Los 10 mejores delanteros en la historia del Club América - rankeados

La historia del Club América no se puede contar sin sus goles. A lo largo de más de un siglo de existencia, el equipo más ganador de México ha cimentado su grandeza en una filosofía ofensiva innegociable.

Por las canchas de Coapa y el césped del Estadio Azteca han desfilado delanteros de talla mundial, rematadores implacables y genios creativos que entendieron que, con esa camiseta amarilla, el gol no es una opción, es una obligación.

Elegir a los diez mejores atacantes en la historia del América es una tarea compleja que va más allá de la fría estadística. Implica analizar el contexto, el peso de los títulos obtenidos, la longevidad, la conexión emocional con la tribuna y la capacidad de aparecer en los momentos cumbre, como los Clásicos y las Finales.

En Sports Illustrated, presentamos el ranking definitivo de los delanteros que forjaron la leyenda del conjunto azulcrema.

10. Oribe Peralta

Cuando el América pagó una cifra récord por Oribe Peralta en 2014, la presión era inmensa. El Cepillo respondió con títulos y goles desde el día uno. No era un canterano, pero defendió la camiseta con la pasión de quien nació en el Nido.



Su liderazgo fue fundamental para la obtención de los títulos de Liga en el Apertura 2014 y Apertura 2018, además de dos títulos de la Liga de Campeones de la Concacaf.



Peralta era un delantero de esos que ya no abundan: inteligente para moverse en el área, letal en el remate de cabeza y con un sacrificio defensivo envidiable. Fue el capitán que levantó trofeos en una época dorada y, aunque su salida fue polémica, su rendimiento deportivo con las Águilas es incuestionable. Más de 70 goles y una jerarquía absoluta lo avalan como uno de los grandes atacantes de la era moderna.

9. Raúl Jiménez

El último gran "Niño de Oro" de la cantera americanista. Raúl Alonso Jiménez representa el éxito del sistema de fuerzas básicas del club en el siglo XXI.



Debutó en 2011 y rápidamente demostró que era un delantero diferente: alto, con gran juego aéreo, pero con una técnica depurada inusual para su estatura. Su elegancia para jugar, su frialdad para definir y su amor por el club lo convirtieron en un favorito de la afición.



Su momento cumbre, y por el cual tiene un lugar asegurado en esta lista, fue su participación crucial en la dramática final del Clausura 2013 ante Cruz Azul.



Además de su aporte en liga, Jiménez se marchó a Europa dejando un título más en el Apertura 2014, siendo una de las ventas más rentables y exitosas en la historia de la institución.



Aunque su paso fue breve comparado con otros, su calidad y su identificación con los colores lo mantienen como un referente moderno.

8. Octavio Vial

Pasaron 18 años para que Récord dejara de tener la marca.



Octavio Vial, muy cerca de su despedida del América, se convirtió en el 3° jugador con tal honor.



La "Pulga" jugó 171 partidos oficiales.



El gusto le duraría poco, pues un compañero le robaría el trono. pic.twitter.com/WYfJtPB3fq — Apunte 1916 (@apunte1916) October 12, 2023

Para entender la grandeza del América hay que mirar a sus cimientos, y ahí aparece la figura de Octavio Vial. Conocido como La Pulga, Vial fue el primer gran depredador del área en la historia del club durante la década de los 30 y 40. Aunque las grabaciones de sus goles son escasas, los registros son contundentes: anotó 152 goles con la camiseta crema, una cifra escandalosa para su época.



Vial no solo fue un goleador prolífico, sino que también tuvo éxito como director técnico del equipo años después, ganando la Copa México y el Campeón de Campeones. Su legado es el puente entre la época amateur y el inicio del profesionalismo, estableciendo el estándar de lo que significaba ser un delantero centro en el Club América: efectividad y amor por el escudo.

7. Salvador Cabañas

Si el fútbol fuera solo justicia, Salvador Cabañas tendría las vitrinas llenas de trofeos con el América. El Mariscal paraguayo es un caso único: es considerado uno de los máximos ídolos en la historia del club sin haber ganado un título de Liga. ¿La razón? Cabañas cargó sobre sus hombros al equipo durante una de sus épocas más oscuras, siendo la luz en medio de la crisis.



Sus actuaciones en la Copa Libertadores, especialmente aquella noche mágica en el Maracaná donde eliminó al Flamengo con dos golazos, son parte de la mitología del club.



Cabañas tenía una técnica exquisita, un disparo de media distancia letal y una protección de balón inigualable. Llegó a 98 goles con las Águilas antes de que su carrera se viera trágicamente interrumpida.



Para la afición, Cabañas es el "campeón sin corona", un delantero tocado por la varita mágica.

6. Christian Benítez

El Chucho Benítez fue una fuerza de la naturaleza. Su paso por el América fue breve, de 2011 a 2013, pero su impacto fue devastador. El ecuatoriano era una potencia física imparable, capaz de ganar partidos por sí solo.



Su tenacidad y hambre de gol lo llevaron a conseguir un tricampeonato de goleo individual consecutivo, una hazaña que habla de su dominio absoluto en la Liga MX.



Su historia tuvo el final soñado en lo deportivo: se despidió del club levantando el trofeo de campeón en aquella mítica final del Clausura 2013, siendo el líder ofensivo de ese equipo.



Benítez no solo anotaba, sino que arrastraba marcas, generaba espacios y contagiaba a sus compañeros con su espíritu combativo. Su trágica muerte poco después de dejar el club elevó su figura a la de leyenda eterna para el americanismo.

