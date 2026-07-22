Los 10 mejores momentos en la carrera de "Memo" Ochoa - rankeados

Guillermo Ochoa se retiró oficialmente del futbol. El legendario arquero mexicano, que asistió a seis Copas del Mundo, igualando la marca de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, se despidió de la afición a través de un comunicado en sus redes sociales.

El guardameta de 41 años compartió un emotivo video en el que se muestran varias imágenes de su trayectoria y agradeció a sus compañeros, a su familia y a los aficionados por el apoyo que tuvo en su carrera.

Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México. Lo vivido nadie nos lo quita. De corazón, gracias por tanto Guillermo Ochoa

Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño.



Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS



Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino.



Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad… pic.twitter.com/TY2DaflSBd — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) July 21, 2026

A continuación te presentamos 10 momentos de la carrera de Guillermo Ochoa que recordaremos.

10. Debut en primera división

Guillermo Ochoa (I) arquero de America, | OMAR TORRES/GettyImages

Guillermo Ochoa debutó como futbolista profesional el 15 de febrero de 2004 en un partido entre el América y Monterrey. El arquero de 18 años tuvo la oportunidad de jugar como titular tras una lesión del experimentado Adolfo Ríos. Las Águilas terminaron ganando aquel encuentro por marcador de 3-2. Ochoa terminó jugando 12 partidos en el Clausura 2004, en los que recibió 20 goles. El proceso del arquero mexicano se cortó tras la llegada de Óscar Ruggeri al conjunto de Coapa, quien dejó de convocar al prometedor arquero y solicitó la contratación del argentino Sebastián Saja. Saja disputó apenas cuatro partidos con el club capitalino. En ese mismo año, Ochoa ganó el premio del novato del año.

9. Copa de Bélgica 2018

Krc Genk v Standard de Liege | Isosport/MB Media/GettyImages

Ochoa se destacó más por ser un jugador de selección que por su trayectoria en clubes. El arquero mexicano fichó con el Stadard de Lieja en julio de 2017 y consiguió su único título en el extranjero con este club. En marzo de 2018, Les Rouches se impusieron por marcador de 1-0 al KRC Genk y consiguieron el tíutlo de la Copa de Bélgica.

8. Mundial 2018

Germany v Mexico: Group F - 2018 FIFA World Cup Russia | NurPhoto/GettyImages

Guillermo Ochoa jugó su segundo mundial en Rusia 2018. Y de nueva cuenta fue el mejor futbolista de México en el torneo. Al arquero del Tri se le recuerda especialmente su actuación en la histórica victoria de México ante Alemania. El jugador del Standard de Lieja sacó todo lo que llegó y los aztecas ganaron por marcador de 1-0. En octavos de final, Ochoa volvió a brillar, aunque sus atajadas ante Brasil no impidieron la eliminación mexicana por marcador de 2-0.

7. Copa Sudamericana 2007

FBL-SUDAM-ARSENAL-AMERICA | -/GettyImages

La Copa Sudamericana 2007 tiene un sabor agridulce para el Club América. Por un lado, la escuadra azulcrema, que atravesaba un momento incierto en la Liga MX, avanzó a la gran final tras dar cuenta del Pachuca, que era el campeón del certamen, Vasco da Gama y Millonarios. En la serie definitiva, las Águilas se midieron ante Arsenal de Sarandí; el duelo terminó empatado 4-4 en el marcador global y el título se le terminó dando al conjunto argentino por goles de visitante. Guillermo Ochoa y Salvador Cabañas fueron las grandes figuras de un América golpeado y con plantilla corta. En declaraciones posteriores a la final, Diego Armando Maradona dijo sobre el arquero americanista: "(América) tiene al mejor arquero (Ochoa), que junto con Caranta y Buffon son los mejores del mundo en mi opinión".

