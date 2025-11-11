Con el paso de las décadas, y de la mano a una innegociable filosofía de juego, el FC Barcelona se convirtió en uno de los clubes más exitosos y laureados del planeta.

Es que la entidad blaugrana ha logrado escribir una historia repleta de gloria, talento y grandes jugadores que marcaron épocas. Claro está, a pesar de que han sido muchos los futbolistas de máximo nivel en representar a la oncena catalana, sólo unos pocos pueden presumir de haberlo ganado prácticamente todo allí.

Desde los mediáticos referentes de la inolvidable “generación dorada” de mediados de los 2000's e inicios del 2010's, hasta los mitos de antaño, es momento de repasar a los 10 jugadores con más títulos defendiendo el escudo del Barça.

10. José Ramón Alexanco | 17 títulos en 13 temporadas

José Ramon Alexanco | PAU BARRENA/GettyImages

Figura histórica del conjunto catalán en los años 80 y comienzos de los 90's, el antiguo central fue el primer capitán en levantar la Copa de Europa, en Wembley 1992, siendo, evidentemente, un momento icónico para el club.



En sus 13 ejercicios de azulgrana (1980-1993), el vasco logró 17 consagraciones, incluyendo también 4 Ligas y 1 Recopa, exhibiendo carácter, liderazgo y solidez defensiva.

9. Pedro Rodríguez | 20 títulos en 9 temporadas

Pedro Rodríguez | ADRIAN DENNIS/GettyImages

Uno de los talentos más infravalorados del ciclo dorado culé. Pues el delantero canario, aún activo pero en la Lazio italiana, es sinónimo de eficacia, polivalencia y compromiso.



Capaz de accionar en cualquier posición ofensiva, el oportunismo y trabajo táctico de Pedrito resultaron vitales en pro de ayudar al Barcelona a obtener 20 títulos en "apenas" 9 cursos, destacando 3 Champions, 2 Mundiales de Clubes y 5 Ligas.

8. Carles Puyol | 21 títulos en 15 temporadas

Carles Puyol | Etsuo Hara/GettyImages

Símbolo eterno de garra, liderazgo y pasión, Puyi es probablemente el capitán azulgrana que mayor respeto y admiración ha infundido en el planeta fútbol, aunado a erigirse, como canterano, en el encargado de levantar las "Orejonas" de 2006, 2009 y 2011, junto al factor de ejemplificar entrega y profesionalismo.



Durante sus 15 temporadas en el primer equipo barcelonista, el campeón del mundo con España conquistó 21 trofeos, destacando igualmente 6 de LaLiga y 2 Mundialitos, casi siempre fungiendo de caudillo en cualquier lugar de la zaga.

7. Víctor Valdés | 21 títulos en 12 temporadas

Víctor Valdés | ADRIAN DENNIS/GettyImages

La Pantera de Hospitalet, criado en casa,​ se vistió de guardián de la portería durante la mejor etapa de la oncena blaugrana.



En 12 campañas en el Camp Nou, el dueño de cinco premios Zamora, al guardameta menos goleado, alcanzó 21 coronas, entre las que figuran 3 Liga de Campeones de la UEFA y 6 torneos de la regularidad. Su agilidad, valentía y juego con los pies fueron esenciales para el estilo de posesión que caracterizó a los equipos entonces entrenados por Frank Rijkaard y Pep Guardiola.

6. Dani Alves | 24 títulos en 8 temporadas

Dani Alves | Jean Catuffe/GettyImages

Considerado por muchos el mejor lateral derecho de la historia, el otrora miembro de la selección brasileña arribó a la Ciudad Condal en 2008, procedente del Sevilla, para revolucionar como un torbellino, gracias a su portentoso físico y calidad, el ataque por banda, exhibiendo garra, carisma y mentalidad ganadora.



En "sólo" 9 cursos de culé, divididos en dos etapas, Alves acumuló 3 Champions League, 3 Mundiales de Clubes y 6 Ligas dentro de un total de 24 entorchados.

5. Xavi Hernández | 27 títulos en 17 temporadas

Xavi Hernández | Paul Gilham/GettyImages

El arquitecto del mejor Barcelona de todos los tiempos y cerebro de la selección española acreedora del Triplete (dos Euros y una Copa de Mundo). Nadie duda que Xavi actuó en plan de motor, dando sentido al famoso “tiki-taka”, aunado al factor de haber sido el capitán que levantó la última Champions de la institución, en 2015.



Junto a Iniesta y Messi, otros surgidos en La Masía con quienes creó, quizás, la sociedad futbolística más impactante del siglo XXI, el antiguo volante celebró en el verde cuatro de las cinco "Orejonas" vitalicias de los azulgranas y 27 trofeos oficiales.

4. Gerard Piqué | 30 títulos en 15 temporadas

Gerard Piqué | VI-Images/GettyImages

El alumno aventajado de Carles Puyol se convirtió en un abrir y cerrar de ojos, tras su regreso a casa (se marchó años antes al Manchester United y estuvo cedido en el Zaragoza), en uno de los pilares defensivos de la era más exitosa en Can Barça.



La técnica y liderazgo de Piqué lo transformaron en un icono influyente de la institución, al margen de ser elemental en nada menos que 30 coronaciones, haciendo mención a 8 campeonatos de LaLiga, 7 Copas del Rey y 3 Champions.

3. Andrés Iniesta | 32 títulos en 16 temporadas

Andrés Iniesta | Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

El héroe eterno de La Roja en Sudáfrica 2010 también resultó un referente dentro y fuera del césped para los catalanes. Efectivamente, Iniesta fue el alma creativa, con Messi y Xavi, de una clase producida en La Masía que dominó y cambió el fútbol, de la mano de visión de juego, control de balón, habilidad y categoría.



En sus 16 zafras en el primer equipo blaugrana, el manchego levantó 32 títulos, destacando 9 Ligas y 4 UCL.

2. Sergio Busquets | 32 títulos en 15 temporadas

Sergio Busquets | LLUIS GENE/GettyImages

El eterno pivote y auténtico bastión del Barça a la hora de encender la máquina en todos los registros. Busi redefinió el rol de mediocentro defensivo motivado a su inteligencia táctica, capacidad de anticipación y precisión en la entrega.



No en vano, el catalán (otra leyenda del balompié español) participó en 32 consagraciones (con 9 Ligas y 3 Champions), siempre ejerciendo de titular, de un Barcelona que, pese a tener distintos entrenadores en el camino, se hinchó a ganar.

1. Lionel Messi | 35 títulos en 17 temporadas

Lionel Messi | CHRISTOPHE SIMON/GettyImages

Ningún otro jugador ha dejado una huella tan profunda en el FC Barcelona como Lionel Andrés Messi Cuccittini. Es que el genio rosarino no sólo es el máximo goleador en la historia culé; es el futbolista con mayor cantidad de presencias en representación de dicha divisa, y, el más laureado, cortesía de 35 títulos entre 2004 y 2021.



El palmarés defendiendo el honor de los azulgranas de parte del capitán de la Argentina, actual campeona del planeta, incluye 10 Ligas, 7 Copas del Rey, 8 Supercopas de España, 4 UEFA Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes. Nadie es capaz de cuestionar el significado de La Pulga para el gigante catalán, sin contar con que, también, dignificó a La Masía y muchos le consideran el GOAT de esta popular disciplina.

Top 10 de jugadores con títulos conseguidos en el FC Barcelona