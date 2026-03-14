Los 11 lesionados que encienden las alarmas en la selección mexicana rumbo al Mundial 2026

Las alarmas se han encendido alrededor de la selección mexicana de fútbol. A tan solo unos cuantos meses de que dé inicio el Mundial 2026, varias figuras del panorama nacional han sufrido lesiones que podrían comprometer su presencia en el torneo que se disputará en Norteamérica.

A continuación, un repaso por 11 futbolistas que han encendido las alertas médicas rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

1. Luis Ángel Malagón

America v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El portero mexicano sufrió una ruptura del tendón de Aquiles en la pierna izquierda, una de las lesiones más delicadas para cualquier futbolista. El problema se presentó en marzo de 2026 y obligó al guardameta a someterse a una cirugía para reparar el daño.

Tras la intervención quirúrgica, el arquero inició un largo proceso de recuperación enfocado en fortalecer nuevamente la zona afectada. Este tipo de lesión suele requerir varios meses de rehabilitación antes de permitir el regreso a la competencia profesional.

Los reportes médicos estiman un periodo de recuperación de entre seis y ocho meses. Con esos tiempos, el guardameta queda prácticamente descartado para el Mundial de 2026, lo que representa un golpe fuerte para sus aspiraciones con la Selección Mexicana.

2. Rodrigo Huescas

FBL-EUR-C1-QARABAG-COPENHAGEN | GIORGI ARJEVANIDZE/GettyImages

El lateral mexicano sufrió una de las lesiones más temidas en el futbol: ruptura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. El incidente ocurrió el 1 de octubre de 2025 durante un partido de la UEFA Champions League con el FC Copenhague.

La gravedad del daño obligó al jugador a pasar por el quirófano para reconstruir el ligamento afectado. Desde entonces, el futbolista ha iniciado un largo y exigente proceso de rehabilitación enfocado en recuperar estabilidad y fuerza en la articulación.

Los tiempos de recuperación para este tipo de lesión suelen rondar los ocho meses o más. Debido a ello, su presencia en el Mundial de 2026 quedó seriamente comprometida, dependiendo en gran medida de cómo evolucione su proceso de recuperación.

3. César Montes

Mexico v Uruguay - International Friendly | Azael Rodriguez/GettyImages

El defensor mexicano generó preocupación tras sufrir molestias en la rodilla izquierda durante un partido con el Lokomotiv de Moscú el 9 de marzo de 2026. El problema lo obligó a abandonar el encuentro apenas al minuto 30.

En un primer momento la situación encendió las alarmas, pues el zaguero es uno de los elementos habituales en el esquema de la Selección Mexicana. La salida anticipada provocó incertidumbre sobre la gravedad del problema físico.

Sin embargo, reportes posteriores indicaron que la molestia no se trataba de una lesión de gravedad. Todo apunta a que el defensa podrá recuperarse rápidamente y estaría disponible para integrarse a los compromisos de la Selección en la siguiente fecha FIFA.

4. Jesús Orozco Chiquete

Tigres UANL v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El defensor conocido sufrió una fuerte fractura en el tobillo durante las semifinales del torneo Apertura 2025. La lesión ocurrió en pleno partido y obligó a que abandonara el campo en camilla.

La escena causó preocupación inmediata entre compañeros y aficionados. Tras confirmarse la fractura, el futbolista recibió múltiples muestras de apoyo mientras abandonaba el estadio entre aplausos de los presentes.

El tiempo exacto de recuperación no fue determinado de inmediato, aunque este tipo de lesiones suele requerir largos periodos fuera de las canchas. Su regreso dependerá de la evolución del proceso médico y de rehabilitación posterior.

5. Mateo Chávez

AZ Alkmaar v FC Noah - UEFA Conference League 2025/26 Knockout Play-off Second Leg | NurPhoto/GettyImages

El joven lateral sufrió una luxación en el hombro izquierdo durante un partido de la Conference League disputado el 26 de febrero de 2026 con el AZ Alkmaar. El futbolista tuvo que abandonar el terreno de juego con el brazo inmovilizado.

Tras el incidente, el jugador fue sometido a estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión. Las primeras evaluaciones generaron incertidumbre debido al fuerte impacto que provocó la luxación.

