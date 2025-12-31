Los 12 mejores momentos del 2025 en el mundo del fútbol
El 2025 entró en su semana final y, si bien todavía puede haber algún momento destacado, lo cierto es que es momento de balances para todos. En SI Fútbol te traemos, mes por mes, los 12 grandes momentos del año que empezamos a despedir.
1. Enero: una final inolvidable
El año arrancó con todo para el FC Barcelona, ya que le ganó 5-2 al Real Madrid en un partido memorable disputado en Arabia Saudita por la final de la Supercopa de España.
2. Febrero: la vuelta de Neymar al Santos
El hijo pródigo volvió a Vila Belmiro para hacer delirar a los fanáticos y salvar al Santos del descenso a pesar de su lesión de rodilla, de la cual se operará para competir por un lugar en el Mundial 2026. Encima, logró clasificarse a la Copa Sudamericana del próximo año.
3. Marzo: la gran polémica del Metropolitano
Los octavos de final de la UEFA Champions League fueron el gran plato fuerte del tercer mes del año y sin dudas el gran momento de esa instancia fue el penal polémico anulado a Julián Álvarez por un doble toque.
El Atlético de Madrid, por ese penal, se quedó afuera de la UEFA Champions League a manos del Real Madrid en el Metropolitano.
4. Abril: el Liverpool se consagró campeón de Inglaterra
Con una increíble goleada contra el Tottenham por 5-1, el Liverpool se consagró campeón de la Premier League y alcanzó al Manchester United en la cima de la tabla histórica de campeones con 20 consagraciones cada uno.
5. Mayo: el PSG rompió el maleficio
Se terminó la espera para los parisinos y los jeques: el PSG, con una inolvidable victoria 5-0 contra el Inter de Milán, levantó la UEFA Champions League por primera vez en su historia.
6. Junio: Cristiano Ronaldo y la gloria portuguesa
Este mes estuvo marcado a fuego para todos los fanáticos del fútbol a nivel mundial: Portugal se consagró campeón de la UEFA Nations League tras una final para el infarto contra España, aunque días después la alegría se desvaneció por la trágica muerte de Diogo Jota, que había integrado ese plantel.
7. Julio: el Chelsea es el nuevo rey del mundo
El Mundial de Clubes fue el gran atractivo del verano del hemisferio norte y el gran campeón fue el Chelsea, que le dio una paliza al PSG en la final disputada en el MetLife Stadium ganándole por 3-0.
8. Agosto: la vuelta a la actividad
No hay frase más hermosa para los fanáticos del fútbol: "Hoy arrancan las ligas".
9. Septiembre: arrancó la UEFA Champions League 2025/26
Con el formato de liguilla que fue un éxito en la temporada anterior, la UEFA Champions League inició su camino 2025/26 en el mes de septiembre.
10. Octubre: la fecha de las goleadas
Y si de Champions hablamos, en octubre se dio una jornada inolvidable con grandes partidos: la fecha 3 de la UCL incluyó partidos como FC Barcelona 6-1 Olympiacos, Arsenal 4-0 Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen 2-7 PSG y PSV 6-2 Napoli, entre otras.
11. Noviembre: el Mundial 2026 toma forma
Este mes tuvo como gran atractivo el último parón de selecciones del 2025 y varios países aseguraron su presencia en la próxima Copa del Mundo. Equipos como Alemania, Países Bajos, España, Bélgica, Portugal y Francia lo hicieron, aunque también hubo sorpresas como Curazao.
12. Diciembre: Messi, otra vez campeón
Y el GOAT lo hizo de vuelta para cerrar el año: de la mano de Leo Messi, el Inter Miami se consagró campeón de la MLS por primera vez en su breve historia venciendo en la final al Vancouver Whitecaps por 3-1.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo