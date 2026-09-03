Los 10 mejores agentes libres que todavía pueden cambiar el mercado - rankeados

La ventana de transferencias de verano llegó oficialmente a su fin el martes 1 de septiembre, después de un periodo especialmente movido para los principales clubes europeos. Las instituciones de las cinco grandes ligas apuraron hasta las últimas horas para completar sus planteles para la vigente temporada 2026/27.

Sin embargo, el cierre del mercado no significa que los equipos hayan perdido todas sus posibilidades de incorporar futbolistas libres. Por eso, los próximos meses todavía pueden ofrecer movimientos inesperados.

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📋 El Top 10 de los montos aproximados:



1️⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City: €526.200.000

2️⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea: €406.700.000

3️⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham: €366.350.000

4️⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Newcastle: €313.000.000

5️⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa: €300.200.000

6️⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿… pic.twitter.com/CU1TWqjEpj — Diario Olé (@DiarioOle) September 2, 2026

A continuación, los 10 agentes libres que todavía pueden cambiar el mercado:

10. Philippe Coutinho

Vasco Da Gama v Chapecoense - Brasileirao 2026 | Wagner Meier/GettyImages

Coutinho todavía conserva una de sus principales virtudes: la capacidad para generar fútbol en pocos metros. Tras marcar nueve goles con Vasco da Gama durante la temporada 2025/26, aparece como una apuesta de bajo costo y potencial ofensivo.

9. Marcelo Brozović

Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro League | Yasser Bakhsh/GettyImages

El croata aporta recorrido, lectura de juego y experiencia en la élite. Después de su paso por el Al-Nassr, podría ser una solución de corto plazo para un equipo que necesite equilibrio en la mitad de la cancha.

8. Raheem Sterling

PEC Zwolle v Feyenoord - Dutch Eredivisie | Soccrates Images/GettyImages

El inglés busca relanzar una carrera que perdió protagonismo desde su salida del Manchester City. Su paso por Feyenoord no terminó de devolverle su mejor versión, pero su experiencia internacional sigue siendo un argumento importante.

7. Mauro Icardi

Kasimpasa v Galatasaray - Turkish Super Lig | Anadolu/GettyImages

El delantero argentino aparece como una de las alternativas más interesantes para cualquier club que necesite gol sin pagar un traspaso. Su experiencia en grandes escenarios europeos lo colocan como una oportunidad que podría cobrar fuerza durante los próximos meses.

6. Sergio Ramos

Toluca v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

A los 40 años, Ramos todavía no contempla necesariamente el retiro y mantiene abierta la posibilidad de regresar a Europa. Su liderazgo, personalidad y experiencia podrían ser determinantes para un equipo que busque jerarquía en defensa.

5. Jadon Sancho

SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

El extremo inglés necesita recuperar la regularidad que mostró durante su etapa en el Borussia Dortmund. Su capacidad para encarar y generar ocasiones lo convierte en una apuesta con margen para recuperar su mejor versión.

4. David Alaba

Spain v Austria: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Shaun Clark/ISI Photos/GettyImages

El austríaco es uno de los perfiles más completos de la lista. Puede actuar como central, lateral izquierdo o mediocampista, aunque sus problemas físicos recientes representan el principal interrogante.

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Pedro Castillo/GettyImages

3. Dani Carvajal

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Seis Champions League con el Real Madrid explican por sí solas su jerarquía. Aunque las lesiones han condicionado sus últimos años, Carvajal todavía puede ofrecer experiencia, carácter y conocimiento competitivo.

2. Paul Pogba

Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season Friendly | Naomi Baker/GettyImages

El campeón del mundo en 2018 sigue buscando una nueva oportunidad después de su salida del Mónaco. Si consigue dejar atrás los problemas físicos, su visión, técnica y capacidad para conducir el juego podrían convertirlo en una apuesta de enorme potencial.

1. Karim Benzema

Al Hilal v Damac: Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

A sus 38 años, el francés todavía demostró capacidad goleadora durante su breve etapa en Al-Hilal, donde convirtió 10 tantos en 12 partidos de liga. El exjugador del Real Madrid analiza incluso su futuro, pero si decide continuar, su experiencia y definición lo convierten en uno de los agentes libres más codiciados.

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