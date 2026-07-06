Los 10 mejores partidos del Mundial 2026 - rankeados

Estamos viviendo una de las mejores Copas del Mundo de la historia, Canadá, Estados Unidos y México nos han dejado la primera justa mundialista de tres sedes, 48 selecciones, 104 partidos y más de un mes de partidos casi todos los días.

Cuando creíamos que no sería buena idea el incluir a tantas selecciones, Gianni Infantino vino a ganarnos la partida a todos los aficionados con selecciones que sorprendieron como Haití, República Democrática del Congo, Cabo Verde, entre otros países que se tenían bajas expectativas y se ganaron el respeto del mundo.

Estamos en la recta final y los mejores partidos podrían estar por venir, pero de momento, después del partido entre México e Inglaterra estos son los 10 mejores partidos del Mundial 2026 según The Athletic.

England’s round-of-16 victory over Mexico had every thing you would want from a World Cup knockout game.



Do you agree with our rankings of the matches at the 2026 tournament?



✍️ @anantaajith



🔗 https://t.co/OaZ2x5lUyE pic.twitter.com/nfnFKlLln3 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 6, 2026

10. Grupo L, Inglaterra 4-2 Croacia

Este partido, a diferencia de la mayoría de las actuaciones de Inglaterra en partidos recientes, fue contundente.



Dos de las mejores selecciones de Europa en años recientes se enfrentaron y al medio tiempo se fueron en igualdad 2-2 para que en la parte complementaria el conjunto de Reino Unido sacara la casta y se quedara con los tres puntos y quedarse con el liderato del grupo.

9. Grupo C, Marruecos 4-2 Haití

No se esperaba nada de Haití e incluso se pensó que solo iría a recibir goleadas y aunque fue eliminado en fase de grupos, se entregó por completo al ataque ante Marruecos.



Sus goles, entre los que destacó uno de los mejores del torneo anotado por Wilson Isidor, y en general su actuación será recordada durante mucho tiempo por quienes estuvieron presentes en Atlanta. Además, defendieron con muy bien en la segunda mitad, obligando al portero Johny Placide a realizar ocho atajadas.



Sin embargo, la calidad y la desesperación de Marruecos marcaron la diferencia sobre el final del encuentro y se impusieron con dos tantos más para ganar 4-2.

8. Grupo J, Argelia 3-3 Austria

Austria tuvo un gol de vestidor con Marko Arnautovic. Pero Argelia reaccionó gracias a un córner y a una excelente jugada individual de Rafik Belghali. No obstante, Marcel Sabitzer volvió a adelantar a Austria y Riyad Mahrez marcó el 2-2 en el minuto 60.



Pero desde ese momento hasta el tiempo de descuento, la intensidad disminuyó, con ambos equipos conformes con el marcador dado que así los dos estaban en la siguiente ronda.

7. Dieciseisavos de final, Alemania 1-1 Paraguay (3-4 en penaltis)

En una de las mayores sorpresas del Mundial 2026, Alemania quedó eliminada tras caer 4-3 en la tanda de penaltis frente a Paraguay, luego de un intenso empate 1-1 en los dieciseisavos de final.



Paraguay planteó un encuentro muy disciplinado en defensa y golpeó justo antes del descanso. Alemania reaccionó tras el descanso y encontró el empate. A partir de ahí, los alemanes dominaron la posesión y encerraron a Paraguay, pero chocaron constantemente con el sólido bloque defensivo sudamericano y con una brillante actuación del portero Orlando Gill.



En la prórroga, Alemania creyó encontrar el gol del triunfo mediante Jonathan Tah, pero el tanto fue anulado por el VAR debido a una falta previa sobre el guardameta paraguayo, manteniendo el empate hasta los penaltis. Desde los once metros, Paraguay mostró mayor sangre fría.



La derrota significó la primera eliminación de Alemania en una tanda de penaltis en la historia de los Mundiales y prolongó la crisis de la tetracampeona.

