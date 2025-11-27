Los 10 máximos goleadores de 2025

Los principales goleadores del planeta quieren llegar afilados al Mundial 2026 y están teniendo un año para el recuerdo, con un líder que tiene más goles que partidos jugados. Los referentes de la next gen se hacen presentes, aunque los ídolos de la vieja guardia todavía se rehúsan a dejar su lugar en el top 10.

10. Cristiano Ronaldo

El Bicho va camino a los 1000 goles y en este año ya lleva 38 tantos en 43 partidos. Si bien no está teniendo grandes éxitos a nivel colectivo con el Al-Nassr, sus rendimientos personales no merman.



Goles: 38

Partidos: 43

9. Jorge Rivera

Una de las grandes sorpresas de esta lista está en la Liga de Puerto Rico, con el goleador del Metropolitan, Jorge Rivera, como una de las figuras. Su media goleadora supero el tanto por partido jugado.



Goles: 38

Partidos: 32

8. Vangelis Pavlidis

El griego la está rompiendo en el Benfica y es uno de los principales goleadores del fútbol europeo. Esta es su segunda temporada en el cuadro lisboeta tras pasar por las filas del AZ.



Goles: 39

Partidos: 64

7. Denis Bouanga

Uno de los representantes de la MLS es el gabonés Bouanga, que es uno de los principales artilleros de la liga norteamericana y una de las máximas figuras del LAFC.



Goles: 42

Partidos: 60

6. Victor Osimhen

El nigeriano se quedó afuera del Mundial 2026, pero su presente en el Galatasaray demuestra que a pesar de eso es una figura rutilante. El equipo turco es líder de la liga, gracias en parte a los goles de Osimhen.



Goles: 42

Partidos: 44

5. Kevin Hernández

El centrodelantero del Puerto Rico Surf es otro representante de la liga boricua, aunque este con números totalmente aplastantes. Esta es su primera temporada en el equipo.



Goles: 44

Partidos: 35

4. Lionel Messi

El astro argentino se prepara para intentar revalidar el título de campeón del mundo en el próximo año. Está rompiéndola con la camiseta del Inter Miami guiándolos a finales de conferencia en la MLS gracias a sus goles, y también a sus asistencias. Es el máimo goleador de su equipo.



Goles: 45

Partidos: 51

3. Erling Haaland

El androide está ayudando al Manchester City a volver a ser uno de los dominadores del fútbol inglés, y para colmo clasificó a Noruega para el próximo Mundial. En 2023 fue Bota de Oro y quiere repetir la hazaña.



Goles: 51

Partidos: 46

2. Harry Kane

El centrodelantero inglés es uno de los candidatos al Balón de Oro e intentará guiar a la selección de Inglaterra a su segundo trofeo de la Copa del Mundo. Con el bayern sigue demostrando que es uno de los mejores delanteros de la actualidad. Una vez rota su sequía de títulos, quiere ganar la Champions League.



Goles: 53

Partidos: 57

1. Kylian Mbappé

El internacional francés lleva la gran mayoría de los goles del Real Madrid anotados y ya clasificó a Francia para un nuevo Mundial, donde buscarán repetir el éxito del 2018. Es el último jugador que ganó la Bota de Oro, y actualmente es el líder indiscutible del equipo y su máximo goleador.



Goles: 62

Partidos: 55

Jugador Club Partidos jugados Goles Kylian Mbappé Real Madrid / Francia 55 62 Harry Kane Bayern Múnich / Inglaterra 57 53 Erling Haaland Man. City / Noruega 46 51 Leo Messi Inter Miami / Argentina 51 45 Kevin Hernández Puerto Rico Surf / Puerto Rico 35 44 Victor Osimhen Galatasaray / Nigeria 44 42 Denis Bouanga LAFC / Gabón 60 42 Vangelis Pavlidis Benfica / Grecia 64 39 Jorge Rivera Metropolitan de Puerto Rico / Puerto Rico 32 38 Cristiano Ronaldo Al-Nassr / Portugal 43 38

