Los 10 jugadores más valiosos de la Liga MX

La última actualización de Transfermarkt volvió a sacudir el panorama del fútbol mexicano al revelar el ranking de los jugadores con mayor valor de mercado en la Liga MX. La lista refleja no solo rendimiento deportivo, sino edad, proyección y peso contractual, consolidando un mapa claro del talento mejor cotizado actualmente.

En la cima del listado aparece Gilberto Mora, quien alcanza un valor de mercado de 10 millones de euros. El joven mexicano se ha convertido en la principal referencia del ranking gracias a su impacto inmediato, regularidad y margen de crecimiento, factores que explican su posición privilegiada.



¡¡NIÑO MARAVILLA!! 💸💰



➡️Gilberto Mora se convirtió en el jugador mejor valuado de la Liga MX.



💲 10 millones de euros



Acá la lista completa: https://t.co/3PwiXeIxr0 pic.twitter.com/5yk1H0L8RW — MedioTiempo (@mediotiempo) December 29, 2025

El único futbolista capaz de igualar ese registro es Allan Saint‑Maximin, actual jugador del Club América. El francés también está tasado en 10 millones de euros, respaldado por su recorrido internacional, desequilibrio individual y jerarquía dentro del campeonato mexicano.

Justo detrás del liderato aparece un bloque sólido de cuatro futbolistas con un valor de mercado fijado en 9 millones de euros. Se trata de Marcel Ruiz, Erick Lira, Ángel Correa y Alexis Vega, todos con peso específico en sus respectivos equipos.

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Hector Vivas/GettyImages

Este grupo representa una combinación de talento nacional consolidado y figuras internacionales que han elevado el nivel competitivo del torneo. Su valoración responde a continuidad, influencia táctica y protagonismo, además de contratos que los mantienen como activos estratégicos dentro del mercado local.

Más abajo, pero aún en una franja alta, aparecen tres jugadores con un valor estimado de 8.5 millones de euros. En este escalón se encuentran Germán Berterame, Álvaro Fidalgo y Alejandro Zendejas, todos con impacto sostenido en clubes protagonistas.

Estos nombres confirman que el valor de mercado en la Liga MX no depende exclusivamente de la edad, sino también del rendimiento constante y la capacidad de marcar diferencias en escenarios de alta exigencia, tanto en torneos locales como internacionales.

El listado lo cierra Armando González, campeón de goleo, con un valor de 7 millones de euros. Su inclusión subraya cómo la producción ofensiva sigue siendo un factor clave en las valoraciones, incluso frente a perfiles con mayor recorrido mediático.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX