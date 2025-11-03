Cristiano Ronaldo sobre Messi: "¿Es mejor que yo? No estoy de acuerdo"

La discusión sobre quién es mejor entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi parece que no acabará jamás. El reconocido periodista Piers Morgan, dio un avance de su entrevista con el futbolista portugués y este dejó muy clara su opinión sobre el tema.

El jugador del Al Nassr de Arabia Saudita fue cuestionado por este tema en la entrevista y respondió con mucha seguridad, según se puede ver en el adelanto de la entrevista. “Dicen que Messi es mejor que tú, ¿qué opinas?”. A lo que el portugués respondió: “¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde”.

Wayne Rooney, ex compañero de Ronaldo y leyenda del Manchester United, llegó a comentar en su momento que creía que Messi era mejor que el futbolista lusitano. "No me supone ningún problema esas declaraciones", respondió el delantero de 40 años de edad.

En la conversación se hablaron otros temas, como el hecho de haberse convertido en el primer deportista multimillonario hace algunos días. "Eso no es cierto, me convertí en multimillonario hace muchos años", respondió Ronaldo.

Cristiano es el máximo anotador de la UEFA Champions League con 140 tantos, dejó 450 con el Real Madrid para liderar al club merengue en todos los tiempos y también es el máximo artillero de la selección de Portugal con 141 dianas.

Ha ganado 5 UEFA Champions League, tres Premier League, dos conquistas en LaLiga, dos en la Copa del Rey, una Eurocopa y dos UEFA Nations Legue con Portugal. Quizás el único trofeo que le falta a su vitrina es el Mundial, donde no ha tenido suerte.

Messi consiguió 672 goles con el FC Barcelona en 778 encuentros y también es el líder en tantos de la selección argentina con 114 en 194 presentaciones.

El argentino logró 35 títulos con el cuadro blaugrana, entre ellos, diez de LaLiga, cuatro de la Liga de Campeones de la UEFA y siete de la Copa del Rey. Con su selección, tiene dos Copas América y la Copa del Mundo de 2022.

La discusión siempre existirá, pero la opinión de Ronaldo seguirá firme sobre quién es mejor entre él y el astro argentino del Inter Miami.