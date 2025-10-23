Los 10 mejores canteranos del Real Madrid de la historia - rankeados

Son formas. Son maneras. Ninguna invalida a la otra. Tal vez las dos son exitosas y de eso se trata el fútbol. El Real Madrid y el Barcelona tienen una manera distinta de vivir y sentir el fútbol.

Sus canteras no son la excepción. La Fábrica y La Masía. Salvo excepciones, uno los forma y luego los vende para comprar fuera, el otro, a la gran mayoría le da muchísimas oportunidades en el primer equipo y en una buena cantidad son titulares en el primer equipo, algunos indiscutidos incluso.

La Fábrica, que así se denomina a la cantera del Real Madrid, ha dado innumerables frutos durante toda su historia. Desde Santiago Bernabéu, hasta Raúl o Carvajal, teniendo en el medio a Casillas o Butragueño.

Todos los canteranos del Real Madrid han demostrado calidad, personalidad y talento, adjetivos indispensables para poder triunfar en el club más grande del mundo.

Aquí encontramos el Top 10 de los jugadores salidos de la cantera madridista.

10. Martín Vázquez

Martin Vazquez, former player of Torino FC and Real Madrid... | Nicolò Campo/GettyImages

Otro de los integrantes de la Quinta del Buitre, que supuso la mejor generación de futbolistas de la historia del club blanco. En su palmarés se pueden observar 6 ligas y 2 Copas de la UEFA como madridista, además de 4 Supercopas de España.

9. Manolo Sanchís

Real Madrid v Celta de Vigo - La Liga Santander | Soccrates Images/GettyImages

El tercer jugador de la historia blanca con más partidos disputados (710). Fue el encargado de levantar la séptima Copa de Europa de los blancos, después que su padre había sido el anterior capitán en izar el trofeo. Consiguió 8 ligas, 5 Copas del Rey, 2 Supercopas, 2 Copas de Europa y 2 Copas de la UEFA para igualar a Gento como uno de los hombres con más títulos (21) como jugador del Real Madrid.

8. Míchel

Michel, en el Real Madrid | Getty Images

Junto con el propio Sanchís, Pardeza, Butragueño y Martín Vázquez, el quinto integrante de la Quinta del Buitre. En el Madrid, entre 1985 y 1995, consiguió 6 Ligas de España, 4 Supercopa de España, 2 Copas del Rey, una Copa de LaLiga, además de dos Copas de la UEFA en 1985 y 1986.



7. Chendo

Real Madrid v Osasuna - La Liga Santander | Soccrates Images/GettyImages

Se trataba de un lateral derecho de largo recorrido, que defendía muy bien, pero que también atacaba. Desarrolló toda su carrera profesional en el Real Madrid, disputando 497 partidos oficiales. Chendo jugó profesionalmente con el Real Madrid durante 17 temporadas, ganando siete títulos de Liga, dos Copas del Rey, una Liga de Campeones de la UEFA y dos Copas de la UEFA consecutivas. Llegó al club a los 15 años y aún sigue allí, ya que es el delegado del equipo y va a todos lados con los que actualmente dirige Xabi Alonso cumpliendo ese rol.

6. José María Gutiérrez “Guti"

Real Madrid's Guti celebrates his goal in quarter- | FRANCISCO PASO/GettyImages

Llegó al primer equipo en 1995, de la mano de Jorge Valdano, que vio en él algo que nadie del primer plantel tenía: una calidad y una visión de juego increíble desde la mediapunta.



Estuvo en el club 25 años y ganó 15 títulos, entre los cuales están tres Champions League.

5. Iker Casillas

Iker Casillas | Graham Chadwick/GettyImages

Probablemente el mejor portero de la historia de España llegó al Real Madrid como pre-benjamín en la temporada 90/91. Pasó por todas las categorías inferiores del club hasta llegar al primer equipo en 1999. A partir de entonces, su palmarés es envidiable con 5 ligas, 2 Copas del Rey, 3 Champions League, dos Eurocopas y un Mundial con la selección española.

4. Dani Carvajal

Olympique Lyonnais v Real Madrid - Pre-Season Friendly | Valerio Pennicino/GettyImages

Seguramente el mejor lateral derecho de la historia del Real Madrid. Se da la casualidad que, además, fue el jugador elegido para poner la primera piedra de la construcción de la actual Ciudad Deportiva de Valdebebas. Tras un año en el Bayern Leverkusen, volvió al Real Madrid tras hacer efectivo el pago de 6.5 millones de euros y ser indiscutido. Ganó 6 Champions League, entre otra enorme cantidad de títulos.

3. Emilio Butragueño

Emilio Butragueno of Real Madrid | Getty Images/GettyImages

Siempre demostró una calidad exquisita y un olfato de gol inigualable. Su buen hacer le catapultó como líder de la “Quinta del Buitre” que llegó al primer equipo en 1983 y de donde no salió hasta el debut de Raúl González Blanco en 1994. Consiguió 6 ligas, 2 Copas del Rey y dos Copas de la UEFA, entre otros.

2. Raúl González

Real Madrid Legends v Borussia Legends - Corazon Classic Match 2025 | Diego Souto/GettyImages

El principal canterano de la historia del Real Madrid, a donde llegó en infantiles y donde permaneció hasta emprender su aventura en el Schalke 04 de Alemania. Con 17 años sentó a una leyenda como Butragueño y ganó 3 Champions League. Un referente histórico.

1. Santiago Bernabéu

Santiago Bernabeu | Gett

Sigue siendo, a día de hoy, el presidente con más títulos de la historia blanca. Sin embargo, pocos saben que fue uno de los mejores jugadores salidos de la cantera del antiguo Madrid Football Club. Jugaba como delantero y cuentan los escritos de la época que gozaba de una potencia increíble. En 1914 debutó con la elástica del Real Madrid y se retiró en 1927. Sin embargo, y antes de hacerse con la presidencia del club, también fue segundo entrenador y directivo convirtiéndose en el primer hombre de club de la historia del Real Madrid.

Más noticias sobre el Real Madrid en nuestro canal de Whatsapp