuvo en los dos mundiales anteriores, pero en el 2018 no pudo mojar al ser eliminado en fase de grupos, mientras en el 2022 sí pudo hacer dos tantos en cuatro choques.



Si llegara a pasar la repesca, El Bombardero trataría de mejorar sus números en su última aparición con las Águilas Blancas.