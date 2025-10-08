Los 10 mejores entrenadores que actualmente están sin equipo - rankeados

El mundo del fútbol siempre vive en un constante movimiento de fichajes, destituciones y rumores. Si bien los jugadores suelen acaparar los titulares, los entrenadores son verdaderos protagonistas dentro del espectáculo, aunque algunos luzcan perfiles más bajos que otros.

Actualmente existe un grupo selecto de estrategas de jerarquía que se encuentran sin equipo, esperando la oportunidad ideal para volver a los banquillos. Desde monarcas de UEFA Champions League hasta seleccionadores con experiencia mundialista, la lista es amplia y variada.

En consecuencia, se resaltarán a 10 DT quienes hoy no tienen trabajo, pero podrían cambiar el rumbo bien sea de sus futuros clubes o de los combinados nacionales que requieran de sus servicios.

10. Ole Gunnar Solskjaer

El ex delantero y estratega del Manchester United es otro que busca un nuevo destino tras ser despedido por el Besiktas turco en agosto pasado. Pese a desligarse de Old Trafford en 2021, el noruego ha demostrado ser un técnico cercano y con buen manejo de grupo, al margen de ser cuestionado tácticamente.



De hecho, en la Premier League todavía se le ve atractivo, sobre todo para instituciones de media tabla o en proceso de reconstrucción.

9. Thiago Motta

❌ OFICIAL I La Juventus despide a Thiago Motta. pic.twitter.com/N4KBHnpgBO — Soy Calcio (@SoyCalcio_) March 23, 2025

La temporada 2023/24 catapultó a Motta como uno de los entrenadores más prometedores de Europa, dado que su entonces Bologna jugó un fútbol atractivo y logró una histórica clasificación a la Champions League. No obstante, su paso fugaz por la Juventus en la 2024/25 significó un tropiezo importante, ya que ni siquiera completó el ejercicio.



A pesar del revés, el ítalo-brasileño mantiene el cartel de estratega moderno, valiente y con ideas innovadoras, que puede encajar en proyectos a establecerse a mediano plazo, especialmente en Italia o competiciones ascendentes. Incluso, suena para el Mónaco de la Ligue 1

8. Gerardo Martino

Otro gaucho de bagaje. El Tata es sinónimo de experiencia y adaptabilidad, de la forma demostrada en sus pasos por el FC Barcelona y las selecciones de Paraguay, Argentina y México.



Su conocimiento del fútbol latinoamericano y visión táctica lo mantienen entre los candidatos recurrentes para equipos que buscan un proyecto serio y estructurado, especialmente en el nuevo continente.

7. Xavi Hernández

🚨 Xavi would take the Man United job in a heartbeat should the club choose to replace Ruben Amorim, claims Fabrizio Romano 😳



🗣️ "I also get many questions on Xavi and Manchester United,” he explained on his YT.



🧐 “Xavi is studying the Premier League and monitoring it, and… pic.twitter.com/DnSpNGB9uk — OneFootball (@OneFootball) October 1, 2025

La leyenda en rol de futbolista del Barcelona resultó apartado de su cargo, de estratega, en medio de una etapa turbulenta en la divisa catalana. Igualmente, logró conquistar una Liga y una Supercopa de España en tres campañas (dos completas), reafirmando su apuesta por una idea de control del balón, aunque sin mucho equilibrio.



Xavi ha sido vinculado recientemente a entidades de la Premier, donde su estilo podría encontrar una nueva evolución. Sin dudas, con apenas 45 años tiene margen para seguir creciendo en un banquillo.

6. Graham Potter

In the aftermath of Graham Potter’s departure from West Ham United, the question that has come up in the intervening days has been: What now for him?



How refreshing it would be if he chose a different path instead of searching for a spot on the manager merry-go-round.



📝… pic.twitter.com/repr5E8A51 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 2, 2025

El inglés acaba de quedar libre ya que fue largado por el West Ham, club al que no logró consolidar pese a una inversión económica interesante. Previo a ello había estado al mando del Chelsea, donde su etapa tampoco encandiló y terminó antes de tiempo.



Aún así Potter es concebido como un timonel capaz de potenciar plantillas con recursos limitados, por lo que suena para nuevos desafíos en la Premier, sin que se descarte un regreso a Suecia, país en el cual dejó una gran huella en los inicios de su trayectoria.

5. Ricardo Gareca

El Tigre se despidió recientemente de la selección chilena, pero su reputación sigue intacta gracias a lo logrado con Perú, a quien llevó al Mundial de 2018 tras 36 años de ausencia.



Con su carácter sereno y capacidad para construir grupos sólidos, el argentino aparece en el radar de varias federaciones sudamericanas como Venezuela, y de Concacaf, tal es el caso de Costa Rica, de cara a las Eliminatorias del 2030.

4. Luciano Spalletti

El experimentado italiano, recientemente desvinculado de La Nazionale, también se suma a la lista de los entrenadores desempleados. El campeón de la Serie A con el Napoli en la 2022/23 es conocido por su rigor táctico y facilidad para revitalizar escuadras con problemas de identidad.



La figura de Spalletti es especialmente valorada por clubes del Calcio que necesitan autoridad en el vestuario y una dirección firme. A sus 66 años, continúa siendo muy respetado, y visto como una persona que reencauza proyectos desorientados.

3. Gareth Southgate

Pese a las mediáticas críticas recibidas por su estilo conservador, Southgate llevó a Inglaterra a competir de forma sostenida en la élite: finalista en dos Eurocopas consecutivas (2021 y 2024), cuarto lugar en el Mundial de Rusia 2018 y cuartos de final en Qatar 2022.



Luego de su salida de Los Tres Leones, el DT de 55 años analiza su futuro, sabiendo que pronto encabezará un proyecto de clubes o, nuevamente, de alguna selección.

2. Erik ten Hag

🚨 EXCLUSIVE: Erik ten Hag has just been SACKED by Bayer Leverkusen.



Decision made by the club’s hierarchy this morning and manager informed right now. pic.twitter.com/WjraNnhntA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

El neerlandés vivió un ascenso meteórico con un Ajax que maravilló a Europa a finales de la década pasada, cortesía de su estilo ofensivo y disciplinado. No obstante, su paso por el Manchester United y su breve etapa en el Bayer Leverkusen, siendo cesado el anterior 1 de septiembre tras sólo unas semanas en el puesto, han dañado su reputación.



De igual forma, Ten Hag conserva su fama de preparador metódico, trabajador y con una filosofía clara, argumentos que dan a pesar que volverá a los banquillos en poco tiempo.

1. Zinedine Zidane

El mito francés encabeza cualquier listado de entrenadores libres por méritos propios. Una vez retirado en plan de jugador, su paso por el Real Madrid quedó inmortalizado: tres Champions consecutivas y dos títulos ligueros lo avalan como uno de los preparadores más exitosos del siglo XXI.



A partir de su salida del club blanco en 2021, Zizou ha optado por la calma, esperando la oportunidad adecuada. Su nombre ha sonado en varias ocasiones para el PSG, el United y, sobre todo, la selección gala. De hecho, muchos apuntan a que tomará las riendas de Les Bleus apenas Didier Deschamps deje dicha posición, luego del Mundial de 2026.

