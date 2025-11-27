Sports Illustrated Fútbol

Los 10 máximos goleadores de 2025

Entre clubes y selecciones, los principales artilleros del mundo piden pista en este ranking en el que figuran Messi, Cristiano o Mbappé
Bruno Pernigotti
France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 Qualifier
France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Franco Arland/GettyImages

Los principales goleadores del planeta quieren llegar afilados al Mundial 2026 y están teniendo un año para el recuerdo, con un líder que tiene más goles que partidos jugados. Los referentes de la next gen se hacen presentes, aunque los ídolos de la vieja guardia todavía se rehúsan a dejar su lugar en el top 10.

10. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Gualter Fatia/GettyImages

El Bicho va camino a los 1000 goles y en este año ya lleva 38 tantos en 43 partidos. Si bien no está teniendo grandes éxitos a nivel colectivo con el Al-Nassr, sus rendimientos personales no merman.

Goles: 38
Partidos: 43

9. Jorge Rivera

Una de las grandes sorpresas de esta lista está en la Liga de Puerto Rico, con el goleador del Metropolitan, Jorge Rivera, como una de las figuras. Su media goleadora supero el tanto por partido jugado.

Goles: 38
Partidos: 32

8. Vangelis Pavlidis

Vangelis Pavlidis
SL Benfica v Casa Pia AC - Primeira Liga | Eurasia Sport Images/GettyImages

El griego la está rompiendo en el Benfica y es uno de los principales goleadores del fútbol europeo. Esta es su segunda temporada en el cuadro lisboeta tras pasar por las filas del AZ.

Goles: 39
Partidos: 64

7. Denis Bouanga

Denis Bouanga
Austin FC v Los Angeles Football Club - 2025 MLS Cup Playoffs | Scott Wachter/GettyImages

Uno de los representantes de la MLS es el gabonés Bouanga, que es uno de los principales artilleros de la liga norteamericana y una de las máximas figuras del LAFC.

Goles: 42
Partidos: 60

6. Victor Osimhen

Victor James Osimhen
Victor James Osimhen of Galatasaray SK celebrates after... | SOPA Images/GettyImages

El nigeriano se quedó afuera del Mundial 2026, pero su presente en el Galatasaray demuestra que a pesar de eso es una figura rutilante. El equipo turco es líder de la liga, gracias en parte a los goles de Osimhen.

Goles: 42
Partidos: 44

5. Kevin Hernández

El centrodelantero del Puerto Rico Surf es otro representante de la liga boricua, aunque este con números totalmente aplastantes. Esta es su primera temporada en el equipo.

Goles: 44
Partidos: 35

4. Lionel Messi

Lionel Messi
FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference Semifinal | Jeff Dean/GettyImages

El astro argentino se prepara para intentar revalidar el título de campeón del mundo en el próximo año. Está rompiéndola con la camiseta del Inter Miami guiándolos a finales de conferencia en la MLS gracias a sus goles, y también a sus asistencias. Es el máimo goleador de su equipo.

Goles: 45
Partidos: 51

3. Erling Haaland

Erling Haaland
Manchester City v Manchester United - Premier League | Michael Regan/GettyImages

El androide está ayudando al Manchester City a volver a ser uno de los dominadores del fútbol inglés, y para colmo clasificó a Noruega para el próximo Mundial. En 2023 fue Bota de Oro y quiere repetir la hazaña.

Goles: 51
Partidos: 46

2. Harry Kane

Harry Kane
FC Bayern München v Sport-Club Freiburg - Bundesliga | Sebastian Widmann/GettyImages

El centrodelantero inglés es uno de los candidatos al Balón de Oro e intentará guiar a la selección de Inglaterra a su segundo trofeo de la Copa del Mundo. Con el bayern sigue demostrando que es uno de los mejores delanteros de la actualidad. Una vez rota su sequía de títulos, quiere ganar la Champions League.

Goles: 53
Partidos: 57

1. Kylian Mbappé

Kylian Mbappe
Atalanta BC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD6 | Image Photo Agency/GettyImages

El internacional francés lleva la gran mayoría de los goles del Real Madrid anotados y ya clasificó a Francia para un nuevo Mundial, donde buscarán repetir el éxito del 2018. Es el último jugador que ganó la Bota de Oro, y actualmente es el líder indiscutible del equipo y su máximo goleador.

Goles: 62
Partidos: 55

Jugador

Club

Partidos jugados

Goles

Kylian Mbappé

Real Madrid / Francia

55

62

Harry Kane

Bayern Múnich / Inglaterra

57

53

Erling Haaland

Man. City / Noruega

46

51

Leo Messi

Inter Miami / Argentina

51

45

Kevin Hernández

Puerto Rico Surf / Puerto Rico

35

44

Victor Osimhen

Galatasaray / Nigeria

44

42

Denis Bouanga

LAFC / Gabón

60

42

Vangelis Pavlidis

Benfica / Grecia

64

39

Jorge Rivera

Metropolitan de Puerto Rico / Puerto Rico

32

38

Cristiano Ronaldo

Al-Nassr / Portugal

43

38

Bruno Pernigotti
