Los 10 jugadores con más títulos en la historia del América - rankeados

La grandeza del Club América es una construcción colectiva, un edificio levantado ladrillo a ladrillo sobre la base de campeonatos.

A lo largo de sus 109 años de vida, por sus filas han desfilado cientos de jugadores talentosos, pero muy pocos han tenido la fortaleza mental y la consistencia deportiva para soportar la exigencia máxima del club durante el tiempo suficiente para llenar sus vitrinas personales.

Este ranking es un viaje por el tiempo. Nos transporta mayoritariamente a la gloriosa década de los 80, una era dorada donde las Águilas establecieron una hegemonía pocas veces vista en el fútbol mundial; sin embargo, también abre la puerta a la era moderna, reconociendo a quien hoy porta el gafete de capitán y ha logrado colarse entre gigantes.

En Sports Illustrated, repasamos a los diez máximos ganadores históricos del Club América.

10. Carlos Hermosillo (7 Títulos)

Felicidades al @ClubAmerica por sus 109 años, el club donde inicié mi carrera 🔙🦅



Un lugar en donde aprendí mucho, estuve con grandes líderes y me enseñaron que siempre lo más importante era ganar. ¡No competir, salir a ganar! pic.twitter.com/LOdrek98tv — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) October 12, 2025

El Grandote de Cerro Azul es recordado a menudo por su etapa posterior en Cruz Azul, pero su génesis y su mentalidad ganadora se forjaron en Coapa. Carlos Hermosillo fue el delantero letal que acompañó la época dorada de los 80, siendo el rematador final de un equipo que funcionaba como una orquesta.



Su potencia física y su capacidad para ganar por aire lo convirtieron en un arma imparable para las defensas de la época.



Durante su estancia con las Águilas, Hermosillo levantó 7 títulos oficiales. Su cosecha incluye cinco campeonatos de Liga (1983-84, 1984-85, Prode 85, 1987-88 y 1988-89) y dos trofeos de Campeón de Campeones (1987-88 y 1988-89).



Aunque no se coronó internacionalmente con el club antes de su salida, su efectividad en el torneo local fue clave para establecer la dinastía azulcrema. Hermosillo representa la contundencia de aquel equipo invencible.

9. Luis Roberto Alves 'Zague' (8 Títulos)

Felices 107 años al @ClubAmerica !! Por su majestuosidad y grandeza … fue un orgullo y un privilegio formar parte de su historia convirtiéndome en el máximo goleador de esta institución … el equipo de mis amores!! … quién dice que los sueños no se pueden convertir en… pic.twitter.com/8L42flNDE9 — Zague (@LRZague) October 12, 2023

El máximo goleador en la historia de la institución no podía faltar en el conteo de los más ganadores. Zague fue el heredero de una dinastía y el encargado de mantener al América en la cima durante la transición de los 80 a los 90.



Su zancada inalcanzable y su zurda educada no solo servían para romper récords de anotaciones, sino para definir finales y partidos de alto calibre.



"Zaguinho" acumuló 8 títulos defendiendo la camiseta amarilla. Ganó dos Ligas (1987-88 y 1988-89) y dos trofeos de Campeón de Campeones.



Sin embargo, su figura se agigantó en el plano internacional, donde fue pieza clave para obtener tres Copas de Campeones de la Concacaf (1987, 1990 y 1992) y la Copa Interamericana de 1991.



Zague es el sinónimo de gol y gloria en la historia americanista.

8. Adrián Chávez (8 Títulos)

¡Feliz cumpleaños a nuestro histórico, Adrián Chávez! 🥳🎂 pic.twitter.com/Kj7gu4uJYZ — Club América (@ClubAmerica) June 27, 2025

Si Zelada fue el héroe de la primera mitad de los 80, Adrián Chávez fue el guardián que aseguró que la hegemonía continuara hasta los 90. Con su 1.84 metros de estatura y unos reflejos felinos, Chávez transmitía una seguridad pasmosa bajo los tres palos.



Es, estadísticamente, el portero más ganador en la historia del club, superando a otros mitos de la portería.



Su vitrina cuenta con 8 títulos oficiales. Fue bicampeón de Liga en las temporadas 1987-88 y 1988-89, y levantó dos veces el Campeón de Campeones.



Al igual que Zague, Chávez brilló en la Concacaf ganando tres títulos regionales y fue el arquero titular en la conquista de la Copa Interamericana de 1991 ante el Olimpia de Paraguay, un trofeo que el club atesora con especial cariño.

7. António Carlos Santos (8 Títulos)

Conducción + cambio de ritmo +

recorte + Definición.



UN POETA DEL FUTBOL LLAMADO ANTONIO CARLOS SANTOS pic.twitter.com/usPWzcjpVw — 🦅 (@1916Aguila) October 18, 2025

La magia, la fantasía y el talento puro. El Negro Santos llegó a México para cambiar la forma en que se entendía el rol del "10". Con una zurda privilegiada y un regate que desafiaba las leyes de la física, el brasileño se convirtió en el ídolo de la afición y en el cerebro ofensivo del equipo a finales de la década de los 80.



Santos transformó su magia en 8 títulos. Fue el conductor del equipo en el bicampeonato de Liga (1987-88 y 1988-89) y en los dos trofeos de Campeón de Campeones de esos años. Su calidad técnica también le permitió conquistar tres Copas de Campeones de la Concacaf y la Interamericana de 1991.



Santos demostró que se puede ganar jugando bonito, y que el espectáculo y la efectividad pueden ir de la mano en el América.

