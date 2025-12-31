El 2025 entró en su semana final y, si bien todavía puede haber algún momento destacado, lo cierto es que es momento de balances para todos. En SI Fútbol te traemos, mes por mes, los 12 grandes momentos del año que empezamos a despedir.

1. Enero: una final inolvidable

Real Madrid v FC Barcelona: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

El año arrancó con todo para el FC Barcelona, ya que le ganó 5-2 al Real Madrid en un partido memorable disputado en Arabia Saudita por la final de la Supercopa de España.

2. Febrero: la vuelta de Neymar al Santos

Santos v Sport Recife - Brasileirao 2025 | Sports Press Photo/GettyImages

El hijo pródigo volvió a Vila Belmiro para hacer delirar a los fanáticos y salvar al Santos del descenso a pesar de su lesión de rodilla, de la cual se operará para competir por un lugar en el Mundial 2026. Encima, logró clasificarse a la Copa Sudamericana del próximo año.

3. Marzo: la gran polémica del Metropolitano

Atletico de Madrid v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 Second Leg | DeFodi Images/GettyImages

Los octavos de final de la UEFA Champions League fueron el gran plato fuerte del tercer mes del año y sin dudas el gran momento de esa instancia fue el penal polémico anulado a Julián Álvarez por un doble toque.



El Atlético de Madrid, por ese penal, se quedó afuera de la UEFA Champions League a manos del Real Madrid en el Metropolitano.

4. Abril: el Liverpool se consagró campeón de Inglaterra

Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Con una increíble goleada contra el Tottenham por 5-1, el Liverpool se consagró campeón de la Premier League y alcanzó al Manchester United en la cima de la tabla histórica de campeones con 20 consagraciones cada uno.

5. Mayo: el PSG rompió el maleficio

Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025 | Michael Regan - UEFA/GettyImages

Se terminó la espera para los parisinos y los jeques: el PSG, con una inolvidable victoria 5-0 contra el Inter de Milán, levantó la UEFA Champions League por primera vez en su historia.

6. Junio: Cristiano Ronaldo y la gloria portuguesa

Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 Final | Marcel Engelbrecht - firo sportphoto/GettyImages

Este mes estuvo marcado a fuego para todos los fanáticos del fútbol a nivel mundial: Portugal se consagró campeón de la UEFA Nations League tras una final para el infarto contra España, aunque días después la alegría se desvaneció por la trágica muerte de Diogo Jota, que había integrado ese plantel.

7. Julio: el Chelsea es el nuevo rey del mundo

Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025 | Buda Mendes/GettyImages

El Mundial de Clubes fue el gran atractivo del verano del hemisferio norte y el gran campeón fue el Chelsea, que le dio una paliza al PSG en la final disputada en el MetLife Stadium ganándole por 3-0.

8. Agosto: la vuelta a la actividad

Aston Villa v Crystal Palace - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

No hay frase más hermosa para los fanáticos del fútbol: "Hoy arrancan las ligas".

9. Septiembre: arrancó la UEFA Champions League 2025/26

UEFA Champions League 2022/23 Round of 16 Draw | Kristian Skeie - UEFA/GettyImages

Con el formato de liguilla que fue un éxito en la temporada anterior, la UEFA Champions League inició su camino 2025/26 en el mes de septiembre.

10. Octubre: la fecha de las goleadas

FC Barcelona v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | DeFodi Images/GettyImages

Y si de Champions hablamos, en octubre se dio una jornada inolvidable con grandes partidos: la fecha 3 de la UCL incluyó partidos como FC Barcelona 6-1 Olympiacos, Arsenal 4-0 Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen 2-7 PSG y PSV 6-2 Napoli, entre otras.

11. Noviembre: el Mundial 2026 toma forma

Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Luciano Lima/GettyImages

Este mes tuvo como gran atractivo el último parón de selecciones del 2025 y varios países aseguraron su presencia en la próxima Copa del Mundo. Equipos como Alemania, Países Bajos, España, Bélgica, Portugal y Francia lo hicieron, aunque también hubo sorpresas como Curazao.

12. Diciembre: Messi, otra vez campeón

Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Final | Maddie Meyer/GettyImages

Y el GOAT lo hizo de vuelta para cerrar el año: de la mano de Leo Messi, el Inter Miami se consagró campeón de la MLS por primera vez en su breve historia venciendo en la final al Vancouver Whitecaps por 3-1.