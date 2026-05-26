Los 10 jugadores que buscan entrar a la lista final de 26 convocados a la selección mexicana de fútbol

A tan solo un par de semanas de que dé inicio el Mundial 2026, en donde México, Estados Unidos y Canadá serán anfitriones, el director técnico de la escuadra tricolor, Javier Aguirre, aún no tendría del todo definida la lista de convocados para portar con orgullo la camiseta de la selección mexicana de fútbol.

Son dos las posiciones en particular que todavía le generan dudas al 'Vasco', y hay 10 futbolistas que están a la espera de colarse a la lista de último minuto y así cumplir con su sueño mundialista. En este artículo te contamos quiénes son.

10. Alejandro Gómez

Queretaro v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

El futbolista de los Xolos de Tijuana estuvo entre los convocados por Javier: el 'Vasco' Aguirre para el partido amistoso que sostuvo la selección mexicana de fútbol contra la escuadra de Ghana. Y aunque en una primera instancia se pensaba que su presencia sería únicamente para solventar de buena manera los entrenamientos, se dice que podría colarse a la lista definitiva para la próxima copa del mundo.

9. Everardo López

Pachuca v Toluca - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El jugador de los Diablos Rojos del Toluca mantuvo un nivel interesante en esta última temporada, llamando así la atención del 'Vasco' Aguirre. Al igual que en el caso de Gómez, Everardo López no es de los que tienen su lugar asegurado, pero en los próximos días podría recibir buenas noticias.

8. Kevin Castañeda

Mexico v Ghana - International Friendly | Jam Media/GettyImages

El atacante de los Xolos de Tijuana ha llamado la atención de equipos de mayor envergadura en el balompié nacional, como el Club América y los Rayados de Monterrey. Es un elemento que tiene mucho gol y desequilibro en la parte alta de la cancha. Cosas siempre necesarias en un mundial de fútbol.

7. Luis Chávez

Mexico v Costa Rica - Gold Cup 2025 | Ian Maule/GettyImages

Hasta hace unos cuantos meses, Luis Chávez era uno de los considerados ''seguros'' en el Mundial 2026. Sin embargo, una dura lesión lo alejó de las canchas por un largo tiempo, y aunque ya muchos descartaban su presencia en la justa mundialista, Javier Aguirre decidió darle minutos en el encuentro amistoso frente a Ghana, y ahora podría sumarse a la lista definitiva.

6. Julián Araujo

Rangers v Celtic - Scottish Gas Scottish Cup | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

Julián Araujo forma parte del equipo bicampeón en el fútbol de Escocia: el Celtic, y desde hace ya varias temporadas ha sonado con fuerza como un posible refuerzo para los principales equipos del fútbol mexicano, como el América o los dos de Nuevo León. Javier Aguirre vería en él a un elemento de gran calidad en la parte baja de la cancha.

5. Jesús Angulo

Tigres UANL v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Jesús Angulo ha cumplido de gran manera, tanto en la defensa central como en la lateral por izquierda. Su polivalencia en el sector defensivo lo convierte en un elemento de mucha utilidad para Javier: el 'Vasco' Aguirre.

4. Marcel Ruíz

Mexico v Uruguay - International Friendly | Azael Rodriguez/GettyImages

El mediocampista de los Diablos Rojos del Toluca sufrió una lesión que, todos dábamos por hecho, lo dejaría fuera de la próxima copa del mundo. Sin embargo, tomó una decisión arriesgada en su proceso de recuperación y ahora estaría entre los elegibles para Javier: el 'Vasco' Aguirre.

3. Richard Ledezma

Cruz Azul v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

A muchos sorprendió su ausencia en la convocatoria realizada por el 'Vasco' previo a la liguilla del fútbol mexicano. Sin embargo, Javier no renunció del todo a la calidad del jugador en cuestión, y aunque aún luce complicado que se sume a la lista definitiva, las posibilidades existen.

2. Germán Berterame

Inter Miami CF v Philadelphia Union | Megan Briggs/GettyImages

Su racha goleadora en los últimos partidos que ha tenido con el Inter Miami lo vuelven a meter entre los posibles convocados por la selección mexicana de fútbol de cara al Mundial 2026, para ocupar una de las posiciones más importantes en el juego, como lo es la delantera.

1. Charly Rodríguez

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Tras tener una liguilla fenómenal con el reciente campeón del fútbol mexicano, el Cruz Azul, Charly Rodríguez ha vuelto a estar en la mesa de debate previo al arranque de la copa del mundo. Incluso desde antes de que saliera campeón con los cementeros ya muchos consideraban injusto que no fuera convocado por el 'Vasco'.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026