6. Henry Martín (8 Títulos)

America v Cruz Azul - Final Torneo Clausura 2024 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El único intruso de la era moderna en esta lista de leyendas ochenteras, y eso habla de la magnitud de su legado. Henry Martín ha tenido que remar contra corriente, superando críticas y dudas para convertirse en el capitán y referente absoluto del América del siglo XXI.



La Bomba no solo ha escalado en la tabla de goleadores históricos, sino que ha sabido capitalizar el buen momento del club para sumar trofeos a un ritmo vertiginoso en los últimos años.



Con 8 títulos oficiales, Henry ha logrado lo que parecía imposible: sentarse en la misma mesa que las vacas sagradas del club.



Su palmarés incluye las Ligas del Apertura 2018, Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024 (el anhelado tricampeonato), además de la Copa MX del Clausura 2019, dos trofeos de Campeón de Campeones (2019 y 2024), una Supercopa de la Liga MX (2024).



Además, en la cuenta también se podría sumar la Campeones Cup (2024) y ascendender a 9, por lo que Henry es la prueba viviente de que la mística ganadora del América sigue vigente.

5. Guillermo Huerta (9 Títulos)

A menudo, la historia recuerda a los goleadores y olvida a los soldados que protegieron la retaguardia. Guillermo Huerta fue uno de esos defensores esenciales que, sin tantos reflectores como Tena o Trejo, fue fundamental para el funcionamiento defensivo del equipo. Un zaguero cumplidor, férreo y tácticamente disciplinado que siempre respondió cuando fue requerido.



Huerta acumula 9 títulos oficiales con las Águilas. Su palmarés incluye cinco campeonatos de Liga (1983-84, 1984-85, Prode 85) y dos Campeón de Campeones. A nivel internacional, sumó tres títulos de la Concacaf y la histórica Interamericana del 91.



Guillermo Huerta es el ejemplo perfecto de que los equipos campeones necesitan obreros calificados tanto como necesitan estrellas.

4. Gonzalo Farfán (10 Títulos)

Gonzalo Farfán es uno de los jugadores más ganadores por dos razones: Llegó en 1984 y durante 10 años cosechó glorias de dos épocas distintas. Era un medio ofensivo, pero su llegada desde segunda línea y su excelente golpeo de balón lo hacían letal en las liguillas.



Farfán alcanzó la impresionante cifra de 10 títulos. Ganó cuatro Ligas (1984-85, Prode 85, 1987-88, 1988-89), siendo protagonista en varias finales, y dos Campeón de Campeones. Internacionalmente, su legado se completa con tres Copas de Campeones de la Concacaf (1987, 1990 y 1992) y la Copa Interamericana del 91.



Farfán representa la clase y la determinación del América ganador de finales de siglo.

3. Alejandro Domínguez (10 Títulos)

Más conocido como Alex Domínguez, era el equilibrio, el pulmón y el sacrificio del América. Mientras otros brillaban con goles y regates, Domínguez era polivalente, se encargaba de recuperar el balón y dárselo a los que sabían, aunque él mismo poseía una técnica más que respetable y fue seleccionado nacional en el Mundial del 86.



Con 10 títulos en su cuenta personal, Domínguez fue parte integral de la columna vertebral ochentera. Ganó cuatro títulos de Liga (1983-84, 1984-85, 1987-88 y 1988-89), dos Campeón de Campeones, tres Copas de Campeones de la Concacaf y una Interamericana.



Su trabajo incansable permitió que el sistema ofensivo del América funcionara a la perfección.

2. Cristóbal Ortega (14 Títulos)

Un histórico sin igual.

Leyenda. Eterno. Referente.



¡Cristóbal Ortega, nunca volarás solo! 🦅 pic.twitter.com/WsxxYgDqng — Club América (@ClubAmerica) January 3, 2025

El hombre récord. Cristóbal Ortega es la definición de lealtad. Jugó toda su carrera profesional, 18 años, defendiendo un solo escudo. Empezó como un extremo veloz y terminó siendo el mediocampista más completo de México.



Es el jugador con más partidos disputados en la historia del club, un atleta que parecía inagotable y que corría con la misma intensidad en el minuto 1 que en el 90.



Ortega comparte la cima con 14 títulos oficiales. Su vitrina es un museo del americanismo: seis Ligas (1975-76, 1983-84, 1984-85, Prode 85, 1987-88 y 1988-89), tres Campeón de Campeones, tres Copas de Campeones de la Concacaf y dos Copas Interamericanas (1978 y 1991).



Ortega no solo vio pasar la historia; él fue la historia del América durante casi dos décadas. No por nada el club juega con su rostro en el estadio tras su muerte.

1. Alfredo Tena (14 Títulos)

America v Cruz Azul - Final Torneo Apertura 2018 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En el primer lugar, compartiendo honores numéricos con Ortega pero con el peso simbólico del gafete de capitán, está Alfredo Tena.



El Capitán Furia es el máximo ídolo en la historia del club porque encarna los valores que la afición exige: carácter, liderazgo y una aversión total a la derrota. Tena no jugaba los partidos, los peleaba. Fue el líder espiritual de la generación dorada y el encargado de levantar la mayoría de esos trofeos.



Con 14 títulos, Tena es el gran arquitecto de la grandeza americanista. Ganó seis Ligas (1975-76, 1983-84, 1984-85, Prode 85, 1987-88 y 1988-89), tres Campeón de Campeones, tres Copas de Campeones de la Concacaf y dos Copas Interamericanas.



Su legado va más allá de las copas; Alfredo Tena definió el ADN ganador del América para siempre.