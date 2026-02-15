Los 10 jugadores con más partidos en la historia de LaLiga - rankeados

En un torneo donde brillaron figuras legendarias, alcanzar la cima del ranking de partidos disputados no depende solo del nivel: exige continuidad física, regularidad competitiva y un lugar asegurado en equipos que, año tras año, pelean objetivos importantes.

Muchos de estos nombres fueron símbolos de clubes históricos como Barcelona, Real Madrid, Athletic Club o Valencia, y varios construyeron carreras enteras sin moverse de España. Además, el dato refleja algo clave: LaLiga no solo premia al jugador espectacular, sino también al que se mantiene vigente durante 15 o 20 temporadas.

Los 10 futbolistas con más partidos en LaLiga

1. Andoni Zubizarreta (Portero) – 622 partidos

Andoni Zubizarreta, Image Photo Agency archive | Image Photo Agency/GettyImages

Surgió en el Athletic y se consolidó como uno de los arqueros más confiables del país. Luego fue figura en el Barcelona y cerró su etapa en España en Valencia, siempre con liderazgo y una regularidad impresionante.

2. Joaquín Sánchez (Extremo) – 622 partidos

Joaquin Sanchez Tribute Match | Fran Santiago/GettyImages

Debutó en el Betis y se convirtió en el gran emblema moderno del club. Pasó por Valencia y Málaga, pero su historia quedó marcada por su regreso a Sevilla, donde jugó hasta los 41 años y se transformó en leyenda.

3. Raúl García (Mediocampista) – 609 partidos

Raul Garcia, Athletic Bilbao v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Se formó en Osasuna y dio el salto al Atlético de Madrid, donde vivió sus mejores años en la élite. Más tarde, en Athletic Club, prolongó su carrera con un estilo intenso, competitivo y muy efectivo en el área.

4. Raúl González (Delantero) – 550 partidos

Raul Gonzalez, Real Madrid Legends v Borussia Legends - Corazon Classic Match 2025 | Diego Souto/GettyImages

Su carrera en LaLiga fue íntegramente en el Real Madrid, donde se convirtió en capitán, goleador y símbolo. Fue el rostro de una época y uno de los delanteros más constantes del fútbol español.

5. Antoine Griezmann (Delantero/Mediapunta) – 543 partidos*

Antoine Griezmann, Atletico de Madrid v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Comenzó en la Real Sociedad y explotó en el Atlético de Madrid, donde se transformó en figura total. Su paso por Barcelona lo mantuvo en la élite y su regreso al Atleti lo reafirmó como uno de los nombres más determinantes del torneo.

6. Eusebio Sacristán (Mediocampista) – 543 partidos

Eusebio Sacristán, Soccer - European Cup Final - Barcelona v Sampdoria - Wembley Stadium, London | John Stillwell - PA Images/GettyImages

Debutó en Valladolid, pasó por Atlético de Madrid y también por el histórico Logroñés. Luego llegó al Barcelona del Dream Team, y cerró su carrera en el Celta, destacándose por inteligencia táctica y versatilidad.

7. Paco Buyo (Portero) – 542 partidos

Paco Buyo, Corazon Classic Match 2015: Real Madrid legends vs Liverpool Leg | NurPhoto/GettyImages

Tuvo un inicio fuerte en Sevilla y alcanzó su etapa más recordada en el Real Madrid, donde fue arquero titular durante años. Fue un nombre clave en la década del 80, con una presencia constante en la élite.

8. Sergio Ramos (Defensa) – 536 partidos*

Sergio Ramos, Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Surgió en Sevilla y fue transferido al Real Madrid muy joven, donde construyó una carrera histórica. En LaLiga fue líder, capitán y un defensor con peso ofensivo, famoso por aparecer en momentos decisivos.

🔙🤍 @SergioRamos RECUERDA su ÚLTIMA CHAMPIONS con el REAL MADRID...



¿Nuevo guiño al conjunto madridista? pic.twitter.com/L3o4crgw7Q — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 9, 2026

9. Dani Parejo (Mediocampista) – 536 partidos*

Dani Parejo, CA Osasuna v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Se formó en el Real Madrid, pero su continuidad llegó en Getafe, donde empezó a sumar minutos. Su pico fue en Valencia como capitán, y luego en Villarreal, donde mantuvo vigencia como uno de los mejores organizadores del torneo.

10. Manolo Sanchís (Defensa) – 523 partidos

Manolo Sanchis, Sanchis Player Of Real Madrid | Gianni Ferrari/GettyImages

Caso clásico de fidelidad total: toda su carrera en LaLiga fue con el Real Madrid. Fue capitán histórico y uno de los defensores más respetados de su generación, símbolo del club durante años.

Los registros de Griezmann, Ramos y Parejo pueden presentar pequeñas variaciones, ya que continúan en actividad y sus cifras se actualizan durante el transcurso de la temporada, y se mantienen en un rango aproximado de 530 a 540 partidos.

Antoine Griezmann, Atletico de Madrid v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Más allá de los números, este listado reúne perfiles muy distintos: desde arqueros históricos como Zubizarreta hasta referentes defensivos como Ramos o Casillas, pasando por mediocampistas como Xavi o atacantes de época como Raúl.

Un detalle interesante es que varios de ellos no solo fueron titulares en sus clubes: también dejaron huella en la selección española, en etapas clave del crecimiento internacional del fútbol español, especialmente desde los años 90 hasta la era dorada que culminó con títulos como la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Euro 2012.