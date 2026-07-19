Los 10 mejores jugadores del Mundial 2026

Llegó a su fin una de las mejores Copas del Mundo de toda la historia, muchos fuimos escépticos sobre una justa mundialista con 48 países, pero resultó mejor de los esperado, lo que nos brindó más tiempo de torneo.

En estos más de 30 días pudimos disfrutar de las mejores selecciones del mundo y los mejores jugadores del mundo.

De esa manera, hemos seleccionado a 10 de los mejores jugadores que participaron en el Mundial 2026 y que avanzaron lejos en la competición, por lo que dejaremos entre las menciones honoríficas a Vozinha, Vinícius Júnior, Julián Quiñones, Orlando Gil, entre otros.

10. Harry Kane (Inglaterra)

Harry Kane fue uno de los goleadores de Inglaterra | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

El capitán inglés volvió a ser la referencia ofensiva de su selección. No solo aportó goles, sino que también retrasó su posición para generar juego y asistir a sus compañeros.



Su experiencia y liderazgo fueron fundamentales para que Inglaterra llegara nuevamente a las últimas rondas. A pesar de que no pudo marcar en los últimos juegos cumplió con una buena cuota de seis tantos.

9. Unai Simón (España)

Unai Simón fue Guante de Oro | David Ramos/GettyImages

España llegó a la final habiendo recibido únicamente un gol en todo el Mundial, y Unai fue el gran responsable junto con la línea defensiva.



Estableció la mayor racha de minutos consecutivos sin recibir un gol en la historia de los Mundiales, superando el registro de Walter Zenga.



Además, alcanzó un récord de partidos con la portería imbatida en una misma Copa del Mundo, superando la marca de Iker Casillas de 2010.



Tuvo una sólida regularidad, más allá de las estadísticas, dio una enorme seguridad con el balón en los pies, dominó el juego aéreo y apenas cometió errores durante todo el campeonato. Evidentemente fue el ganador del premio de Guante de Oro.

8. Mikel Oyarzabal (España)

Mikel Oyarzabal fue el goleador de España | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

A pesar de ser uno de los atacantes de mayor perfil bajo, supo establecerse como un jugador de área y peligroso a la ofensiva.



Fue mucho más que un goleador. Su inteligencia táctica, movilidad y capacidad para asociarse hicieron que el ataque español fuera mucho más fluido.



Marcó goles importantes en la fase eliminatoria y destacó por aparecer cuando el equipo más lo necesitaba.

7. Jude Bellingham (Inglaterra)

Jude Bellingham fue clave con Inglaterra | Eurasia Sport Images/GettyImages

El mediocampista inglés fue el líder futbolístico de Inglaterra. Combinó recuperación, conducción y llegada al área rival, siendo capaz de influir en todas las fases del juego.



Su madurez, pese a su juventud, volvió a quedar a la vista de todos en un Mundial donde asumió la responsabilidad en los partidos más importantes. Demostró que es uno de los mejores enganches del planeta.

6. Ousmane Dembélé (Francia)

Ousmane Dembélé | Eurasia Sport Images/GettyImages

El vigente Balón de Oro y Premio The Best vivió probablemente el mejor gran torneo de su carrera.



Dejó atrás la irregularidad que lo acompañó durante años y fue decisivo gracias a su capacidad para desbordar por ambas bandas.



Su velocidad y habilidad obligaban constantemente a los rivales a doblar marcas sobre él. Pudo marcar cuatro anotaciones.

5. Erling Haaland (Noruega)

Erling Haaland anotó siete goles con Noruega | Masashi Hara/GettyImages

Noruega firmó una de las sorpresas del torneo y Haaland fue el gran responsable. Su potencia física, capacidad de desmarque y extraordinario olfato goleador lo mantuvieron entre los máximos anotadores del campeonato, incluso sin alcanzar las semifinales con siete goles.



Con todo y no contar con una selección históricamente fuerte, fueron la revelación con una generación dorada de futbolistas.

4. Pau Cubarsí (España)

Pau Cubarsí fue clave en la zaga | David Ramos/GettyImages

Con apenas 19 años, se consolidó como una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Su juego impecable en la zona baja, su pulcritud, juego limpio y elegancia lo hacen un defensor sólido.



Fue el futbolista que más limitó a los atacantes rivales y fue el ganador del premio de Mejor Jugador Joven.

3. Kylian Mbappé (Francia)

Kylian Mbappé fue Bota de Oro con 10 goles | Sarah Stier - FIFA/GettyImages

Mbappé confirmó que sigue siendo uno de los atacantes más dominantes del mundo y que en el tercer Mundial de su carrera pasará a la historia como uno de los jugadores más destacados, demostrando su calidad goleadora siendo el máximo goleador histórico con 22 anotaciones.



Terminó como máximo goleador del torneo con 10 goles gracias a su velocidad, explosividad y definición. Aunque Francia no alcanzó la final, fue el jugador más peligroso de su selección en cada partido y mantuvo un nivel altísimo de principio a fin. Así como lo hizo en Rusia 2018 y Qatar 2022.

2. Lionel Messi (Argentina)

Lionel Messi fue uno de los mejores jugadores del Mundial con 39 años | Patrick Smith - FIFA/GettyImages

A sus 39 años, Messi volvió a demostrar por qué es considerado por la mayoría de los conocedores del fútbol como el mejor futbolista de la historia. Fue el líder ofensivo de Argentina durante todo el torneo con ocho anotaciones, participando tanto en la creación como en la definición de las jugadas.



Además de sus goles, su liderazgo y capacidad para controlar el ritmo de los partidos fueron fundamentales para llevar a la Albiceleste hasta una final más. En los momentos de mayor presión, fue el futbolista que marcó la diferencia.



Claramente fue el mejor futbolista argentino y fue subcampeón del mundo llegando a tres finales del mundo.

1. Rodri (España)

Rodri ganó el Balón de Oro del Mundial 2026 | Carl Recine/GettyImages

El capitán fue el equilibrio de España. Su inteligencia posicional permitió que España dominara la posesión en prácticamente todos sus encuentros. Fue un escudo en el mediocampo que permitió al equipo dominar la posición del balón.



Además de recuperar balones, inició la mayoría de las jugadas de ataque con pases precisos y una enorme tranquilidad bajo presión. Fue reconocido como el Balón de Oro del Mundial.