6. Copa América 2007

Mexico's goalkeeper Guillermo Ochoa give | MARTIN BERNETTI/GettyImages

Guillermo Ochoa y Oswaldo Sánchez protagonizaron una intensa pelea por quedarse con el arco del Tri. Hugo Sánchez, de manera salomónica, decidió rotarlos en la Copa América 2007. El joven arquero del América atajó y tuvo una gran actuación en la victoria ante Brasil en la fase de grupos por marcador de 2-0, y el empate 0-0 frente a Chile en la misma etapa del torneo. No fue titular para los duelos de cuartos de final ante Paraguay (6-0) y la derrota ante Argentina en semifinales. Para el duelo por el tercer lugar, Ochoa regresó al once titular y México ganó por marcador de 3-0 ante Uruguay.

5. Máximo ganador de la Copa Oro

FBL-CONCACAF-GOLDCUP-MEX-USA | CHANDAN KHANNA/GettyImages

Guillermo Ochoa tiene un récord que ningún otro jugador puede presumir: es el máximo ganador en la historia de la Copa Oro. El arquero de la selección mexicana levantó el título en seis ocasiones (2009, 2011, 2015, 2019, 2023 y 2025).

4. Nominación al Balón de Oro

America's golie Guillermo Ochoa celebrat | LUIS ACOSTA/GettyImages

El arquero mexicano apareció en la lista de 50 candidatos al Balón de Oro, de la revista France Football, en 2007. El jugador de entonces 22 años fue uno de los tres únicos jugadores, junto a Rogerio Ceni (Sao Paulo) y Younis Mahmoud (Algharafa), que no jugaban en una liga europea.

3. Juegos Olímpicos de Tokio 2020

FOOTBALL-OLY-2020-2021-TOKYO-PODIUM | MARTIN BERNETTI/GettyImages

La selección mexicana llegó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con cierta incertidumbre, misma que se fue despejando con el paso de los partidos. México sorprendió a propios y extraños y llegó a la semifinal del torneo contra la Brasil de Richarlison, Antony, Bruno Guimaraes, Gabriel Martinelli, Malcom y Dani Alves. Ambas escuadras empataron sin goles y el partido se definió en tanda de penaltis, en la que México cayó ante el Scratch Du Oro. En el partido por la medalla de bronce, el Tri se impuso por marcador de 3-1 a Japón y consiguió su segunda presea olímpica en futbol. Guillermo Ochoa, junto a Luis Romo y Henry Martín, fue uno de los refuerzos mayores de 23 años. El arquero mexicano fue un líder para este grupo y vio coronado su esfuerzo con una medalla.

2. Título con el América

(I a D) Guillermo Ochoa, Ricardo Martine | JUAN BARRETO/GettyImages

A pesar de su gran trayectoria, Ochoa solamente pudo levantar una vez el título de la Liga MX. Lo hizo en el torneo Apertura 2005, temporada en la que las Águilas impusieron un récord que perdura al día de hoy: campeones con menos derrotas (solamente una) a lo largo de toda la temporada regular y la liguilla. El equipo azulcrema se coronó tras vencer a Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara por marcador global de 7-4.

1. Mundial 2014

TOPSHOT-FBL-WC-2014-MATCH17-BRA-MEX | ODD ANDERSEN/GettyImages

Guillermo Ochoa peleó contra viento y marea para tener minutos en una Copa del Mundo. En 2006 asistió a la justa como tercer arquero y en 2010 fue relegado por Javier Aguirre al rol de segundo portero cuando se esperaba que fuera titular. En 2014, 'Memo' tuvo que pelear el puesto ante José de Jesús Corona, quien se encontraba en gran forma; al final, Miguel Herrera decidió por darle la oportunidad al entonces arquero del Ajaccio. Y no defraudó a nadie. Ochoa se convirtió en la gran figura del Tri en ese torneo con un gran rendimiento general, pero con atajadas inolvidables ante Brasil, en fase de grupos, y ante Países Bajos, en los octavos de final. Su atajada ante el cabezazo de Neymar fue incluso comparada con la "atajadad del siglo" de Gordon Banks a Pelé en el Mundial de México 1970.