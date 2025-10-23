Los 10 mejores canteranos en la historia del FC Barcelona

A través de la historia, el FC Barcelona ha sido una fuente inagotable de talento futbolístico, al punto de haber visto nacer, crecer y triunfar a innumerables jugadores que marcaron época en el panorama español, europeo y mundial.

En las primeras décadas de existencia de la institución destacaron figuras como Paulino Alcántara, el gran goleador pionero, mientras que, posteriormente, nombres del calibre de Sadurní, Rexach o Lobo Carrasco consolidaron la identidad deportiva. Sin embargo, el antes y después en la consolidación de la cantera culé arribó en 1979 con la creación de La Masía, el centro formativo que revolucionó el desarrollo de jóvenes promesas y actualmente funge de referencia a nivel internacional.

Ya con la llegada de Johan Cruyff al banquillo a finales de los 80's, el fútbol base del Barcelona adquirió una nueva dimensión, cortesía de los Guillermo Amor y Luis Milla, previo a la generación dorada del Dream Team, con Albert Ferrer, Pep Guardiola y Sergi Barjuán a la cabeza.

Tiempo después, finalizando el siglo XX, eclosionaron Xavi Hernández y Carles Puyol, dando paso a una línea de excelencia que alcanzó su máxima expresión con la camada liderada por Andrés Iniesta, Víctor Valdés, Gerard Piqué, Cesc Fábregas (aunque actuó poco en el primer equipo), Pedro Rodríguez, Sergio Busquets y Jordi Alba. Además, en el medio de ellos, por supuesto, Lionel Messi, símbolo supremo en Can Barça.

Por consiguiente, se elegirán a los diez mejores canteranos de la historia blaugrana, a espera de que las nuevas joyas del club, en alusión a Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín López o Alejandro Balde apunten a mantener viva la legendaria y mediática fama de La Masía.

10. Lobo Carrasco (1978-1989)

El mayor ídolo surgidos de las inferiores azulgranas justo antes de la creación de La Masía. Promovido al primer equipo por Lucien Muller en 1978, Francisco José Carrasco continuó siendo clave durante una década, hasta la llegada de Johan Cruyff en calidad de entrenador.



Claro está, la final de la Recopa de Europa del 79 en Basilea significó la consagración del Lobo, cortesía de una actuación memorable que llevó al Barcelona a la victoria frente al Fortuna Düsseldorf. Extremo habilidoso y de fino regate, Carrasco resultó protagonista en la conquista de una Liga, tres Recopas, tres Copas del Rey, dos Copas de la Liga y una Supercopa de España, mientras que en líneas generales disputó 376 encuentros y marcó 65 goles con los del Camp Nou.

9. Jordi Alba (2012-2024)

Jordi Alba es sin discusión el mejor lateral izquierdo en la historia del FC Barcelona | David Ramos/GettyImages

Tuvo que marcharse de casa en 2005 cuando era delantero para regresar, ya curtido y como lateral izquierdo en 2012, y erigirse en quizás el mejor en esa posición dentro del club de forma vitalicia.



El campeón de la Euro 2012 y Nations League 2023 con la selección española totalizó 18 títulos en el Barça, siendo importante en todo momento y generando una mítica sociedad, partiendo desde el carril, con Leo Messi, al que le regaló buena parte de sus 99 asistencias uniformado de blaugrana, sumando también 27 dianas en 459 cotejos oficiales.

8. Paulino Alcántara (1911-1916/1918-1927)

Pese a ayudar a conquistar "sólo" cinco Copas del Rey, el hispano-filipino fue el primer gran goleador histórico del gigante catalán, tanto que perforó las redes en 148 ocasiones durante apenas 140 compromisos entre todas las competiciones y en dos etapas diferentes.



Mucho antes que los Messi, César, Luis Suárez (uruguayo) y Kubala; incluso previo a Josep Samitier, Paulino fungió de "killer" en la Ciudad Condal, y directamente desde el filial.

7. Gerard Piqué (2008-2023)

Piqué terminó haciendo historia en el Barcelona | Jasper Juinen/GettyImages

Formado desde los 10 años en el Barcelona, el ganador del Mundial 2010 con España vivió una trayectoria singular, pues tras ser fichado por el Manchester United y salir cedido al Zaragoza, regresó a su hogar en 2008, reclutado por un entonces novel estratega Pep Guardiola.



Paradójicamente, lo que debía ser un rol secundario se convirtió en una carrera brillante: 616 desafíos repartidos en 15 campañas, incluyendo 13 de titular indiscutible, y pilar en la defensa del mejor Barça de la historia. Aunado a coleccionar 30 títulos para los catalanes (cuarto de todos los tiempos), con 58 tantos y 13 asistencias, su elegancia en la salida del balón, dominio aéreo y carácter lo transformaron en un referente.

6. Víctor Valdés (2002-2014)

Valdés fue importante en tres Champions League ganadas por el Barcelona | PASCAL PAVANI/GettyImages

La Pantera de Hospitalet pisó por vez inicial La Masía a sus 10 años en 1992, pero luego de un breve paso por el Tenerife, volvió a la divisa blaugrana para erigirse con el tiempo, y según el criterio de muchos fans, en el mejor portero de su historia (con el permiso de Ramallets y ter Stegen).



A pesar de debutar bajo las órdenes de Louis van Gaal en 2002, terminó de establecerse en la era de Frank Rijkaard y exhibiendo una notable seguridad bajo los tres palos para la máquina de Guardiola. Dentro de las 21 coronaciones como culé (535 encuentros) y sus cinco Trofeos Zamora (guardameta menos batido de LaLiga), resaltan sus prestaciones en las finales de Champions League de 2006 y 2009, dado que en ambas resultó determinante con varias atajadas de peso en momentos cumbres.

