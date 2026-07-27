Los 10 jugadores con mayor valor de mercado tras el Mundial 2026 - rankeados

El Mundial 2026 es catalogado por muchos como "el mejor de la historia". No solo dejó un nuevo campeón y actuaciones inolvidables de grandes jugadores, sino que también modificó el mapa del mercado de pases. Varios futbolistas aprovecharon el torneo para confirmar su estatus entre la élite, mientras que otros dieron el salto definitivo y pasaron a integrar el grupo de jugadores más cotizados del planeta.

La última actualización de Transfermarkt refleja ese cambio de escenario. Entre jóvenes que ya son protagonistas y figuras consolidadas que siguen marcando diferencias, este es el ranking de los 10 futbolistas con mayor valor de mercado tras la Copa del Mundo.

Los 10 jugadores con mayor valor de mercado tras el Mundial 2026

10. João Neves (PSG) - 140 millones de euros

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | Stuart Franklin - UEFA/GettyImages

Con apenas 21 años, ya es uno de los mediocampistas más cotizados del planeta. Su Mundial confirmó el crecimiento que había mostrado en el PSG, donde se consolidó como un volante 'box to bo', de esos que aportan equilibrio y también participan en la construcción del juego.



Su desafío pasa ahora por consolidarse como un referente, tanto del conjunto francés como del seleccionado luso.

9. Khvicha Kvaratskhelia (PSG) - 140 millones de euros

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | Kevin Voigt/GettyImages

Posiblemente, el mejor jugador del mundo en la actualidad que no formó parte de la cita mundialista. Pocos extremos generan tanto peligro cuando reciben la pelota en velocidad.



A los 25 años atraviesa el mejor momento de su carrera y todavía tiene margen para seguir creciendo. Su capacidad para eliminar rivales en el uno contra uno, sumada a su facilidad para asistir y marcar goles, lo mantienen entre los atacantes más codiciados del mercado.

8. Vitinha (PSG) - 140 millones de euros

Vitinha (Vitor Machado Ferreira) of Paris Saint-Germain FC | Nicolò Campo/GettyImages

Junto a Neves conforman una dupla temible en la mitad de la cancha, tanto en PSG como en el seleccionado portugués. Posicional, brillante tácticamente y con una visión de juego de 360°, administra la posesión y conecta todas las líneas con una naturalidad que pocos mediocampistas poseen.



Después de convertirse en uno de los pilares del PSG campeón de Europa, su valor de mercado refleja la importancia que tiene en uno de los equipos más fuertes del continente.

7. Vinicius Júnior (Real Madrid) - 140 millones de euros

Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El brasileño sumó una nueva frustración con el Scratch, pero ni el fracaso en el Mundial 2026 puede torcer el hecho de que Vini sigue siendo uno de los mejores y más desequilibrantes delanteros del mundo.



Con 26 años, ya alcanzó una madurez en su juego a la que el Madrid deberá sacar provecho en esta nueva temporada.

6. Pedri (Barcelona) - 150 millones de euros

FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Aún sin ser la figura descollante, el jugador culé aportó lo suyo para que España levantara su segunda Copa del Mundo en New Jersey. Su capacidad para acelerar o pausar el juego según lo exija cada jugada lo distingue por sobre el resto. Entiende el fútbol como muy pocos logran hacerlo.



Tras dejar atrás los problemas físicos que marcaron etapas anteriores de su carrera, vive un momento de plena madurez futbolística. En el Barcelona comparte el liderazgo de una generación llamada a dominar el fútbol europeo durante muchos años.

5. Jude Bellingham (Real Madrid) - 160 millones de euros

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Antonio Villalba/GettyImages

El inglés tuvo un extraordinario mundial. A pesar de no ser delantero, firmó 8 goles en el torneo y llevó a Inglaterra a una histórica semifinal donde estuvo a minutos de alcanzar el objetivo de volver a jugar por la Copa.



Tiene una enorme personalidad, despliegue físico y llegada al gol. A sus 23 años ya acumula experiencia en la élite y sigue ampliando su influencia en el Real Madrid.

4. Michael Olise (Bayern Múnich) - 170 millones de euros

Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | Alexander Hassenstein/GettyImages

Su técnica no deja de asombrar. Siempre recibe bien posicionado, con ventaja para encarar o asistir a sus compañeros. En el Mundial fue el máximo asistente en una Francia que aplastó con su capacidad ofensiva, pero que no pudo ante la solidez española.



Mientras deslumbra en el Bayern, son varios los gigantes de Europa que quieren contar con sus servicios.

3. Kylian Mbappé (Real Madrid) - 200 millones de euros

Real Madrid V Athletic Club De Bilbao - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Goleador del Mundial 2026 con 10 tantos, no solo logró la Bota de Oro sino que también rompió el récord de Klose y Messi y se posicionó como el máximo anotador de la historia de las Copas del Mundo con 22 tantos. Un dato que no deber pasar desapercibido: apenas tiene 27 años.



Ahora tiene por delante el reto de ampliar su legado con el Real Madrid. Ya conquistó prácticamente todos los títulos posibles a nivel individual y colectivo, pero la deuda pendiente es la misma de siempre: conquistar la Champions League.

2. Lamine Yamal (Barcelona) - 220 millones de euros

Fc Barcelona V Rc Celta De Vigo - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Con apenas 19 años ya comparte el primer lugar entre los futbolistas más valiosos del mundo. Y con esa edad ya tiene lo que muchos jugadores buscan no consiguen en toda una vida: ser campeón del mundo.



Lo más llamativo es que todavía parece estar lejos de su techo. En el Barcelona ya es el principal referente ofensivo y cada temporada suma nuevos registros de goles y asistencias, alimentando la sensación de que puede convertirse en el gran dominador del fútbol durante la próxima década.

1. Erling Haaland (Manchester City) - 220 millones de euros

FBL-ENG-PR-MAN CITY-BRENTFORD | DARREN STAPLES/GettyImages

El noruego confirmó en su primer Mundial que su instinto goleador no entiende de escenarios. Con 7 tantos, dos de ellos en los 8vos de final ante Brasil, fue la gran figura de la selección escandinava revelación del certamen.



En el Manchester City mantiene una regularidad extraordinaria desde su llegada al club. Su inigualable promedio goleador y su potencia física hacen que comparta con Lamine Yamal el primer puesto entre los futbolistas más valiosos del mundo.

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