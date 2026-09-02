Los 10 mejores fichajes del último día del mercado 2026 - rankeados
El cierre de la ventana de transferencias volvió a demostrar que las últimas horas pueden ser decisivas para muchos clubes. Las negociaciones se aceleraron, algunas operaciones que parecían descartadas encontraron una salida y varios planteles terminaron de tomar forma prácticamente sobre la marcha.
La Premier League volvió a tener un peso considerable en las operaciones de mayor impacto económico, mientras que LaLiga y la Serie A también protagonizaron movimientos relevantes, con incorporaciones, cesiones y regresos que pueden tener consecuencias importantes durante la temporada 2026/27.
Con todo ya definido, estos son los 10 movimientos más destacados del mercado europeo:
10. Marc Casadó, al Deportivo
El FC Barcelona encontró destino para Marc Casadó en el último día del mercado. El mediocampista se marcha cedido al Deportivo de La Coruña hasta junio de 2027, en busca de los minutos que no tenía garantizados en el conjunto azulgrana. Su inscripción se completó apenas unos minutos antes del cierre.
9. Robert Sánchez, al Como
El caso de Robert Sánchez fue uno de los giros más inesperados: el arquero, que hace apenas diez días era titular del Chelsea, perdió protagonismo tras una actuación ante el Fulham y la llegada de Emiliano Martínez. Finalmente, jugará cedido una temporada en el Como, donde estará bajo las órdenes de Cesc Fàbregas.
8. Thomas Lemar, al Elche
El Elche también consiguió completar una operación de última hora; Thomas Lemar fue inscrito a tiempo y jugará cedido por el Atlético de Madrid. El francés, de 30 años, intentará recuperar continuidad después de una etapa marcada por las dificultades para asentarse en el conjunto rojiblanco.
7. Youssouf Fofana, al Sevilla
El Sevilla protagonizó una de las últimas sorpresas de la jornada con la llegada de Youssouf Fofana. El mediocampista francés, de 27 años, llega cedido desde el Milan después de que se frustrara a última hora su posible llegada al Olympique de Lyon.
6. Kevin Lomónaco, al Elche
El conjunto ilicitano reforzó también su defensa con Kevin Lomónaco. El central argentino, procedente del Club Atlético Independiente, firmó hasta 2030 y llega con el objetivo de convertirse en una pieza importante para un equipo que busca consolidarse nuevamente en la élite del fútbol español.
5. Jack Grealish, al Everton
Grealish regresó al Everton mediante una cesión después de haber disputado 22 encuentros con el club durante la temporada anterior. Su vuelta a Goodison Park supone una apuesta por recuperar la mejor versión de un futbolista que conoce bien el entorno y que puede aportar desequilibrio en ataque.
4. Dani Ceballos, al Real Betis
Uno de los regresos más esperados del mercado se concretó sobre el cierre. Dani Ceballos vuelve al Real Betis para ponerse nuevamente a las órdenes de Manuel Pellegrini; el mediocampista regresa al club donde se formó y que representa una parte fundamental de su trayectoria.
3. Jonathan David, al Atlético de Madrid
El Atlético de Diego Simeone consiguió incorporar a Jonathan David mediante una cesión desde la Juventus. La operación fue parte de un auténtico efecto dominó: el conjunto italiano incorporó a Nick Woltemade y ese movimiento terminó facilitando la salida del delantero canadiense rumbo a Madrid.
2. Gabriel Jesús, al Barcelona
El Barcelona cerró la incorporación de Gabriel Jesús procedente del Arsenal por 10 millones de euros más variables. Aunque el brasileño llegó a Barcelona el lunes, su fichaje se hizo oficial en el último día del mercado. Firmó contrato por tres temporadas y se convierte en una alternativa importante para el ataque azulgrana de Hansi Flick.
1. Enzo Fernández, al Manchester City
Sin dudas, el movimiento más impactante de esta lista fue el traspaso de Enzo Fernández del Chelsea al Manchester City por 145 millones de euros. La operación refleja, una vez más, el enorme poder económico de la Premier League, que volvió a dominar el mercado europeo con inversiones millonarias. El argentino afrontará ahora un nuevo desafío en uno de los grandes candidatos a pelear por todos los títulos.
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Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.