5. José Alves "Zague"

Hoy hace 89 años nacía Jose Alves "Zague"



Uno de los jugadores mas importantes en la historia del Club América, su llegada en 1961 significó un antes y un después para el Club.



América quería volver aquellos años de gloria de la década de los 20s y Zague sería el encargado. pic.twitter.com/mfKXcKBXBy — Maurisio (@PuroAmerica_20) August 10, 2023

Antes de que su hijo rompiera todos los récords, José Alves, el Lobo Solitario, ya había escrito su propia leyenda. El brasileño llegó al América en la década de los 60 y fue la pieza angular del equipo que ganó el primer título de Liga en la era profesional para el club en la temporada 1965-66.



José Alves era un delantero elegante, veloz y con un olfato goleador privilegiado. Anotó 109 goles con la camiseta americanista, cifra que lo mantuvo como el máximo goleador histórico durante décadas.



Fue el campeón de goleo en esa temporada del título con 20 dianas. Él inició la dinastía Alves en Coapa y enseñó el camino de la gloria a las generaciones futuras, estableciendo la conexión brasileña que tanto éxito le ha dado al club.

4. Enrique Borja

Estadio Azteca lleno.

El día que Enrique Borja se retiró del fútbol, en un duelo América vs Pumas.

18 de septiembre de 1977.

América venció 4-2 a la UNAM esa tarde. pic.twitter.com/JesCVwgZ8e — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) June 24, 2025

"Nació grande", decían de él. Enrique Borja no solo fue un delantero, fue el primer gran ídolo mediático del fútbol mexicano y la cara del América en la década de los 70.



Llegó procedente de Pumas en una transferencia polémica, pero rápidamente se tatuó los colores azulcremas. Borja no era el jugador más técnico, pero tenía un don: el balón siempre terminaba en la red, a veces incluso de rebote o con el hombro.



Su legado es impresionante: tricampeón de goleo consecutivo (70-71, 71-72 y 72-73) y dos títulos de Liga. Junto a Carlos Reinoso, formó una dupla letal que definió una época dorada.



Borja era el imán de taquilla, el hombre que hacía vibrar el Estadio Azteca al grito de "¡Borja, no te vayas!". Su retiro marcó el fin de una era, pero su nombre quedó grabado como sinónimo de gol.

3. Henry Martin

La historia de Henry Martín es la de la resiliencia pura. Llegó al club en medio de dudas y críticas, con la difícil tarea de llenar los zapatos de delanteros extranjeros de renombre.



Sin embargo, a base de trabajo, sacrificio y una notable evolución física y técnica, la Bomba se ha ganado a pulso su lugar en el Olimpo americanista, escalando posiciones en la tabla de goleadores históricos a un ritmo vertiginoso.



Capitán y referente del primer equipo tricampeón en torneos cortos de la Liga MX, Henry no solo aporta goles, sino un liderazgo que contagia.



Se ha metido en el Top 5 de máximos anotadores históricos del club, superando la barrera de los 100 goles y dejando atrás a nombres míticos.



Su capacidad para jugar de espaldas, asistir y aparecer en Clásicos contra Chivas, Cruz Azul y Pumas, lo ha convertido en el ídolo actual de la afición, demostrando que un mexicano puede volver a ser el rey del gol en Coapa.

2. Cuauhtémoc Blanco

Técnicamente, Cuauhtémoc Blanco jugó muchas veces como un "10" o media punta, pero su vocación ofensiva y su cuota goleadora lo hacen indispensable en esta lista.



Con 153 goles oficiales, es el segundo máximo anotador en la historia del club. Pero reducir a Blanco a sus números sería un insulto a su genio. El Cuau es, para muchos, el máximo ídolo en la historia del americanismo, la representación del barrio, la picardía y el talento desbordante.



Blanco tenía la capacidad de inventar jugadas donde no existían, de humillar a defensores rivales y de aparecer en los momentos más calientes. Su gol en la final del Clausura 2005 para darle el título al América es una de las imágenes más icónicas del club.



Era un delantero irreverente, un líder que pedía el balón cuando los demás se escondían. Su legado va más allá de la posición; es el alma del América moderno.

1. Luis Roberto Alves "Zague"

#HéroesDelClásico 🦸🏻‍♂️🔥



Luis Roberto Alves “Zague” es una leyenda del #ClásicoDeMéxico, el jugador del @ClubAmerica que más goles marcó en esta rivalidad y todo un referente para las Águilas.#LigaBBVAMX pic.twitter.com/BxTZLkMurR — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 15, 2023

El número uno indiscutible. El hijo del Lobo Solitario es el dueño absoluto de los récords en Coapa. Con 188 goles en partidos oficiales (162 en Liga), Luis Roberto Alves Zague es el máximo goleador en la historia del Club América, una marca que parece imposible de romper en el fútbol moderno.



Su zancada larga, su potencia física y su zurda educada fueron una pesadilla para las defensas rivales durante más de una década.



Zague fue el símbolo del América de los 80 y 90, un equipo espectacular y ganador. Levantó títulos de Liga, Campeón de Campeones y torneos de Concacaf. Pero más allá de su impresionante cuota goleadora, Zague destacaba por su lealtad, profesionalismo y constancia.



Nunca fue un jugador de escándalos, sino de rendimiento puro. Es el máximo exponente del gol en la historia de las Águilas y, por ende, el mejor delantero que ha vestido esa camiseta.