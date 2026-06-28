Los 10 peores equipos de la fase de grupos del Mundial 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su final y nos permite sacar algunas conclusiones. Después de tres jornadas competitivas, podemos inferir qué selecciones serán las máximas candidatas a quedarse con el título, pero también podemos hablar de los equipos más modestos del certamen.

A continuación te contamos cuáles fueron los 10 peores equipos de la fase de grupos del mundial.

10. Chequia

Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington/GettyImages

El conjunto europeo se clasificó al Mundial 2026 después de vencer a Dinamarca en el repechaje de la UEFA. En el papel, parecía que la Národní tým pelearía por el liderato de un grupo conformado por México, Sudáfrica y Corea del Sur. Sin embargo, el equipo Miroslav Koubek decepcionó y solamente pudo sumar un punto en uno de los sectores más accesibles de toda la competencia. Un equipo sin luces, poca idea y que solo apostaba a la pelota parada.

9. Nueva Zelanda

New Zealand v Belgium: Group G - FIFA World Cup 2026 | Sarah Stier - FIFA/GettyImages

Nueva Zelanda fue uno de los equipos más pobres de toda la competencia: tanto en resultados como en propuesta de juego. Los All Whites terminaron en el último lugar del Grupo G, tras solamente sumar un punto. Su grupo estaba conformado por Bélgica, Egipto e Irán. Anotaron cuatro goles y recibieron 10. Las selecciones de este sector no mostraron un gran futbol, por lo que resulta decepcionante que el cuadro oceánico no pudiera aspirar a, tan siquiera, pasar como uno de los mejores terceros.

8. Catar

Bosnia and Herzegovina v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026 | Jane Gershovich/ISI Photos/GettyImages

Se esperaba que Catar tuviera una mejor participación en Norteamérica 2026 después de su debut en la edición de 2022. Los Granates fueron sembrados en un grupo que parecía accesible, con Suiza, Canadá y Bosnia y Herzegovina. Se esperaba que el equipo asiático pudiera aspirar a ser uno de los mejores terceros lugares del certamen, pero solo sumó un punto.

7. Curazao

Curacao v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026 | Kevin C. Cox/GettyImages

El equipo de la Concacaf llegó como víctima al Grupo E, pero al menos sumó un punto en su primera participación en una Copa del Mundo. Curazao se midió ante la imponente Alemania, la siempre competitiva Costa de Marfil y Ecuador, segundo lugar de la eliminatoria de Conmebol. Solamente metieron un gol en la competencia y recibieron nueve. Si bien Die Mannschaft los goleó 7-1, en sus dos duelos restantes compitieron y murieron con la frente en alto.

6. Haití

Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026 | Kevin C. Cox/GettyImages

Si nos vamos a los números, Haití debería ser considerada como una de las peores selecciones que jugaron la fase de grupos del Mundial 2026. Sin embargo, el equipo dirigido por Sébastien Migné mostró gran personalidad y mereció mejor suerte, sobre todo en el duelo de debut ante Escocia. El cuadro antillano compartió sector con Brasil y Marruecos, dos de los candidatos al título, y tuvo una actuación decorosa. Aunque no pudieron sumar puntos, se aplaude su propuesta y su valentía.

5. Panamá

Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026 | Daniela Porcelli/GettyImages

A Panamá le tocó uno de los grupos más complicados de la competencia: Inglaterra, Croacia y Ghana. Si bien era poco probable que el cuadro canalero pudiera avanzar a la siguiente ronda, si se esperaba una propuesta más arriesgada del equipo dirigido por Thomas Christiansen. La escuadra centroamericana jugó a no perder sus tres partidos... y perdió los tres. Los panameños se despidieron del torneo sin anotar, pero solamente recibieron cuatro en un sector muy difícil.

4. Jordania

Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Elysia Su/ISI Photos/GettyImages

Los debutantes tuvieron actuaciones desastrosas en el Mundial 2026. Jordania perdió sus tres partidos en el Grupo J (Argentina, Austria y Argelia). Anotó tres goles y recibó ocho en contra. Queda el consuelo de que pudo haber sido peor.

3. Uzbekistán

Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026 | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

Uzbekistán jugó su primer mundial y, como se esperaba, fueron una de las selecciones más frágiles de todo el torneo. Perdieron sus tres partidos en el Grupo K (Portugal, Colombia y República Democrática del Congo). Anotaron dos goles y recibieron 11. Hay pocas cosas que salvar para los Lobos Blancos en la justa mundialista.

2. Túnez

Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026 | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

Túnez, sin duda alguna, fue el equipo más desastroso de la fase de grupos del Mundial 2026. El cuadro africano compartió sector con Países Bajos, Japón y Suecia. Las Águilas de Cartago terminaron en último lugar del sector con cero puntos, dos goles a favor y doce en contra. Si bien parecía prácticamente imposible que los tunecinos pudieran avanzar de grupo, incluso como uno de los mejores terceros lugares, su falta de propuesta los corona como el peor equipo de la competencia.

1. Irak

Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026 | Michael Reaves/GettyImages

Irak calificó al Mundial 2026 tras vencer a Bolivia en el repechaje internacional. El equipo asiático fue incluido en un grupo difícil que compartió con Francia, Noruega y Senegal. Los iraquíes perdieron sus tres partidos, solamente anotaron un gol y recibieron 12. Su participación no se recordará por mucho tiempo. Fueron uno de los equipos más grises de la competencia.