Sin embargo, las radiografías descartaron fracturas u otro tipo de daño óseo. Aunque requerirá rehabilitación y cuidados específicos, el diagnóstico fue relativamente favorable para su posible regreso a la actividad competitiva.

6. Edson Álvarez

Fenerbahce v Erzurumspor - Turkish Cup | Seskim Photo/MB Media/GettyImages

El mediocampista mexicano fue sometido a cirugía el 17 de febrero de 2026 para corregir un problema crónico en el tobillo derecho. La molestia lo acompañaba desde diciembre y afectaba su rendimiento en el campo.

Tras intentar continuar jugando con el malestar, el futbolista finalmente optó por la intervención quirúrgica. La operación se realizó en los Países Bajos, donde el jugador se encontraba compitiendo a nivel de clubes.

Los especialistas estimaron un periodo de recuperación de entre cuatro y ocho semanas. El objetivo principal es que el mediocampista pueda regresar en plenitud física sin que la dolencia vuelva a convertirse en un problema recurrente.

7. Luis Romo

Mazatlan FC v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

El mediocampista de Chivas volvió a sufrir una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha durante un partido contra Toluca a principios de marzo de 2026. El problema apareció poco tiempo después de haber superado una dolencia similar.

Esta recaída generó preocupación dentro del cuerpo técnico, ya que las lesiones musculares repetidas pueden complicar la estabilidad física de un futbolista durante la temporada.

El objetivo ahora es que el jugador complete una recuperación adecuada para evitar nuevas recaídas. Su regreso dependerá de cómo responda su cuerpo al tratamiento y a la rehabilitación correspondiente.

8. Elías Montiel

Pachuca v Leon - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El mediocampista del Pachuca sufrió un desgarro en el músculo femoral a inicios de 2026. La lesión lo obligó a detener su actividad durante varias semanas para enfocarse en su recuperación.

El problema muscular se presentó en un momento importante para el futbolista, quien comenzaba a ganar protagonismo dentro del panorama del futbol mexicano.

Además, el caso ha sido considerado como una recaída, ya que el jugador había presentado molestias similares previamente. Por ello, el cuerpo médico busca manejar su regreso con precaución para evitar un nuevo episodio.

9. Marcel Ruiz

Mexico v Iceland - International Friendly | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El mediocampista del Toluca sufrió una grave lesión de rodilla tras romperse el ligamento cruzado anterior y sufrir daño en el menisco medial de la rodilla derecha. El incidente ocurrió en marzo de 2026.

La gravedad del diagnóstico obligará al futbolista a someterse a cirugía para reconstruir la articulación afectada. Este tipo de procedimientos requiere posteriormente un largo proceso de rehabilitación.

Los tiempos estimados de recuperación van de seis a nueve meses. Debido a ello, el jugador queda prácticamente descartado para disputar el Mundial de 2026 con la Selección Mexicana.

10. Gilberto Mora

Seattle Sounders FC v Club Tijuana - Leagues Cup Phase One | Blake Dahlin/ISI Photos/GettyImages

El joven futbolista de 17 años ha lidiado con problemas físicos desde la pretemporada del Clausura 2026. El jugador presenta pubalgia, una lesión que afecta la zona del pubis y puede resultar muy compleja para los deportistas.

Esta dolencia suele generar molestias constantes en la región abdominal y pélvica, afectando movimientos clave como correr, girar o golpear el balón.

Actualmente el jugador sigue un tratamiento conservador basado en fisioterapia y reposo. El objetivo es evitar una cirugía y permitir que pueda regresar gradualmente a la actividad competitiva.

11. César Huerta

FBL-EUR-C4-AEK-ANDERLECHT | BRUNO FAHY/GettyImages

El extremo mexicano fue operado en noviembre de 2025 debido a una lesión en la pelvis, relacionada con problemas de pubalgia. La intervención buscó corregir las molestias que le impedían competir con normalidad.

En un principio, los médicos estimaron que su recuperación tardaría entre seis y ocho semanas. Sin embargo, el proceso ha sido más lento de lo esperado.

A inicios de marzo de 2026, el futbolista aún continúa trabajando en su rehabilitación. Su regreso progresivo genera dudas sobre el ritmo competitivo que podrá recuperar en los próximos meses.

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