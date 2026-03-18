Los 11 jugadores de la selección mexicana que se perderán los amistosos vs Portugal y Bélgica rumbo al Mundial 2026

La selección mexicana afrontará dos pruebas importantes previo al arranque del mundial de 2026: los dirigidos porJavier Aguirre se medirán ante Portugal y Bélgica en la Fecha FIFA de marzo. Sin embargo, el técnico del Tri tendrá muchas dudas para sus últimas pruebas antes del arranque de la justa mundialista, ya que cuenta con varias bajas importantes para estos compromisos.

A continuación te presentamos a los 11 futbolistas mexicanos que no podrán ser convocados por el 'Vasco' para la próxima Fecha FIFA.

11. Mateo Chávez

AZ Alkmaar v FC Noah - Conference League | Soccrates Images/GettyImages

El jugador del AZ Alkmaar parecía tener un lugar seguro en la lista final del 'Vasco' Aguirre, pero sufrió una lesión a finales de febrero y todavía no se encuentra recuperado en su totalidad. Está llamado a ser el suplente de Jesús Gallardo en el mundial.

10. Julián Araujo

Rangers v Celtic - Scottish Gas Scottish Cup | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

Parecía que el lateral del Celtic sería llamado para esta Fecha FIFA, sin embargo, el exjugador del FC Barcelona sufrió una lesión en un entrenamiento y no será requerido para estos encuentros. Araujo tenía una gran oportunidad para subirse a la lista final de última hora debido al gran nivel que está mostrando en Escocia y a las dudas que Javier Aguirre tiene con respecto a la lateral derecha.

9. Marcel Ruiz

Toluca v Santos Laguna - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El jugador del Toluca no estará presente para estos compromisos ni para el mundial. Lamentablemente, Ruiz se lesionó de gravedad en el duelo entre los Diablos Rojos y San Diego FC en la Copa de Campeones de Concacaf. El mediocampista sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco medial en la rodilla derecha

8. Luis Ángel Malagón

America v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Luis Malagón sufrió la rotura del tendón de Aquiles en la pierna izquierda durante el partido de la Copa de Campeones de Concacaf entre el América y el Philadelphia Union el pasado 10 de marzo. Se espera que el guardameta esté fuera de acción entre seis y ocho meses, por lo que se perderá el mundial.

7. Gilberto Mora

Seattle Sounders FC v Club Tijuana - Leagues Cup Phase One | Blake Dahlin/ISI Photos/GettyImages

La joya mexicana de 17 años está en duda para el mundial. Mora sufre de pubalgia y se ha perdido las últimas convocatorias de la selección mexicana, además de que no ha tenido participación en semanas recientes en la Liga MX. De acuerdo con los reportes más recientes, el talentoso mediocampista está progresando, pero no estará disponible para los duelos ante Portugal y Bélgica.

6. Rodrigo Huescas

FC Basel 1893 v Copenhagen - UEFA Champions League | Daniela Porcelli/GettyImages

El canterano de Cruz Azul se lesionó cuando vivía su mejor momento con el FC Copenhague. Huescas sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha a inicios de octubre de 2025 y, aunque fue operado con éxito y ya inició su recuperación, parece poco probable que esté disponible y con ritmo para el inicio del mundial.

5. Luis Romo

Toluca v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Después de ser ignorado por Javier Aguirre para la Copa Oro, el futbolista de Chivas de Guadalajara se ganó su regreso a la selección mexicana con base en grandes actuaciones. Lamentablemente para su causa, presentó una molestia muscular en el muslo derecho en el juego ante Toluca, a finales de febrero. Aunque parece que su lesión no es de gravedad, no podrá ser considerado para los duelos ante Portugal y Bélgica.

4. Luis Chávez

Mexico v Costa Rica - Gold Cup 2025 | Ian Maule/GettyImages

Luis Chávez sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derechaen junio de 2025 durante un entrenamiento de la selección mexicana. El mediocampista del FC Dinamo Moscú está en la recta final de su recuperación, pero todavía no regresa a las canchas. Se espera que pueda tener minutos a principios de abril. ¿Podrá ponerse en ritmo antes del arranque del mundial?

3. César Huerta

Mexico v Ecuador - International Friendly | Simon Barber/GettyImages

El extremo del Anderlecht ees una de las grandes dudas de cara al mundial. Huerta también sufre de pubalgia y no ha jugado con su club desde octubre del año pasado. El jugador se operó en noviembre y todavía continúa con su proceso de recuperación. Es una gran incógnita su participación en la justa mundialista. ¿Alcanzará a recuperarse?

2. Edson Álvarez

Fenerbahce v Erzurumspor - Turkish Cup | Ahmad Mora/GettyImages

El capitán de la selección mexicana tampoco podrá ser convocado para los compromisos de marzo. Álvarez presentó molestias en su tobillo izquierdo y fue operado a mediados de febrero. Se espera que el 'Machín' pueda recuperarse a tiempo para jugar el mundial, pero todo dependerá de su proceso.

1. Santiago Giménez

AC Milan Training Session | Claudio Villa/GettyImages

La buena noticia para la selección mexicana es que el 'Chaquito' ya se encuentra entrenando con el Milán tras su lesión en el tobillo derecho. El canterano de Cruz Azul se operó en diciembre del año pasado y estaría a punto de regresar a las canchas. Sin embargo, los rossoneri le habrían solicitado al Tri no convocarlo para la Fecha FIFA con el objetivo de que continúe trabajando con ellos.