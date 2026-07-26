Un Mundial puede cambiar la carrera de un futbolista en un par de partidos. Un gol decisivo, una actuación memorable o un torneo en un gran nivel alcanza para captar la atención de los clubes más poderosos y disparar el valor de mercado de una promesa o incluso de un jugador ya consagrado.

La Copa del Mundo 2026 no fue la excepción. Varios jugadores aprovecharon el escaparate más importante del fútbol para revalorizarse de forma notable y alcanzar cifras récord. El siguiente ranking está elaborado a partir de la última actualización de valores de mercado publicada por Transfermarkt.

Los 10 jugadores que más aumentaron su valor de mercado tras el Mundial 2026

10. Morgan Rogers (Chelsea): +20 millones de euros

France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026 | Kevin C. Cox/GettyImages

El delantero del Aston Villa es señalado desde hace tiempo como un de los delanteros llamados a dominar la Premier League y su Mundial no hizo otra cosa que confirmar esa presunción. Así fue como Rogers elevó su cotización hasta alcanzar los 110 millones de euros, una cifra por debajo de los 138 millones que el Chelsea pagó por su ficha.

9. Bradley Barcola (PSG): +20 millones de euros

France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026 | Europa Press Sports/GettyImages

Con 23 años y consolidado desde hace tiempo en el PSG, Barcola demostró en este Mundial que su carrera no deja de crecer. En la Copa firmó 3 tantos y peleó por un lugar en el equipo con la mejor ofensiva del planeta. Su cotización creció 20 millones de euros tras el certamen hasta alcanzar los 90 millones.

8. Michael Olise (Bayern Múnich): +20 millones de euros

France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Su creatividad, visión de juego y capacidad para asistir a sus compañeros lo convirtieron en uno de los futbolistas más destacados del torneo, batiendo incluso el récord de asistencias en una misma Copa del Mundo.



Mientras los gigantes de Europa pelean por sacárselo al Bayern Múnich, su cotización ya se encuentra en los 170 millones de euros.

7. Kylian Mbappé (Real Madrid): +20 millones de euros

Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Dan Mullan/GettyImages

No hacía falta un Mundial para descubrir a Mbappé, pero sus números en la competencia elevaron aún más su valor. El máximo goleador de la Copa y máximo anotador en la historia de los Mundiales trepó 20 millones hasta llegar a su cotización actual de 200 millones de euros.

6. Pau Cubarsí (Barcelona): +20 millones de euros

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Un defensor llamado a marcar una época. Seguro con la pelota, sólido en los duelos y con una madurez poco habitual para su edad, fue una de las grandes figuras de la España campeona y terminó siendo elegido como el Mejor Jugador Joven del Mundial.



Su crecimiento también quedó reflejado en el mercado. El central del Barcelona elevó su valor hasta los 100 millones de euros y pasó a compartir junto a William Saliba, el honor de ser el defensor más valioso del mundo.

5. Lamine Yamal (Barcelona): +20 millones de euros

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Si antes del Mundial ya era considerado uno de los mejores futbolistas del planeta, Lamine Yamal terminó de confirmar ese estatus con una gran actuación en el torneo. La joya del Barcelona fue una de las grandes figuras de la España campeona, aportando un gol, asistencias y el desequilibrio al que nos tiene acostumbrados en Barcelona.



Con apenas 19 años, su valor de mercado alcanzó los 220 millones de euros.

4. Erling Haaland (Manchester City): +30 millones de euros

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Al Bello/GettyImages

Aunque Noruega no partía entre las grandes favoritas, Erling Haaland firmó un Mundial espectacular y a fuerza de goles, llevó al conjunto escandinavo a ser uno de los protagonistas de la Copa. Sus siete tantos llevaron a la selección hasta los cuartos de final, dejando fuera en 8vos a un gigante como Brasil.



El delantero del Manchester City elevó su valor hasta los 220 millones de euros, igualando a Lamine Yamal como el jugador más valioso del planeta.

3. Ayyoub Bouaddi (Lille): +30 millones de euros

France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

El joven marroquí fue una de las grandes apariciones del Mundial. Ya era considerado antes de la competencia como una de las mayores promesas de Europa, aprovechó cada partido para demostrar personalidad, calidad técnica y una sorprendente madurez pese a su juventud.



Tras alcanzar los 8vos de final con Marruecos, su cotización se elevó hasta los 90 millones de euros.

2. Jude Bellingham (Real Madrid): +30 millones de euros

France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

El gran líder que tuvo Inglaterra durante la Copa del Mundo. El del Real Madrid completó un torneo extraordinario, con siete goles y una asistencia, formando parte del XI Ideal y confirmando una vez más que es uno de los jugadores más completos del fútbol actual.



Su valor de mercado volvió a crecer hasta alcanzar los 160 millones de euros.

1. Elliot Anderson (Manchester City): +35 millones de euros

France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026 | Sarah Stier - FIFA/GettyImages

Ningún futbolista incrementó tanto su valor de mercado tras el Mundial como Elliot Anderson. Mientras el City lo compraba en 135 millones de euros al Nottingham Forest, el volante se consolidaba en el equipo inglés que alcanzó el tercer puesto en el certamen. Su actual cotización es de 110 millones.