El Arsenal está pasando por un momento crítico durante el parón internacional por la Fecha FIFA del mes de marzo, a unos días de haber perdido la oportunidad de sumar su primer título de la temporada al caer en la EFL Cup frente al Manchester City de Pep Guardiola por 0-2 en Wembley Stadium.

Ahora, varios de los pupilos de Mikel Arteta están fuera de circulación, hablamos de 10 elementos, algunos de ellos que habían reportado con sus respectivas selecciones, pero regresaron a la capital de Inglaterra de manera prematura para comenzar con su rehabilitación..

La situación no es nada grata, pues al finalizar la ventana internacional, el cuadro londinense tendrá que medirse al Southampton en los cuartos de final de la FA Cup desde el St Mary's Stadium el sábado 4 de abril.

Y posteriormente, solo tres días más tarde a mitad de semana afrontará la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Sporting Lisboa en el Estadio Jose Alvalade el martes 7 de abril.

Para después, seguir defendiendo el liderato en la Premier League el 11 de abril ante Bournemouth, es decir que, en el trascurso de una semana disputará tres competiciones diferentes de prácticamente alto voltaje que definirán el rumbo de su campaña, sobre todo a nivel doméstico donde tienen una ventaja de nueve unidades sobre sus escoltas los Citizens (con un juego pendiente).

Arsenal afrontará tres partidos importantes en el lapso de una semana | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

La lista de jugadores lesionados del Arsenal al 30 de marzo

¿Mala suerte o estrategia de Arteta? 🤔



¡EL ARSENAL ACUMULA 10 BAJAS DURANTE EL PARÓN DE SELECCIONES! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Varios futbolistas fueron convocados por sus países, pero debieron abandonar las concentraciones para regresar prematuramente a Londres. 🏥



¿Lesionados o se recuperan… pic.twitter.com/IYeYZsfUYY — 365Scores (@365ScoresApp) March 30, 2026

Martín Zubimendi: España (Centrocampista defensivo)

Gabriel Jesus: Brasil (Centro Delantero)

Eberechi Eze: Inglaterra (Mediocampista Ofensivo)

Bukayo Saka: Inglaterra (Delantero Derecho)

Leandro Trossard: Bélgica (Delantero Izquierdo)

William Saliba: Francia (Defensa Central)

Piero Hincapié: Ecuador (Defensa Central)

Noni Madueke: Inglaterra (Delantero Derecho)

Declan Rice: Inglaterra (Mediocampista Central)