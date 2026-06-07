Los 10 planteles más valiosos del Mundial 2026

Las principales potencias del fútbol internacional llegan a la Copa del Mundo 2026 con planteles repletos de estrellas y valores de mercado que alcanzan cifras récord. Aún así, estas cifras de cotización de los combinados no garantizan títulos, pero sí permiten dimensionar la calidad y el potencial de sus futbolistas.

2026 FIFA World Cup European Qualifiers draw to be held in Zurich | Anadolu/GettyImages

Basándose en las estimaciones de Transfermarkt, estas son las diez selecciones con los equipos más valiosas que competirán en el Mundial. Francia encabeza la lista gracias a una generación plagada de figuras, mientras que Inglaterra y España completan un podio dominado por las grandes potencias europeas.

10. Bélgica - USD 630 millones

Croatia v Belgium - International Friendly | Pixsell/MB Media/GettyImages

Aunque atraviesa un proceso de renovación tras la salida de varias figuras históricas, Bélgica conserva una plantilla competitiva y mantiene un lugar entre las diez selecciones más valiosas del Mundial.

9. Noruega - USD 700 millones

Norway v Sweden - International Friendly | Mateusz Slodkowski/GettyImages

La presencia de Erling Haaland eleva considerablemente la valoración de una selección que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. Su crecimiento la posiciona entre las sorpresas a seguir en su vuelta al torneo desde Francia 1998.

8. Argentina - USD 955 millones

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Julian Finney/GettyImages

Pese a ser la actual campeona del mundo, Argentina aparece recién en el octavo lugar. Sin embargo, la Albiceleste ya demostró que el valor de mercado no siempre determina el éxito deportivo y buscará defender su corona con una base consolidada; la experiencia y el funcionamiento pueden imponerse sobre cualquier estimación económica.

7. Países Bajos - USD 980 millones

Netherlands Training Session | NurPhoto/GettyImages

La Oranje sigue produciendo futbolistas de primer nivel y presenta un plantel equilibrado entre juventud y experiencia. Su valoración la ubica por encima de varias selecciones históricas del continente.

6. Brasil - USD 1.070 millones

BRAZIL-RIO DE JANEIRO-FOOTBALL-FRIENDLY-BRAZIL VS PANAMA | Xinhua News Agency/GettyImages

Brasil es la selección sudamericana mejor ubicada en la clasificación. Su enorme caudal de talento ofensivo y la constante aparición de jóvenes promesas mantienen a la Canarinha entre las plantillas más cotizadas del mundo.

5. Alemania - USD 1.170 millones

Germany v Finland - International Friendly | Boris Streubel/GettyImages

La selección alemana continúa siendo una referencia del fútbol mundial. Tras algunos años irregulares, logró reconstruir una base competitiva que le permite volver a posicionarse entre las candidatas a pelear por los primeros puestos.

4. Portugal - USD 1.190 millones

FBL-WC-2026-POR-TRAINING | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

Portugal combina experiencia y juventud en un plantel de enorme jerarquía. Más allá de la presencia de figuras históricas, como Cristiano Ronaldo, el valor de mercado refleja el surgimiento de futbolistas que se destacan en las principales ligas europeas.

Cristiano Ronaldo is back for more 🔙🇵🇹#FIFAWorldCup pic.twitter.com/1Pd67BiYCg — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 3, 2026

3. España - USD 1.470 millones

Spain National Football Team Training Session | Europa Press Sports/GettyImages

La renovación impulsada en los últimos años colocó a España entre las selecciones más valiosas del planeta. La aparición de jóvenes talentos como Lamine Yamal y la consolidación de una nueva generación explican gran parte de su crecimiento a nivel internacional.

2. Inglaterra - USD 1.520 millones

England Training - Palm Beach Gardens - Tuesday June 2nd | JC Ruiz - PA Images/GettyImages

Los ingleses vuelven a presentarse como una potencia gracias a una plantilla repleta de jóvenes estrellas y jugadores consolidados en la élite europea, que encabeza un equipo que busca romper una larga sequía de títulos internacionales.

1. Francia - USD 1.780 millones

FBL-WC-2026-EUR-FRA-TRAINING | FRANCK FIFE/GettyImages

La selección francesa ocupa el primer lugar del ranking y llega al Mundial con una de las generaciones más talentosas de su historia. Liderada por Kylian Mbappé, cuenta con futbolistas de primer nivel en todas las líneas y es considerada una de las máximas candidatas al título.

Los 10 planteles más valiosos del Mundial 2026

Posición Selección Valor estimado 1° Francia USD 1.780 millones 2° Inglaterra USD 1.520 millones 3° España USD 1.470 millones 4° Portugal USD 1.190 millones 5° Alemania USD 1.170 millones 6° Brasil USD 1.070 millones 7° Países Bajos USD 980 millones 8° Argentina USD 955 millones 9° Noruega USD 700 millones 10° Bélgica USD 630 millones