Los 10 peores fichajes en la historia del Real Madrid - rankeados

Florentino Pérez se ha encargado de llenar de estrellas al Real Madrid, en sus dos etapas con el club. Desde la época de los 'Galácticos' hasta la actualidad, el presidente de la entidad ha conseguido a los mejores jugadores del mundo en el mercado.

Su último gran fichaje fue Kylian Mbappé, considerado por muchos como el mejor jugador del planeta. Aunque le costó conseguir los servicios del delantero francés, finalmente se hizo con la suya y el atacante ha retribuido la inversión con goles.

Sin embargo, el Madrid también ha tenido a lo largo de su historia fichajes que han quedado a deber, que no han sido protagonistas con la camiseta blanca y que han dejado decepcionados a la gran legión de aficionados del club.

A continuación, los 10 peores fichajes en la historia del cuadro merengue.

10. Royston Drenthe

Era el 2007 y se creó una gran expectativa con la llegada de Drenthe, quien le costó al club unos 13 millones de euros. Venía de hacer una buena Eurocopa Sub-21 y eso fue lo que sedujo al Madrid. Incluso, su debut fue exitoso, con un golazo ante el Sevilla. Sin embargo, nunca pudo encontrar su mejor forma, luego pasó a equipos de menos nivel y a los 29 años de edad dejó el fútbol.

9. Hamit Altintop

El turco llegó al Real Madrid en 2011 y solo jugó 12 encuentros, marcando un gol, con cinco encuentros de Liga. Venía de buenas temporadas con el Bayern Múnich, pero lo cierto es que en el cuadro merengue no pudo brillar. Luego pasó al Galatasaray, donde tuvo un mejor desempeño.

8. Carlos Secretario

El portugués llegó con bombos y platillos en la temporada 96-97, proveniente del FC Porto, donde había brillado. Sin embargo, la presión parece haberle pasado factura en Madrid. Duró una sola temporada, jugó 13 partidos y se fue sin pena ni gloria. Regresó al Porto, donde jugó hasta el 2004 y consiguió varios títulos con los dragones.

7. Nicolás Anelka

El delantero llegó como la esperanza de goles del Real Madrid en 1999, después de que el cuadro merengue pagara más de 30 millones de euros. Llegó a ser el fichaje más caro del fútbol español. No obstante, su personalidad le pasó factura en Madrid. Llegó a estar apartado varias veces del club por problemas de indisciplina. ¿Lo positivo de Anelka? Logró un gol en las semifinales de la Champions y ayudó al Madrid a conquistar su octava Copa de Europa.

6. Freddy Rincón

El colombiano llegó al Real Madrid en 1995, después de que el equipo blanco pagara 4 millones de euros al Napolés. Fue un fichaje promovido por Jorge Valdano, pero nunca llegó a encajar. Disputó 21 partidos y luego se marchó al Palmeiras de Brasil.

5. Jonathan Woodgate

El central inglés llegó en la época de los 'Galácticos', por lo que generó grandes expectativas. Fue un fichaje que le costó al Madrid unos 22 millones de euros y era un defensor que pintaba para más. Las lesiones y un penoso debut (marcó en propia puerta) sentenciaron su estancia en la capital de España.

4. Thomas Gravesen

Sirvió más para que los medios de comunicación disfrutaran de su presencia que para buenos resultados en el terreno de juego. Estaba llamado a ser el sustituto de Claude Makélélé, pero su personalidad le afectó en su estancia en Madrid. Se peleaba con sus compañeros y jugadores contrarios. No tuvo una buena comunicación en el equipo y salió por la puerta de atrás.

3. Julien Faubert

Faubert fue un fichaje desesperado del equipo merengue. Llegó en enero de 2009, en una cesión del West Ham United, por un precio de 1.5 millones de euros. Jugó 60 minutos en toda la temporada. Luego regresó a Inglaterra, donde le fue mejor. Es considerado uno de los peores fichajes en la historia.

2. Kaká

Kaká parece haberse apagado cuando llegó al Real Madrid. El cuadro merengue llegó a pagar 65 millones de euros, después de todo lo que hizo el astro brasileño en el AC Milán, donde ganó el Balón de Oro y lo ganó todo. Sin embargo, en cuatro temporadas disputó 120 partidos, con 29 goles. No fue lo que se esperaba.

1. Eden Hazard

Hazard llegó con grandes expectativas desde el Chelsea, donde llegó a ser de los mejores extremos del mundo. Sin embargo, sus numerosas lesiones y su bajo rendimiento hicieron que fuera todo un fracaso. Llegó en 2019, siendo uno de los fichajes más caros del club y nunca pudo hacerse un nombre en el equipo blanco.

