Los 10 máximos goleadores de las 5 grandes ligas en la temporada 2026/27

El comienzo de la temporada 2026/27 ya permite identificar a varios de los futbolistas que arrancaron con mayor efectividad de cara al arco. Aunque todavía queda mucho campeonato por delante, algunos nombres lograron despegarse rápidamente gracias a su capacidad para convertir en las primeras jornadas.

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

La clasificación reúne a jugadores de LaLiga, Serie A y Ligue 1, con una particular presencia de futbolistas del FC Barcelona. Raphinha encabeza el listado, mientras que otros nombres de peso como Kylian Mbappé y Lamine Yamal también aparecen entre los protagonistas.

A continuación, los 10 máximos goleadores de las 5 grandes ligas:

10. Lucas Boyé - Deportivo Alavés

Deportivo Alaves v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

El argentino completa el top 10 con 4 goles en 3 partidos para el conjunto esáñol. Su aporte goleador representa una de las claves del buen inicio individual del delantero en LaLiga.



Marcó un triplete en la victoria ante el Osasuna y se convirtió en una de las principales razones del contundente triunfo de su equipo.

9. Kamory Doumbia - Stade Brestois

Nottingham Forest v Stade Brestois - Pre Season Friendly - City Ground | Nigel French - PA Images/GettyImages

El mediocampista ofensivo del Brest es otra de las apariciones llamativas: sus 4 goles en 3 partidos le permiten compartir protagonismo con varios atacantes consolidados y muestran su peso en la generación ofensiva del equipo francés.



Su presencia aporta una variante diferente dentro de una clasificación dominada principalmente por delanteros y extremos.

8. Lassine Sinayoko - Paris FC

Paris FC v OGC Nice - Ligue 1 McDonald's 2026/27 | Franco Arland/GettyImages

El delantero maliense también acumula 4 goles en 3 encuentros. Su rendimiento ofensivo le permitió meterse rápidamente en una clasificación dominada por nombres de mayor exposición internacional.

7. Amine Gouiri - Marsella

FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-STRASBOURG | PASCAL POCHARD-CASABIANCA/GettyImages

El delantero argelino aparece con 4 goles en 3 partidos de Ligue 1. Su registro lo ubica entre los jugadores más efectivos del fútbol francés en este comienzo de temporada.



Su capacidad para moverse entre los centrales y participar en distintas zonas del ataque le permite no depender exclusivamente de las ocasiones generadas dentro del área.

6. Fermín López - FC Barcelona

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Elfutbolista culé aporta gol desde una posición diferente a la de los delanteros tradicionales. Lleva 4 tantos en 4 encuentros, una cifra que confirma su capacidad para llegar al área y aprovechar los espacios generados por sus compañeros.



Ante el Valencia tuvo una actuación determinante, con un gol y dos asistencias, en una muestra de su influencia más allá de la estadística goleadora.

5. Kylian Mbappé - Real Madrid

Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

El francés mantiene su lugar entre los grandes goleadores con 4 tantos en 4 partidos y mantiene una regularidad acorde con su condición de uno de los grandes goleadores del fútbol mundial.



Su presencia en la clasificación no resulta una sorpresa, ya que continúa siendo una de las principales referencias ofensivas del conjunto merengue.

4. Lamine Yamal - FC Barcelona

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Con apenas 19 años, el delantero del Barcelona ya suma 4 goles en 4 partidos. Su capacidad para desequilibrar desde el extremo derecho vuelve a convertirlo en una de las principales amenazas ofensivas del equipo de Hansi Flick.



Después de marcar dos veces ante el Rayo Vallecano, volvió a repetir actuación frente al Valencia, donde convirtió otro doblete.

3. Sergio Camello - Rayo Vallecano

Rayo Vallecano V Real Racing Club - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El delantero español es una de las grandes sorpresas del comienzo de LaLiga. Lleva 5 goles en 4 partidos, con una actuación especialmente destacada frente al Barcelona, cuando consiguió un doblete.



Además de su capacidad para aprovechar espacios, está demostrando ser una amenaza constante dentro del área y ya se instaló entre los máximos artilleros de LaLiga.

2. Donyell Malen - AS Roma

Football, Italian Serie A: US Lecce vs AS Roma, Serie A, Football | Mondadori Portfolio/GettyImages

El neerlandés ocupa el segundo lugar con 5 goles en 3 partidos de la Serie A. Su arranque con la Roma lo ubica como uno de los principales nombres a seguir en Italia.



La cifra adquiere especial valor por la cantidad de encuentros disputados y lo convierte en uno de los jugadores con mejor promedio goleador entre los integrantes del listado.

1. Raphinha - FC Barcelona

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

El brasileño es el líder absoluto del ranking gracias a sus 6 goles en 5 partidos de LaLiga. El extremo volvió a asumir un papel importante en el frente ofensivo del azulgrana y comenzó el campeonato con una producción que lo coloca por encima de reconocidos delanteros europeos.



En la última goleada culé ante el Valencia volvió a marcar y alcanzó los seis tantos, además de sumar una asistencia en el campeonato.

Jugador Club Liga PJ Goles Raphinha FC Barcelona LaLiga 4 6 Donyell Malen AS Roma Serie A 3 5 Sergio Camello Rayo Vallecano LaLiga 4 5 Lamine Yamal FC Barcelona LaLiga 4 4 Kylian Mbappé Real Madrid LaLiga 4 4 Fermín López FC Barcelona LaLiga 4 4 Amine Gouiri Marsella Ligue 1 3 4 Lassine Sinayoko Paris FC Ligue 1 3 4 Kamory Doumbia Stade Brestois Ligue 1 3 4 Lucas Boyé Deportivo Alavés LaLiga 3 4

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