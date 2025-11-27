Los 10 máximos goleadores de 2025
Los principales goleadores del planeta quieren llegar afilados al Mundial 2026 y están teniendo un año para el recuerdo, con un líder que tiene más goles que partidos jugados. Los referentes de la next gen se hacen presentes, aunque los ídolos de la vieja guardia todavía se rehúsan a dejar su lugar en el top 10.
10. Cristiano Ronaldo
El Bicho va camino a los 1000 goles y en este año ya lleva 38 tantos en 43 partidos. Si bien no está teniendo grandes éxitos a nivel colectivo con el Al-Nassr, sus rendimientos personales no merman.
Goles: 38
Partidos: 43
9. Jorge Rivera
Una de las grandes sorpresas de esta lista está en la Liga de Puerto Rico, con el goleador del Metropolitan, Jorge Rivera, como una de las figuras. Su media goleadora supero el tanto por partido jugado.
Goles: 38
Partidos: 32
8. Vangelis Pavlidis
El griego la está rompiendo en el Benfica y es uno de los principales goleadores del fútbol europeo. Esta es su segunda temporada en el cuadro lisboeta tras pasar por las filas del AZ.
Goles: 39
Partidos: 64
7. Denis Bouanga
Uno de los representantes de la MLS es el gabonés Bouanga, que es uno de los principales artilleros de la liga norteamericana y una de las máximas figuras del LAFC.
Goles: 42
Partidos: 60
6. Victor Osimhen
El nigeriano se quedó afuera del Mundial 2026, pero su presente en el Galatasaray demuestra que a pesar de eso es una figura rutilante. El equipo turco es líder de la liga, gracias en parte a los goles de Osimhen.
Goles: 42
Partidos: 44
5. Kevin Hernández
El centrodelantero del Puerto Rico Surf es otro representante de la liga boricua, aunque este con números totalmente aplastantes. Esta es su primera temporada en el equipo.
Goles: 44
Partidos: 35
4. Lionel Messi
El astro argentino se prepara para intentar revalidar el título de campeón del mundo en el próximo año. Está rompiéndola con la camiseta del Inter Miami guiándolos a finales de conferencia en la MLS gracias a sus goles, y también a sus asistencias. Es el máimo goleador de su equipo.
Goles: 45
Partidos: 51
3. Erling Haaland
El androide está ayudando al Manchester City a volver a ser uno de los dominadores del fútbol inglés, y para colmo clasificó a Noruega para el próximo Mundial. En 2023 fue Bota de Oro y quiere repetir la hazaña.
Goles: 51
Partidos: 46
2. Harry Kane
El centrodelantero inglés es uno de los candidatos al Balón de Oro e intentará guiar a la selección de Inglaterra a su segundo trofeo de la Copa del Mundo. Con el bayern sigue demostrando que es uno de los mejores delanteros de la actualidad. Una vez rota su sequía de títulos, quiere ganar la Champions League.
Goles: 53
Partidos: 57
1. Kylian Mbappé
El internacional francés lleva la gran mayoría de los goles del Real Madrid anotados y ya clasificó a Francia para un nuevo Mundial, donde buscarán repetir el éxito del 2018. Es el último jugador que ganó la Bota de Oro, y actualmente es el líder indiscutible del equipo y su máximo goleador.
Goles: 62
Partidos: 55
Jugador
Club
Partidos jugados
Goles
Kylian Mbappé
Real Madrid / Francia
55
62
Harry Kane
Bayern Múnich / Inglaterra
57
53
Erling Haaland
Man. City / Noruega
46
51
Leo Messi
Inter Miami / Argentina
51
45
Kevin Hernández
Puerto Rico Surf / Puerto Rico
35
44
Victor Osimhen
Galatasaray / Nigeria
44
42
Denis Bouanga
LAFC / Gabón
60
42
Vangelis Pavlidis
Benfica / Grecia
64
39
Jorge Rivera
Metropolitan de Puerto Rico / Puerto Rico
32
38
Cristiano Ronaldo
Al-Nassr / Portugal
43
38
MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo