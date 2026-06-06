Los 10 mejores porteros que están en el Mundial 2026 - rankeados

El Mundial 2026 ya es una realidad. Tanto en la primera jornada como en la fecha número dos, las selecciones han brindado actuaciones memorables, en donde la figura de los porteros ha sido sumamente destacada.

Basta con recordar lo que vivió la selección de Argentina en Qatar 2022 para dimensionar la importancia de los arqueros en la búsqueda de objetivos colectivos. Sin las atajadas del 'Dibu' Martínez, la albiceleste no habría conseguido ganar la tercera estrella.

A través de este artículo, te contamos quiénes son, hasta el momento, los 10 mejores porteros del Mundial 2026.

Los 10 mejores porteros del Mundial 2026 - rankeados

10. Eloy Room - Curazao

Ecuador v Curacao - FIFA World Cup 2026 - Group E | Anadolu/GettyImages

El Mundial 2026 ha sido el escenario de grandes sorpresas, sobre todo, en el arco. Lo logrado por Eloy Room, arquero de Curazao, en el partido ante Ecuador, lo metió de forma directa a esta lista, ya que sus atajadas no solo fueron espectaculares, sino efectivas. Y en una copa del mundo, esta clase de actuaciones tienden a marcar la diferencia.

9. Édouard Mendy - Senegal

Brazil v Senegal - International Friendly | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El guardameta senegalés viene de ser campeón de la Copa Africana de Naciones y ratificó su buen momento día a día en el Al-Hilal de Arabia Saudita. Los resultados están a la vista y los africanos buscarán dar la gran sorpresa en el grupo de la muerte.

8. Bart Verbruggen - Países Bajos

Netherlands v Algeria - International Friendly | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

El neerlandés del Brighton intentará ser la gran figura de un equipo que históricamente se ahogó en la orilla, pero que sabe que en cualquier momento rompen el maleficio y levantan por primera vez el trofeo más preciado del mundo.



Está siendo de lo mejor de su selección en este arranque de torneo.

7. Alisson Becker - Brasil

Brazil v Panama - International Friendly | Wagner Meier/GettyImages

La búsqueda del hexa tiene que tener un guardameta a la altura y Alisson sin dudas lo está, aunque en la última temporada sufrió lesiones que no le dieron el mejor de los rodajes.



En el debut de Brasil, evitó que Marruecos ampliara su ventaja en el marcador aunque no pudo evitar el gol de Saibari.

6. Yassine Bounou - Marruecos

Morocco v Burkina Faso- Internacional Friendly | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

Marruecos dio la sorpresa y Bounou fue una de las figuras en Qatar 2022. Ahora está señalada como una de las selecciones que puede hacer historia para el fútbol africano.



En los dos primeros partidos no ha tenido que emplearse a fondo y encajó un gol en el debut ante Brasil.

5. Jordan Pickford - Inglaterra

England v Japan - International Friendly | Robin Jones/GettyImages

El guardameta del Everton tuvo una temporada discreta pero es una de las fijas de la selección inglesa por sobre Dean Henderson y James Trafford. Para que el fútbol vuelva a casa, Pickford deberá hacerse grande.

4. Manuel Neuer - Alemania

Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil Final | Clive Rose/GettyImages

Manuel Neuer sorprendió regresando a la selección tras una buena temporada con el Bayern Múnich y buscará paliar las últimas dos malas presentaciones en materia mundialista, con las eliminaciones en fase de grupos de Rusia 2018 y Qatar 2022. De momento, ya tienen asegurado el pase a dieciseisavos de final.



Ha sido titular en los dos partidos de Alemania en los que ha encajado dos goles.

3. Thibaut Courtois - Bélgica

Belgium v Kazakhstan - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Omar Havana/GettyImages

Bélgica viene de ser cuarto en Qatar 2022 y buscará mejorar esta producción, y Thibaut Courtois intentará ser la figura que les permita lograrlo.



De momento, en dos partidos ha encajado 1 gol, aunque ya ha salvado a su equipo de encajar una derrota. Los belgas suman dos empates en dos jornadas.

2. Vozinha - Cabo Verde

Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

Nadie, absolutamente nadie, esperaba ver a un jugador de Cabo Verde en este tipo de ranking.



Pero Vozinha lo hizo posible, gracias a las buenas atajadas que tuvo en el partido ante España. La Roja, una de las candidatas al título, no logró marcar goles y buena parte del mérito hay que dársela al arquero caboverdiano.



Ante Uruguay no tuvo una actuación tan brillante encajando dos goles. Aún así, ya es una de las estrellas de este Mundial.

1. Emiliano Martínez - Argentina

Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Fernando Leon/ISI Photos/GettyImages

El héroe argentino y figura del Aston Villa campeón de la UEFA Europa League buscará hacerse grande nuevamente para darle la cuarta a Argentina, luego de alzarse como uno de los máximos ídolos contemporáneos de la Albiceleste en Catar.



A pesar de tener un dedo de la mano lesionado, el "Dbu" mantuvo la valla en 0 en el debut ante Argelia y en el segundo partido ante Austria.

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