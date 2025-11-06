Los 10 jugadores con más títulos en la historia del Atlético de Madrid - rankeados

El Atlético de Madrid es uno de los clubes más grandes en la historia de LaLiga y pese a vivir bajo la sombra del Real Madrid, su palmarés es importante, sobre todo para algunos jugadores que se vanaglorian de ser leyendas de la entidad.

Adelardo Rodríguez es el jugador con más campeonatos en la historia de los 'colchoneros', pero hay otros futbolistas que también dejaron su huella en la afición y palmarés del equipo.

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol repasamos a los 10 jugadores con más trofeos en la historia del Atlético de Madrid.

10. Jan Oblak (4 títulos)

El portero del Atlético de Madrid es considerado uno de los mejores del mundo en la actualidad, y es parte fundamental de los éxitos recientes del club. Fue campeón de LaLiga en la 202/21, ganó la Supercopa de España de 2014, la UEFA Europa League en la 2017/18 y la Supercopa de Europa en 2018. En lo individual ha podido colgar en sus vitrinas 6 Trofeos Zamora como el arquero menos goleado del fútbol español.

9. Luis Aragonés (5 títulos)

Luis Aragonés es reconocido como un emblema en la historia del Atlético de Madrid; como jugador y entrenador. En su etapa sobre el engramado ganó el campeonato de LaLiga en las temporadas 1965/66, 1969/70 y 1972/73 y la Copa del Rey en las campañas de 1964/65 y 1971/72. En los banquillos sumó 6 títulos más: LaLiga en la 1976/77, la Copa del Rey en 1975/76, 1984/85 y 1991/92, la Supercopa de España en 1985 y la Copa Intercontinental en 1974.

8. Gabi (6 títulos)

Gabi, quien marcó una era en el Atlético de Madrid como mediocampista defensivo, es uno de sus canteranos más ganadores. En su etapa en el segundo equipo de la capital de España acumuló 6 trofeos: el campeonato de LaLiga en la temporada 2013/14, la Copa del Rey en la 2012/13, la Supercopa de España en 2014, la UEFA Europa League en las campañas 2011/12 y 2017/18, y la Supercopa de Europa en 2012.

7. Diego Costa (7 títulos)

Diego Costa fue uno de los delanteros más ganadores en la historia del Atlético de Madrid, no en vano suma 7 campeonatos como jugador 'colchonero'. El nacido en Brasil, pero internacional con la selección de España, ganó LaLiga en las temporadas 2013/14 y 2020/21, la Copa del Rey en la 2012/13, la UEFA Europa League en la 2017/18 y la Supercopa de Europa en 2010, 2012 y 2018.

6. Juanfran (7 títulos)

Quien comenzara su carrera en LaLiga con el Real Madrid, se consolidó en la élite del fútbol mundial con la indumentaria del 'Atleti'. En sus nueve temporadas en el club fue capaz de lograr 7 títulos, siendo las dos derrotas con los merengues en las finales de la Champions League de la 2013/2014 y 2015/16 sus lunares como profesional. Como 'colchonero' se llevó los campeonatos de LaLiga en la 2013/14, la Copa del Rey en la 2012/13, la Supercopa de España en 2014, la UEFA Europa League en las campañas 2011/12 y 2017/18, y las Supercopas de Europa en 2012 y 2018.

5. Filipe Luís (7 títulos)

El lateral izquierdo brasileño tuvo una etapa ganadora en el Atlético de Madrid ya con el arribo de Diego Simeone como entrenador. Sus dos temporadas en el Deportivo La Coruña le hicieron ganarse la confianza de los 'colchoneros', con los que ganó 7 campeonatos: La Liga en la 2013/14, la Copa del Rey en la 2012/13, la Europa League en 2011/12 y 2017/18, y la Supercopa de Europa en 2010, 2012 y 2018.

4. Isacio Calleja (7 títulos)

El defensa español es recordado y respetado como una leyenda del Atlético de Madrid, con los que ganó 7 títulos en la primera etapa ganadora del club. Calleja ganó LaLiga en las campañas 1965/66 y 1969/70, la Copa del Generalísimo en 1959/60, 1960/61, 1964/65 y 1971/72, y la UEFA Winners' Cup en la 1961/62.

3. Diego Godín (8 títulos)

El central uruguayo es uno de los mayores emblemas de la modernidad en el Atlético de Madrid, no en vano acumuló 8 títulos con la camiseta de los 'colchoneros'. Uno de los mejores defensas de su generación en el fútbol español sumó los campeonatos de La Liga en la temporada 2013/14, la Copa del Rey en la 2012/13, la Supercopa de España en 2014, la UEFA Europa League en la 2011/12 y 2017/18, y la Supercopa de Europa en 2010, 2012 y 2018.

2. Koke (8 títulos)

En centrocampista y capitán del Atlético de Madrid es de los máximos ganadores del club, acumulando 8 trofeos en sus 17 años en la entidad como canterano. Es considerado una leyenda del equipo y en sus vitrinas están expuestas los campeonatos de LaLiga en la 2013/14 y 2020/21, la Copa del Rey en la 2012/13, la Supercopa de España de 2014, las UEFA Europa League de las 2011/12 y 2017/18, y las Supercopas de Europa de 2012 y 2018.

1. Adelardo Rodríguez (10 títulos)

Adelardo Rodríguez, mediocampista que defendió al Atlético de Madrid de 1959 a 1976, es el mayor ganador de campeonatos en la historia del equipo. En su andar en el club ostentó la Copa Intercontinental de 1974, la UEFA Cup Winners' Cup de la 1961/62, los títulos de LaLiga de 1965/66, 1969/70 y 1972/73, y las Copas del Rey de las temporadas 1959/60, 1960/61, 1964/65, 1971/72 y 1975/76.

A continuación, el desglose de los 10 jugadores con más títulos en la historia del Atlético de Madrid:

Jugador Títulos Adelardo Rodríguez 10 Koke 8 Diego Godín 8 Isacio Calleja 7 Filipe Luís 7 Juanfran 7 Diego Costa 7 Gabi 6 Luis Aragonés 5 Jan Oblak 4

