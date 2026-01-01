Los 10 mejores jugadores de LaLiga en la primera mitad de temporada 2025/26

La primera mitad de la temporada en LaLiga ha dejado actuaciones individuales de altísimo nivel en prácticamente todas las líneas del césped, de la mano de figuras consagradas que han confirmado su jerarquía y jóvenes talentos que continúan dando pasos firmes hacia la élite.

En efecto, en un campeonato cada vez más competitivo, varios futbolistas han marcado diferencias tanto por rendimiento estadístico como gracias a la influencia exhibida en el funcionamiento de sus equipos.

Por consiguiente, se repasará a continuación un ranking con los 10 mejores jugadores del campeonato de Primera División española durante este primer tramo, teniendo en cuenta regularidad, impacto individual y colectivo, así como peso en los momentos decisivos.

10. Julián Álvarez | Atlético de Madrid

Julián Álvarez | Diego Souto/GettyImages

Todavía alejado de su notable versión del curso anterior, La Araña sigue aportando movilidad, intensidad y gol (igualado en el quinto peldaño de la tabla general con siete), encajando a la perfección en el sistema de Diego Pablo Simeone.



La capacidad de asociarse, presionar y aparecer en momentos cumbres mantienen al campeón del mundo con Argentina entre los elementos más completos y determinantes de la contienda, aunado a ayudar al conjunto colchonero a continuar en plaza de Champions League.

9. Eric García | FC Barcelona

Eric García | Europa Press Sports/GettyImages

El catalán ha protagonizado una notable evolución en su rendimiento a partir del tramo final de la 2024/2025, el cual se está ratificando en el presente ejercicio.



Ya sea como central, volante defensivo o lateral, el surgido en La Masía es ahora mismo inamovible del once de Hansi Flick, entrenador del monarca reinante y puntero de LaLiga. De hecho, con la prestación actual del ex Manchester City, garantía en la salida y circulación del balón (tercero en pases completados en el torneo con 977), igual que ocupando espacios y cortando circuitos opuestos, luce complicado que Luis de la Fuente lo deje fuera de la lista de España para el Mundial.

8. Lamine Yamal | FC Barcelona

Lamine Yamal | NurPhoto/GettyImages

Sin el desequilibrio en la maniobra individual de los primeros seis meses del 2025, el hispano-marroquí es tan bueno que ya comanda el rubro de asistencias en el torneo de la regularidad con ocho, y el de regates exitosos, cortesía de 69, agregando siete dianas (quinto en el ranking de la competición) en 14 encuentros.



Capaz de generar diferencias desde el uno contra uno y crear peligro constante, la influencia del último Balón de Plata de France Football en el Barça no pasa desapercibida.

7. Thibaut Courtois | Real Madrid

Thibaut Courtois | Diego Souto/GettyImages

Al margen de los goles de Kylian Mbappé, no se entendería que el Madrid batallara por LaLiga y la Champions sin el ya legendario portero belga.



Efectivamente, Courtois ha vuelto a firmar una primera mitad de campaña sobresaliente, encajando 16 dianas en 18 cotejos y salvando puntos con regularidad, solvencia e intervenciones decisivas en momentos clave. Sin dudas, en el Bernabéu lo extrañarán como a nadie cuando se marche de la institución.

6. Vedat Muriqi | Mallorca

Vedat Muriqi | Rafa Babot/GettyImages

El Mallorca entró a la decimoctava jornada liguera dos unidades encima del descenso; un dato preocupante, pero que sería realmente dramático si el cuadro bermellón no contara con El Pirata.



Es que el veterano centro-delantero kosovar sigue siendo muy difícil de contener en el área, fuera de ella sin balón y en el juego aéreo (lidera la contienda en duelos ganados por esa vía con 71 y en goles de cabeza con cinco), lo que le ha permitido ubicarse tercero en la carrera por el Pichichi, cortesía de nueve anotaciones.

5. Edu Expósito | Espanyol

Edu Expósito | Quality Sport Images/GettyImages

De no ser por la sobrepoblación de talento que tiene de la Fuente a disposición en el centro del campo, el catalán se convertiría en una fija en las convocatorias de La Roja.



Sin embargo, dicho factor no evita que Expósito brille en el presente ranking, considerando que es cuarto en asistencias (cinco) y su capacidad para manejar los hilos en la sala de máquinas, colocar centro efectivos (primero en la justa con 34) y dar equilibrio al sistema táctico, ha guiado al Espanyol a posicionarse quinto en la máxima categoría española y cerca de puestos de Liga de Campeones.

4. Alberto Moleiro | Villarreal

Alberto Moleiro | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El Submarino Amarillo parece haber encontrado en el picante extremo tinerfeño a su gran motor creativo.



Pues el canterano de Las Palmas ha dado un salto hacia adelante para una escuadra que disputa UCL y lucha sorpresivamente por la cima de LaLiga 2025/2026 con los trasatlánticos Barcelona y Real Madrid. Pero Moleiro no se limita sólo a la fantasía y el cambio de ritmo, dado que ha perforado las redes en seis ocasiones (sexto en la clasificación) y ha repartido dos asistencias, transformándose en uno de los principales atractivos individuales de la justa.

3. Ferran Torres | FC Barcelona

Ferran Torres | Alex Caparros/GettyImages

Poco le importan las constantes críticas, El Tiburón es uno de los nombres propios del semestre en el campeonato de honor español, tanto que vive su mejor primera mitad, siendo segundo en goleo (11) y factor importante para que los blaugranas comanden las posiciones.



La movilidad, agresividad en el área, pegada y el compromiso en el retroceso han convertido al antiguo jugador del Valencia y ManCity en una pieza muy valiosa para Flick y su cuerpo técnico.

2. Pedri | FC Barcelona

Pedri | Pedro Salado/GettyImages

Cuando Pedri González está sano, el Barça y la selección española funcionan bastante mejor. El mago canario continúa en su línea de la zafra pasada, adueñándose de los tiempos del puntero del campeonato y dando una lectura de cada situación sin parangón.



Por si fuera poco, el talento de 23 años no para de filtrar balones con precisión en zona de influencia ofensiva (comanda la competición en pases exitosos en campo contrario con 827), y a lo largo del rectángulo (segundo en pases completados con 1.018), junto a cinco asistencias (cuarto) y un dominio del ritmo de partido al alcance de los elegidos; por ende, es imposible que no figure en el podio de este escalafón.

1. Kylian Mbappé | Real Madrid

Kylian Mbappé | ANDER GILLENEA/GettyImages

Si Pedri influye como ninguno en el accionar de su equipo, el capitán de Francia es, por lejos, el futbolista más decisivo de la actual liga. Y para prueba un botón: se encamina a su segundo Pichichi en dos temporadas vestido de blanco, producto de 18 tantos; y es octavo en asistencias (cuatro).



Nadie causa el temor de Kiki en todo el frente de ataque, sumado al simple hecho de que su insaciable habilidad para vacunar mantienen a Xabi Alonso en su cargo y a la escuadra merengue en la carrera por el título doméstico.

