Los 10 momentos que marcaron el Mundial 2026: el ranking definitivo

El Mundial 2026 llegó a su fin y con él varios momentos quedarán en la historia, con modalidades y rituales que cambiaron para siempre el fútbol como lo conocemos.

Hubo goles a montones, partidazos que permanecerán en la memoria, récords que se rompieron, cenicientas y un justo campeón.

Los 10 momentos que definieron el Mundial 2026 - rankeados

10. La llegada del Cooling Break

Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Elsa/GettyImages

Para el repudio de la gente en casi todos los 104 partidos del Mundial, la pausa de hidratación sin dudas fue una marca registrada de esta Copa del Mundo.



Hubo partidos donde fue necesaria, pero en algunos encuentros, disputados en estadios climatizados, rozaban el papelón. Habrá que acostumbrarse a un fútbol de cuatro cuartos.

9. El show de medio tiempo en la final

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

Bien al estilo estadounidense, el entretiempo de la final entre España y Argentina tuvo un show de música y baile a lo Super Bowl, con la aparición de Ronaldo y Ronaldinho como para darle un toque futbolero a una tradición que no es propia del balompié.

8. El partidazo por el bronce

France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Ya hablando de fútbol, el partido con más goles en la Copa del Mundo fue el que disputaron Inglaterra y Francia por el tercer y cuarto puesto, con victoria inglesa por 6-4.



Los de Thomas Tuchel se fueron al descanso 4-0 arriba y Deschamps tiró a la cancha a varias figuras para intentar acercarse en el marcador, algo que logró notablemente. Fue un partido atractivo y una antesala ideal para la gran final.

7. La heróica Paraguay

TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PAR | ODD ANDERSEN/GettyImages

Alemania había superado la fase de grupos con solvencia, aunque la derrota con Ecuador en la última fecha planteó algunas dudas.



Paraguay llegó a esta instancia sin sobrarle absolutamente nada, y con un bloque bajo durísimo logró sacarle un empate a Die Mannschaft. En los penales, Orlando Gill se hizo inmenso tapándole un tiro a Kai Havertz y otro a Nick Woltemade para que los dirigidos por Gustavo Alfaro clasifiquen a octavos de final.

6. La irrupción de Vozinha

Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026 | Maddie Meyer - FIFA/GettyImages

Cabo Verde fue una de las grandes sorpresas del Mundial, sacándole un empate a España en el debut con un Vozinha imperial. Empató sus tres partidos de fase de grupos y, en 16avos, tuvo contra las cuerdas a Argentina. Sin dudas, una gran selección.

5. El récord de Unai Simón

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

El guardameta del campeón ganó el Guante de Oro por mucho más que eso: se convirtió en el portero con mayor cantidad de minutos sin recibir tantos, además de ser el que menos goles recibió (uno solo) en todo un Mundial.

4. Messi le rompe el récord a Klose

Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El mejor de la historia la rompió en el debut contra Argelia, igualando así la marca del histórico Miroslav Klose. En el segundo partido, ante Austria, se despachó con un doblete para quedar momentáneamente como el máximo anotador de la historia de los Mundiales.

3. El gol de Ferrán Torres a Argentina

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Argentina estaba replegada en un bloque bajísimo y España buscaba por todos lados ese ansiado gol, que recién llegó en el minuto 106: centro pasado, Dibu Martínez dudó, Nico Williams la bajó y Ferrán Torres la mandó a guardar para que la Furia Roja gane su segundo Mundial.

2. El doblete de Haaland a Brasil

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Dan Mullan/GettyImages

Una de las sensaciones contra la máxima ganadora de la historia, con un resultado impresionante: Brasil malogró un penal en el primer tiempo que podría haber cambiado totalmente la historia, y Erling Haaland, con un doblete, catapultó a Noruega a los cuartos de final poniéndole fin a la primera experiencia mundialista de Ancelotti.

1. El triunfo histórico de Argentina a Inglaterra

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Ian MacNicol/GettyImages

Fue el partido más emocionante del Mundial por contexto, historia y desarrollo. Argentina salió a jugarse la vida y el pasaje a la final contra Inglaterra, con quien no se veía las caras hacía casi 30 años.



Los Tres Leones se adelantaron con un gol de Anthony Gordon, mientras que la Albiceleste, a puro corazón, lo dieron vuelta con un bombazo de Enzo Fernández y un cabezazo de Lautaro Martínez.