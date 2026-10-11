Los 10 jugadores que ganaron el Balón de Oro a mayor edad

En un par de semanas se llegará a la entrega del Balón de Oro. Si bien el gran favorito es Lamine Yamal con solo 19 años de edad, su gran rival será Harry Kane, un hombre que está alcanzando la cúspide en los años finales de su carrera.

Si el delantero inglés se hace con la presea, entonces entrará a la historia como uno de los jugadores más veteranos en llevarse el máximo reconocimiento individual en el mundo del fútbol. Hoy mismo, el top-10 es el siguiente:

10. Pavel Nedvěd — 31 años (2003)

Juventus midfielder Pavel Nedved poses, | PIERRE VERDY/GettyImages

El mediocentro checo conquistó el Balón de Oro después de una temporada extraordinaria con la Juventus. Fue determinante para conquistar la Serie A y alcanzar la final de la Champions League, aunque una suspensión le impidió disputarla. Su liderazgo, despliegue físico y calidad individual terminaron imponiéndose sobre Thierry Henry y Paolo Maldini.

9. Josef Masopust — 31 años (1962)

Arrival Dukla Prague at Schiphol | Sepia Times/GettyImages

El creativo de la entonces Checoslovaquia, recibió el reconocimiento después de liderar a su selección hasta la final del Mundial de Chile 1962. Fue una de las grandes figuras del torneo e incluso marcó contra Brasil en la final. Su extraordinaria visión de juego y capacidad para dominar el mediocampo resultaron fundamentales para conquistar el premio.

8. Cristiano Ronaldo — 32 años (2017)

La Liga 2017-18 - Real Madrid vs Sevilla FC | Power Sport Images/GettyImages

El portugués conquistó su quinto Balón de Oro después de una temporada histórica con el Real Madrid. Fue protagonista del doblete de Liga y Champions League, destacando especialmente por sus actuaciones decisivas en las eliminatorias europeas. Sus goles contra Bayern Múnich, Atlético de Madrid y Juventus consolidarn su candidatura frente a su eterno rival, Lionel Messi.

7. Fabio Cannavaro — 33 años (2006)

TOPSHOT-FBL-WC2006-MATCH64-ITA-FRA | PASCAL PAVANI/GettyImages

El defensor italiano conquistó el Balón de Oro después de capitanear a Italia hacia el título del Mundial de Alemania 2006. Su extraordinario rendimiento defensivo, liderazgo y regularidad durnte el torneo lo convirtieron en una figura indiscutible. Superó en las votaciones a Gianluigi Buffon y Thierry Henry, convirtiéndose en un ganador excepcional.



6. Luka Modrić — 33 años (2018)

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYO | GABRIEL BOUYS/GettyImages

Fue Luka quien puso fin a la era de Messi y Cristiano. El croata ganó su tercera Champions League con el Real Madrid y llegó a la final de la Copa del Mundo donde vio a Francia coronarse. A consideración de los críticos, el año de Modric fue superior al de Antoine Griezmann.

5. Alfredo Di Stéfano — 33 años (1959)

SOCCER-REAL MADRID-ALFREDO DI STEFANO | STAFF/GettyImages

La Saeta Rubia conquistó su segundo Balón de Oro después de otra temporada brillante con el Real Madrid. Fue determinante para ganar la cuarta Copa de Europa consecutiva del club, marcando incluso en la final contra el Stade de Reims. Su capacidad goleadora, liderazgo y extraordinaria influencia colectiva consolidaron su dominio continental.

4. Lev Yashin — 34 años (1963)

Lev Yashin | Keystone/GettyImages

El legendario guardameta soviético hizo historia al convertirse en el primer y único portero ganador del Balón de Oro. Sus extraordinarias actuaciones con el Dinamo de Moscú y la selección soviética, incluyendo su exhibición en el partido del centenario de la Federación Inglesa, terminaron por asegurarle un reconocimiento sin precedentes.

3. Karim Benzema — 34 años (2022)

Ballon D'Or Ceremony At Theatre Du Chatelet In Paris | Aurelien Meunier/GettyImages

El delantero francés conquistó su primer Balón de Oro después de liderar al Real Madrid hacia los títulos de Liga y Champions League. Terminó como máximo goleador de ambas competiciones, firmando actuaciones memorables contra PSG, Chelsea y Manchester City. Sus 44 goles oficiales durante la temporada 2021-22 fueron el mejor sustento para que por primera vez en su carrera fuese llamado el mejor del planeta.

2. Lionel Messi — 36 años (2023)

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2021 | FRANCK FIFE/GettyImages

La Copa del Mundo de 2022 le valió a Lionel Messi conseguir su octavo Balón de Oro y tal vez, el último de su carrera. El en ese momento jugador del PSG tomó la pelota como el que más en Qatar e hizo todo lo requerido para llevar a la Argentina a sumar su tercera estrella en el pecho.

1. Stanley Matthews — 41 años (1956)

Stanley Matthews Plays Soccer | Hulton Deutsch/GettyImages

El histórico extremo inglés se convirtió en el primer ganador del Balón de Oro cuando France Football inauguró el reconocimiento en 1956. Su extraordinaria longevidad, habilidad individual y vigencia competitiva con el Blackpool fueron determinantes. Superó a Alfredo Di Stéfano y Raymond Kopa, estableciendo un récord de edad que permanece vigente.