5. Sergio Busquets (2008-2023)

El FC Barcelona disfrutó de un Busquets quien fue un referente en la posición de pivote en el mundo | Jean Catuffe/GettyImages

Heredero de una familia azulgrana, recodando que su padre, Carlos, militó en el club por 15 años, Sergio se enroló en el filial en 2005 y debutó en el primer equipo en 2008, de la mano de Guardiola y en su mítico Pep Team.



La inteligencia táctica, técnica depurada, capacidad para interpretar el juego y dar salida al balón con precisión, convirtieron a Busi en el mediocentro defensivo ideal del estilo Barça (sin importar que apenas logró 18 anotaciones y 46 asistencias), además de ser el rostro universal de la demarcación que mayor balance le otorga a cualquier oncena en este deporte. Por si fuera poco, su longevidad resultó tan evidente que hoy es tercero en partidos disputados (722) y títulos logrados (32) a modo vitalicio.

4. Carles Puyol (1999-2013)

Puyol fue el líder de la defensa del Barcelona y de España durante muchos años | Etsuo Hara/GettyImages

Símbolo de entrega, trabajo, eficacia y liderazgo, Tarzán debutó en 1999 con van Gaal, exhibiendo una versatilidad impresionante, la cual le permitió accionar de lateral diestro y central, incluso en La Roja, con la que se erigió en elemental de las victorias en la Euro 2008 y la Copa del Mundo 2010.



Puyi fue un capitán ejemplar que lideró al Barcelona en la etapa dorada, de 2005 a 2014, junto a completar 593 presencias (19 dianas y 13 pases de anotación), sexto en el renglón histórico, y 21 entorchados. Sin ser de los mayores talentos natos de La Masía, difícilmente se pueda cuestionar la grandeza y el legado de quien ha sido uno de los mejores zagueros de siempre en el balompié moderno.

3. Andrés Iniesta (2002-2018)

Iniesta hizo magia y ganó muchos títulos con el FC Barcelona | Matthew Ashton - AMA/GettyImages

Es imposible que el cerebro manchego no integre el top 3 de este listado. Llegado a Can Barça en 1996 procedente de Albacete, el antiguo y exquisito volante personifica el talento y la humildad, pues su debut en 2002, con Van Gaal, se tradujo en el inicio de una carrera legendaria, al alcance de pocos y marcada por su influencia en el funcionamiento de su club y selección, a la que le dio dos Eurocopas y el Mundial del 2010, donde anotó el inolvidable gol contra Países Bajos (Holanda) en la final.



Protagonista en los mejores años de la escuadra culé, quien se marchara en 2018 a Japón formó un tridente de "jugones" con Messi y Xavi Hernández que permanecerá en la retina hasta de los aficionados neutrales, aunado al hecho de ocupar la segunda casilla de todos los tiempos en títulos (32) y la cuarta en apariciones (674). Al margen de las 56 anotaciones y 134 asistencias, su habilidad en la tenencia del esférico, el eslalon y el regate en corto, más su golazo en la vuelta de semifinales de Stamford Bridge en 2009, dormirán eternamente en el museo del Camp Nou.

2. Xavi Hernández (1998-2015)

Xavi se despidió como jugador del Barça ganando el Triplete en 2015 | Paul Gilham/GettyImages

Muy pocos sienten el barcelonismo como él, ya que fue hincha de niño y arribó a la entidad en la categoría alevín. Efectivamente, el arquitecto en el césped de la mejor época blaugrana debutó en 1998 y se consolidó como la cara del fútbol de posesión.



Cuando parecía cambiaría de aires en 2008, Guardiola le confió el mando del equipo, y junto a Iniesta y Busquets integró el centro del campo de mayor dominio y éxitos del siglo XXI (incluyendo selecciones). De hecho, el aura del genio nacido en Terrassa era tal que finalmente partió del Camp Nou en 2015, pero levantando la quinta y, hasta ahora, última Champions de la entidad. Aunque su etapa en el banquillo culé no resultó especialmente brillante, nadie le quitará a Xavi sus 27 conquistas, quinto en el ranking interno, igual que sus 184 asistencias, segundo, y los 767 desafíos (84 dianas), segundo, sin olvidar su legado en el campo, también avalado por España, con la que ganó todo en plan de capitán de la sala de máquinas.

1. Lionel Messi (2004-2021)

La gran mayoría de los ocho Balones de Oro de Messi los consiguió siendo ficha del FC Barcelona | JOSEP LAGO/GettyImages

Si usted piensa que el rosarino es el mejor jugador en la historia del balompié (bastante gente lo cree), que no le quepa la menor duda de que en el FC Barcelona no ha nacido nadie que tan siquiera se le acerque, aunado al componente romántico de haber aterrizado en el club con sólo 13 años de edad.



Desde su debut oficial en 2004, Leo encabezó una era irrepetible: máximo goleador (672); asistidor (303) y puntero en el escalafón de coronaciones de siempre (35). Símbolo e ídolo del barcelonismo, el capitán de la vigente campeona del mundo, Argentina, se marchó por la puerta de atrás de su hogar futbolístico en 2021; no obstante, lo hizo con 10 Ligas, cuatro Champions, siete Copas del Rey y un sinfín de récords, entre los que se sitúan seis de sus ocho Balones de oro.

