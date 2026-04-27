Hay futbolistas que atraviesan etapas, cambian de equipo, de liga o incluso de posición en la cancha, y aun así mantienen algo constante: su relación inalterable con el gol. La enorme mayoría de los que se dedican a este deporte tiene picos y caídas. Ellos no.

A continuación, 10 nombres que llevan más de una década en la élite inflando redes. Ya sea en el máximo nivel o ya en ligas secundarias, estos 10 se sostienen en lo más alto con números realmente asombrosos.

Los 10 máximos anotadores del fútbol mundial en actividad

10. Neymar - 454 goles

FBL-SUDAMERICANA-SANTOS-RECOLETA | MIGUEL SCHINCARIOL/GettyImages

A sus 34 años y mientras sueña con un "last dance" en el próximo Mundial, el crack brasileño sigue sumando gritos con el Santos, donde todo comenzó.



El fichaje más caro de la historia al pasar del Barcelona al PSG (con ellos marcó 105 y 118 tantos respectivamente), es el máximo goleador de la historia de la selección de su país con 79 tantos en 128 partidos.

9. Hulk - 456 goles

FBL-SUDAMERICANA-MINEIRO-DELVALLE | GLEDSTON TAVARES/GettyImages

Givanildo Vieira de Souza, mucho más conocido por su apodo, comenzó su carrera en 2004 en el Vitória y desde entonces no ha dejado de hacer goles. Kawasaki Frontale, Consadole Sapporo, Tokyo Verdy, Porto, el Zenit de San Petersburgo y el Shanghai SIPG lo vieron brillar antes de su regreso a Brasil con la casa del Atlético Mineiro, su etapa más prolífica.



Con su actual club y a sus 39 años ya lleva marcados más de 140 de sus 456 goles totales.

8. Edin Džeko-461 goles

FC Schalke 04 v Hannover 96 - 2. Bundesliga | Ralf Ibing - firo sportphoto/GettyImages

A algún desprevenido se le puede haber pasado por alto que el mejor bosnio de todos los tiempos sigue jugando y sigue marcando goles en el Schalke 04 de la Segunda División alemana.



A Dzeko se lo recuerda por sus etapas en Manchester City, Inter y Roma, pero a sus 40 años se encuentra más activo que nunca y a punto de disputar su segundo Mundial.

7. Edinson Cavani - 465 goles

TOPSHOT-FBL-ARG-BOCA-DEFENSA | ALEJANDRO PAGNI/GettyImages

Hasta la llegada de un tal Kylian Mbappé, el uruguayo era el máximo goleador de la historia del PSG con 200 goles entre 2013 y 2020. Ya venía de tres temporadas a puro grito en Nápoli y luego siguió en Manchester United y Valencia, antes de llegar a cumplir su sueño de jugar en Boca.



A sus 39 años , con el conjunto argentino lleva anotados 28 goles en 81 partidos.

6. Harry Kane - 511 goles

FBL-GER-CUP-LEVERKUSEN-BAYERN MUNICH | INA FASSBENDER/GettyImages

Al inglés lo encontramos en el sexto lugar, pero es solo cuestión de tiempo para que lo veamos mucho más adelante en este ranking.



Comenzó su carrera en el Leyton Orient en 2010 y no fue hasta la temporada 2013/14 que logró asentarse en el Tottenham tras ser prestado a Millwall, Norwich y Leicester. Y desde entonces, no paró.



Hoy con tan solo 32 años brilla como nunca en el Bayern Múnich, promediando casi un gol por partido en más de 140 encuentros.

5. Karim Benzema - 522 goles

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga Santander | Helios de la Rubia/GettyImages

No cualquiera puede llegar a ser el segundo máximo goleador de la historia de un club como el Real Madrid. Un dato que habla por sí solo y da una pauta de lo que fue, y sigue siendo, este magnífico delantero francés.



De sus 522 goles, 354 los marcó vistiendo de blanco en 648 partidos. Hoy sigue alimentando esa cifra defendiendo los colores del Al Hilal saudí.

4. Luis Suárez - 599 goles

Real Salt Lake v Inter Miami CF | Alex Goodlett/GettyImages

Nacional de Montevideo, Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid, Gremio e Inter de Miami han sido los clubes privilegiados que tuvieron a este excepcional delantero uruguayo entre sus filas.



El máximo goleador de la historia del seleccionado de su país (69 goles en 143 partidos) no se detiene en la MLS ni siquiera a sus 39 años.

3. Robert Lewandowski - 716 goles

Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

37 años para el máximo goleador de la historia del seleccionado polaco (89 tantos en 165 partidos), un hombre que se ha convertido en sínónimo de gol no importa la camiseta que tenga puesta.



Segundo máximo anotador histórico del Bayern Múnich (solo superado por Gerd Müller), Lewi está también muy cerca de meterse en la selecta lista de los 10 jugadores que más marcaron para el Barcelona.

2. Lionel Messi - 905 goles

Colorado Rapids v Inter Miami CF | Jamie Schwaberow/GettyImages

El mejor de la historia, el hombre que ha hecho de lo extraordinario una rutina, acumula 905 goles en el fútbol al día de la fecha desde sus inicios en Barcelona allá por 2004. Máximo goleador de la historia del conjunto culé con 672 tantos, es también el que más veces ha gritado con la selección argentina (116 en 198 partidos).



Campeón del mundo en 2022 (el único con esa distinción en esta lista), a sus 38 años se encuentra totalmente vigente en el Inter de Miami y con la ilusión de volver a levantar la copa más deseada en New Jersey el próximo 19 de julio.

1. Cristiano Ronaldo - 970 goles

Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro League | Anadolu/GettyImages

El N°1 de este ranking no podía ser otro que CR7. Máximo goleador histórico del Real Madrid con 451 goles en 438 partidos, máximo goleador histórico de la selección de Portugal con 143 tantos en 226 encuentros, si él lo decide también será el máximo goleador del Al Nassr, aunque aún esté lejos de los 259 de Majed Abdullah.



De lo que no hay dudas es de que pronto, a sus 41 años, llegará a la impactante cifra de los 1000 goles.