6. Octavos de final, México 2-3 Inglaterra

En uno de los partidos más emocionantes del Mundial 2026. Inglaterra derrotó 3-2 a México en el Estadio Ciudad de México y acabó con el sueño del anfitrión de alcanzar los cuartos de final por primera vez desde 1986. Fue un encuentro lleno de goles, polémica y un dramático cierre con Inglaterra resistiendo con diez hombres.



La victoria clasificó a Inglaterra a los cuartos de final, donde enfrentará a Noruega, mientras que México cerró una destacada participación en casa, aunque nuevamente quedó a las puertas de regresar entre los ocho mejores del mundo.

5. Dieciseisavos de final, Portugal 2-1 Croacia

Fue uno de los encuentros más dramáticos de los dieciseisavos de final, Portugal remontó para vencer 2-1 a Croacia con un gol en el tiempo añadido y aseguró su pase a los octavos de final, donde se enfrentaría a España. El partido quedó marcado por una polémica decisión del VAR en los instantes finales.



La primera mitad fue muy equilibrada, con pocas ocasiones claras y dos selecciones que priorizaron el orden defensivo. Croacia consiguió romper el empate al 53', cuando Ivan Perišić apareció dentro del área para definir.



Portugal reaccionó con paciencia y encontró el empate al 68'. Cristiano Ronaldo transformó un penalti con autoridad. Cuando todo apuntaba a la prórroga, llegó el desenlace. En el 90+4', Gonçalo Ramos conectó un certero remate de cabeza para firmar el 2-1.



La victoria permitió a Portugal avanzar a los octavos de final y mantener vivo el sueño de Cristiano Ronaldo.

4. Grupo H, Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita

Evidentemente, no fue el encuentro más entretenido, pero Cabo Verde que es la nación más pequeña en llegar a las rondas eliminatorias de la Copa del Mundo hizo la hazaña de ser segundo lugar del grupo y dejar fuera a Uruguay.



Las imágenes después del silbatazo final fueron conmovedoras y nadie en Houston olvidará lo que presenció, ver a una nación luchar con todo por lograr una hazaña.

3. Dieciseisavos de final, Países Bajos 1-1 Marruecos (2-3 en penaltis)

Fue otro de los partidos más emocionantes de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Países Bajos quedó eliminado tras caer 3-2 en la tanda de penaltis frente a Marruecos, después de empatar 1-1 en 120 minutos. Los marroquíes volvieron a demostrar su fortaleza en las eliminatorias y avanzaron con justicia a los octavos de final.



Mientras que, Países Bajos se despidió del Mundial tras una actuación marcada por la falta de contundencia en los momentos decisivos.

2. Dieciseisavos de final, Bélgica 3-2 Senegal

Bélgica protagonizó una remontada inolvidable para vencer 3-2 a Senegal en un partido que parecía perdido. Los africanos dominaron gran parte del encuentro y se colocaron 2-0 gracias a los goles de Habib Diarra e Ismaïla Sarr, manteniendo esa ventaja hasta los minutos finales.



Sin embargo, Romelu Lukaku descontó al 86' y Youri Tielemans empató al 89', forzando una prórroga dramática. Cuando todo apuntaba a los penaltis, Tielemans convirtió un penalti en el 120+5' para sellar una clasificación agónica de los Diablos Rojos a los octavos de final y dejar a Senegal eliminado tras dejar escapar una ventaja que parecía definitiva.

1. Dieciseisavos de final, Argentina 3-2 Cabo Verde (prórroga))

Argentina sufrió más de lo esperado para superar 3-2 a Cabo Verde en un vibrante partido que se resolvió en la prórroga.



La Albiceleste tomó la delantera en dos ocasiones, pero el conjunto africano respondió con valentía y llevó el encuentro hasta el tiempo extra, gracias a su intensidad y eficacia al contragolpe.



Cuando los penaltis parecían inevitables, Argentina encontró el gol de la clasificación en la prórroga, sellando una trabajada victoria que puso fin al histórico recorrido mundialista de Cabo Verde.



Con este triunfo, los campeones del mundo avanzaron a los octavos de final tras superar uno de los encuentros más emocionantes de los dieciseisavos.